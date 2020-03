Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e20b3457-557f-474f-9cdc-a5faf0dbc481","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kis híján már 34 ezren vesztették életüket a koronavírus-járványban. ","shortLead":"Kis híján már 34 ezren vesztették életüket a koronavírus-járványban. ","id":"20200330_Mar_700_ezer_fole_emelkedett_a_fertozottek_szama_a_vilagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e20b3457-557f-474f-9cdc-a5faf0dbc481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb08328-0277-49fa-a372-b3a07c0e6376","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Mar_700_ezer_fole_emelkedett_a_fertozottek_szama_a_vilagban","timestamp":"2020. március. 30. 10:59","title":"Már 700 ezer fölé emelkedett a fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923b1f02-3d57-4eaf-8ef3-b74dbea4aa0e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha két felnőtt és (legalább) egy iskoláskorú gyerek van a lakásban, akkor manapság sűrűn előfordul a címbeli helyzet a tömeges home office átállás miatt. Ezekben a hetekben, napokban adaptálódik az új helyzethez az emberiség egy igencsak meghatározó része.



","shortLead":"Ha két felnőtt és (legalább) egy iskoláskorú gyerek van a lakásban, akkor manapság sűrűn előfordul a címbeli helyzet...","id":"20200329_A_fonok_a_haloban_az_ugyfel_a_nappaliban_az_osztalyfonok_a_gyerekszobaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=923b1f02-3d57-4eaf-8ef3-b74dbea4aa0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdaa26c-aac9-41d4-8f3e-2817e07e5980","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200329_A_fonok_a_haloban_az_ugyfel_a_nappaliban_az_osztalyfonok_a_gyerekszobaban","timestamp":"2020. március. 29. 20:15","title":"A főnök a hálóban, az ügyfél a nappaliban, az osztályfőnök a gyerekszobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerre két különböző irányba lépett a Facebook az élő videózás fejlesztésével: amellett, hogy csökkentené a live streamek által generált adatforgalmat, lehetővé teszi, hogy a Facebookon közvetített adások megtekintéséhez ne legyen szükség Facebook-fiókra.","shortLead":"Egyszerre két különböző irányba lépett a Facebook az élő videózás fejlesztésével: amellett, hogy csökkentené a live...","id":"20200330_facebook_live_elo_video_livestream","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260e9977-dba1-43aa-8331-c7de56f4f5f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_facebook_live_elo_video_livestream","timestamp":"2020. március. 30. 07:33","title":"Új funkciók jönnek a Facebookra a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reményeik szerint szerint jövő héttől indulna a program.","shortLead":"Reményeik szerint szerint jövő héttől indulna a program.","id":"20200329_Karacsony_maganlaborok_teszt_koronavirus_egeszsegugyi_szocialis_ellatas_dolgozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9023d1-3bad-4e6d-9add-5ad6998fedd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Karacsony_maganlaborok_teszt_koronavirus_egeszsegugyi_szocialis_ellatas_dolgozo","timestamp":"2020. március. 29. 14:30","title":"Karácsony: Magánlaborokban tesztelik majd a budapesti egészségügyi dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint a járvány kibontakozásával az enyhe tünetekkel rendelkezők otthon is gyógyulhatnak.","shortLead":"Az infektológus szerint a járvány kibontakozásával az enyhe tünetekkel rendelkezők otthon is gyógyulhatnak.","id":"20200330_Szlavik_koronavirus_lelegeztetogep_Szent_Laszlo_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8df2fbe-64c8-4471-8ea6-2c956f9efafe","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Szlavik_koronavirus_lelegeztetogep_Szent_Laszlo_korhaz","timestamp":"2020. március. 30. 11:18","title":"Szlávik: A súlyos betegek 10-15 százaléka kerül lélegeztetőgépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jótékonysági célból több mint hatezer métert hódított meg egyhuzamban.","shortLead":"Jótékonysági célból több mint hatezer métert hódított meg egyhuzamban.","id":"20200330_Egy_kanadai_ferfi_megmaszta_EszakAmerika_legmagasabb_hegyet__a_lepcsohazaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0558971-97db-4d05-9115-759346085437","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Egy_kanadai_ferfi_megmaszta_EszakAmerika_legmagasabb_hegyet__a_lepcsohazaban","timestamp":"2020. március. 30. 11:15","title":"Egy kanadai férfi megmászta Észak-Amerika legmagasabb hegyét - a lépcsőházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt két idős, alapbetegségekkel küzdő beteg, így összesen már 13 áldozata van a koronavírusnak Magyarországon.","shortLead":"Elhunyt két idős, alapbetegségekkel küzdő beteg, így összesen már 13 áldozata van a koronavírusnak Magyarországon.","id":"20200329_Ujabb_ket_halott_mar_400_felett_az_igazolt_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7a4fb7-d4f6-4fa2-995c-5ac3c94049ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Ujabb_ket_halott_mar_400_felett_az_igazolt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 29. 07:42","title":"Újabb két halott, már 400 felett az igazolt fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha tovább nő a globális felmelegedést okozó szennyezőanyagok kibocsátása, az évszázad végére az extrém hőség a jelenleginél négyszer több embert fog sújtani, akiknek meg kell majd küzdeniük az extrém páratartalom okozta egészségi problémákkal is – figyelmeztet egy új tanulmány.","shortLead":"Ha tovább nő a globális felmelegedést okozó szennyezőanyagok kibocsátása, az évszázad végére az extrém hőség...","id":"20200329_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0c3983-9e00-4432-ba00-8ae32bbe09e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200329_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. március. 29. 16:03","title":"Az extrém hőség mellett a klímaváltozás másik velejárója is igen rosszul eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]