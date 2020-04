Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f127428-5170-4943-ae31-be29c694817b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Politikai szűklátókörűség és gazdasági kényszer miatt nem reagált időben a koronavírus-járványra Irán, amelyet humanitárius katasztrófa fenyeget. A helyzet mára olyannyira tragikus a perzsa államban, hogy Teherán hitelkérelemmel fordult még a Nemzetközi Valutaalaphoz is, amelyben fő ellenségének, az Egyesült Államoknak vétójoga van.","shortLead":"Politikai szűklátókörűség és gazdasági kényszer miatt nem reagált időben a koronavírus-járványra Irán, amelyet...","id":"20200401_Iran_virusgocpont_csapasok_sora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f127428-5170-4943-ae31-be29c694817b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66acb96b-c830-4ce6-a10d-505b4ec150e2","keywords":null,"link":"/360/20200401_Iran_virusgocpont_csapasok_sora","timestamp":"2020. április. 01. 11:00","title":"Iránban sem orvos irányítja a járványellenes harcot, a Forradalmi Gárdát vetették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem tartják meg idén a Bayreuthi Ünnepi Játékokat.\r

\r

","shortLead":"Nem tartják meg idén a Bayreuthi Ünnepi Játékokat.\r

\r

","id":"20200401_Wagnernek_is_odacsap_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24562ea2-57f4-4b8f-a857-94aaecf4362a","keywords":null,"link":"/kultura/20200401_Wagnernek_is_odacsap_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 09:26","title":"Wagnernek is odacsap a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb20915-4cc1-4115-9896-c85d5125fe5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eddig bérelték, most ingyen megkaphatják.","shortLead":"Eddig bérelték, most ingyen megkaphatják.","id":"20200401_Schmidt_Maria_kozalapitvanya_ingyen_megkapja_az_epuleteit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebb20915-4cc1-4115-9896-c85d5125fe5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf3768c-9ded-40c2-be14-be77a3993831","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200401_Schmidt_Maria_kozalapitvanya_ingyen_megkapja_az_epuleteit","timestamp":"2020. április. 01. 17:28","title":"Schmidt Mária közalapítványa ingyen megkapja az épületeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d17083-a140-4566-8e1a-ce0abc7d50ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A portugál klasszis már belement, hogy csökkenjen idei fizetése, de a torinói klub még ezt az összeget sem tudja kifizetni a jövőben.","shortLead":"A portugál klasszis már belement, hogy csökkenjen idei fizetése, de a torinói klub még ezt az összeget sem tudja...","id":"20200331_Eladhatja_Ronaldot_a_Juventus_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4d17083-a140-4566-8e1a-ce0abc7d50ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da3a5e-daa5-4208-907c-f9a8322191b7","keywords":null,"link":"/sport/20200331_Eladhatja_Ronaldot_a_Juventus_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 31. 14:54","title":"Eladhatja Ronaldót a Juventus a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073c1ddc-a7e1-4528-8ea5-feece6e296d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kitörése nyomán megszaporodott álhírek miatt leginkább két ország okolható egy uniós jelentés szerint.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése nyomán megszaporodott álhírek miatt leginkább két ország okolható egy uniós jelentés...","id":"20200402_kina_oroszorszag_alhir_koronavirus_dezinformacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=073c1ddc-a7e1-4528-8ea5-feece6e296d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4f22a4-9582-41ca-93a2-401973686e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_kina_oroszorszag_alhir_koronavirus_dezinformacio","timestamp":"2020. április. 02. 09:11","title":"Kína és Oroszország gőzerővel nyomja a népbutítást koronavírus-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten érkeznek meg a maszkok az önkormányzathoz, utána fogják kézbesíteni őket.","shortLead":"A jövő héten érkeznek meg a maszkok az önkormányzathoz, utána fogják kézbesíteni őket.","id":"20200331_Minden_terezvarosi_haztartas_kap_egy_szajmaszkot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0196c1e0-fd41-449a-a378-2da024a93f39","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Minden_terezvarosi_haztartas_kap_egy_szajmaszkot","timestamp":"2020. március. 31. 15:01","title":"Minden terézvárosi háztartás kap egy szájmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy 39 éves nőt gyanúsítanak. \r

","shortLead":"A rendőrök egy 39 éves nőt gyanúsítanak. \r

","id":"20200402_Megoltek_egy_ferfit_Godollon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27624336-8e14-465f-be8b-89bdbe49b749","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Megoltek_egy_ferfit_Godollon","timestamp":"2020. április. 02. 08:25","title":"Megöltek egy férfit Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309608b1-84ec-42dd-afb8-0be00a1dcd66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kreml szerint az elnök nem kapta el a betegséget.","shortLead":"A Kreml szerint az elnök nem kapta el a betegséget.","id":"20200331_putyin_kezfogas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=309608b1-84ec-42dd-afb8-0be00a1dcd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa8de9a-999c-4977-bfc2-71be8c88d9c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_putyin_kezfogas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 16:51","title":"Kezet fogott Putyin egy orvossal, akiről később kiderült, hogy koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]