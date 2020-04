Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A budapesti amerikai követség arra kéri a kormányokat, hogy tartózkodjanak az alapvető emberi jogok és szabadságok megsértésétől és tartsák tiszteletben a sajtószabadságot.

„A beruházás megvalósítása kiemelkedően fontos közérdek" a kormány szerint. És tíz évig titkos is, ha elfogadják a kabinet javaslatát.

A Magyar Posta megkönnyíti a nyugdíjasok számára az utalványok kifizetését áprilistól. És tíz évig titkos is, ha elfogadják a kabinet javaslatát.","shortLead":"„A beruházás megvalósítása kiemelkedően fontos közérdek” a kormány szerint. És tíz évig titkos is, ha elfogadják...","id":"20200401_Tiz_evig_titkosak_lesznek_a_BudapestBelgrad_vasutepitkezes_iratai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e8733e-07e9-4c79-b8de-9fd061440780","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_Tiz_evig_titkosak_lesznek_a_BudapestBelgrad_vasutepitkezes_iratai","timestamp":"2020. április. 01. 14:38","title":"Tíz évig titkosak lesznek a Budapest–Belgrád vasútépítkezés iratai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Posta megkönnyíti a nyugdíjasok számára az utalványok kifizetését áprilistól.","shortLead":"A Magyar Posta megkönnyíti a nyugdíjasok számára az utalványok kifizetését áprilistól.","id":"20200401_Ismet_valtozott_a_postak_nyitvatartasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158214c1-6c8b-40ec-a4ae-f99ebe3544c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Ismet_valtozott_a_postak_nyitvatartasa","timestamp":"2020. április. 01. 11:09","title":"Ismét változott a posták nyitvatartása, és könnyítést kapnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3d981f-48ee-4c83-880e-2c45c3557722","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az uniós művelet része lesz az illegális líbiai olajexport feltérképezése, a líbiai parti őrség kiképzése és az embercsempészet elleni küzdelem is. Az uniós művelet része lesz az illegális líbiai olajexport feltérképezése, a líbiai parti őrség kiképzése és az embercsempészet elleni küzdelem is.

Az építőipar is megsínyli a vészhelyzetet, de már körvonalazódnak a kármentési tervek az ágazatban – derül ki az iparág cégvezetői körében végzett felmérésből.

Tavaly március végéhez képest több mint 45 ezer napi utast vesztett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a koronavírus gazdasági hatásai miatt.

Már a júniusi dátum sem tartható az UEFA szerint, két újabb időpontot jelöltek ki a meccsre.

A balszerencse dönti el, hogy melyik intézményből lesz járványközpont: abból, amelyikbe egy fertőzött személy besétál. A kórházak igyekeznek felkészülni a legnehezebb napokra, ám az akadozó ellátás sok helyen indulatokat vált ki.