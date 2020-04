Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fertőzöttek száma 10 ezer fölött jár Ausztriában, de az új esetek csökkenő tendenciát mutanak. A valós fertőzöttség megbecsüléséhez véletlenszerűen tesztelnek kétezer embert a koronavírusra.","shortLead":"A fertőzöttek száma 10 ezer fölött jár Ausztriában, de az új esetek csökkenő tendenciát mutanak. A valós fertőzöttség...","id":"20200401_ausztria_koronavirus_intezkedesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b415eea-395e-4705-8c32-f6fbbd910c53","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_ausztria_koronavirus_intezkedesek","timestamp":"2020. április. 01. 16:42","title":"Újabb korlátozásokat rendeltek el Ausztriában, kötelező lesz a boltokban maszkot hordani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c0d745-cc83-4bf3-a285-3c701fd0cd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Befejezi az LCD kijelzők gyártását a Samsung Display Kínában és Dél-Koreában, miután jelentősen csökkent a panelek iránti kereslet.","shortLead":"Befejezi az LCD kijelzők gyártását a Samsung Display Kínában és Dél-Koreában, miután jelentősen csökkent a panelek...","id":"20200402_samsung_display_leall_lcd_kijelzopanelek_gyartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8c0d745-cc83-4bf3-a285-3c701fd0cd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb6317c-eff7-48f8-b472-2c18f47f284f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_samsung_display_leall_lcd_kijelzopanelek_gyartasa","timestamp":"2020. április. 02. 11:03","title":"Tényleg befellegzett az LCD kijelzőknek, leáll a panelek gyártásával a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már februárban is több évtizedes rekordot döntött a magyar kiskereskedelmi forgalom növekedése, annyian rohantak a boltokba a járványtól tartva.","shortLead":"Már februárban is több évtizedes rekordot döntött a magyar kiskereskedelmi forgalom növekedése, annyian rohantak...","id":"20200403_felvasarlas_kiskereskedelem_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a202bede-de80-4338-9956-969e98e34e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_felvasarlas_kiskereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 09:42","title":"Óriási rekord dőlt meg a magyar boltokban, ahogy beindult a felvásárlási láz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Juventus csatára lesz a harmadik élsportoló, a labdarúgók között pedig az első, aki aktív pályafutása alatt egymilliárd dollárt keres.","shortLead":"A Juventus csatára lesz a harmadik élsportoló, a labdarúgók között pedig az első, aki aktív pályafutása alatt...","id":"20200403_cristiano_ronaldo_juventus_vagyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032bc05a-45fa-476c-8066-72d94caffdf6","keywords":null,"link":"/elet/20200403_cristiano_ronaldo_juventus_vagyon","timestamp":"2020. április. 03. 12:47","title":"Cristiano Ronaldo lesz az első dollármilliárdos focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb83f942-66e4-4838-a331-759a640496bc","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200401_Marabu_Feknyuz_A_rendkivuli_jogrend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb83f942-66e4-4838-a331-759a640496bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a325da-9253-4c5c-98dd-7e7e4ffa2df7","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Marabu_Feknyuz_A_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. április. 01. 21:16","title":"Marabu Féknyúz: A rendkívüli jogrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15 másik munkatárson is elvégezték a tesztet, de ők nem kapták el a betegséget.","shortLead":"15 másik munkatárson is elvégezték a tesztet, de ők nem kapták el a betegséget.","id":"20200401_koronavirus_paks","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea0c748-788d-4d4d-8e8e-293126ef7f88","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_koronavirus_paks","timestamp":"2020. április. 01. 20:50","title":"Koronavírusos a paksi atomerőmű egy dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236cd814-94fc-48f3-bafb-a88ac5fe1f44","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Kilátástalan próbálkozás a menekültügyről értelmes vitát folytatni. A jog azonban arra való, hogy az érzelmeket félre tudjuk tenni. Az Európai Bíróság ítélete után kimondhatjuk: Orbán szerződésszegésre építette a bölcs országvezető imázsát.","shortLead":"Kilátástalan próbálkozás a menekültügyről értelmes vitát folytatni. A jog azonban arra való, hogy az érzelmeket félre...","id":"20200403_Gergely_Marton_Orban_es_a_jogallamszabasu_gorilla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=236cd814-94fc-48f3-bafb-a88ac5fe1f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742cc456-a485-4a64-9e82-39872b529800","keywords":null,"link":"/360/20200403_Gergely_Marton_Orban_es_a_jogallamszabasu_gorilla","timestamp":"2020. április. 03. 10:00","title":"Gergely Márton: Orbán és a jogállamszabású gorilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tanároknak, szülőknek most kijár egy kis varázslat – véli az író.\r

\r

","shortLead":"A tanároknak, szülőknek most kijár egy kis varázslat – véli az író.\r

\r

","id":"20200402_J_K_Rowling_ingyen_elerhetove_tette_az_elso_Harry_Pottert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c4b8e3-8b65-453b-8865-d8f5da7b8d11","keywords":null,"link":"/elet/20200402_J_K_Rowling_ingyen_elerhetove_tette_az_elso_Harry_Pottert","timestamp":"2020. április. 02. 08:42","title":"Ingyen elérhetővé tette az első Harry Pottert J. K. Rowling","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]