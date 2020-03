Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Spanyolországban egyetlen nap alatt 769 koronavírusos beteg halt meg, Romániában már a fertőzött orvosokat is munkára fognák. Magyarországon kijárási korlátozásokat vezettek be, ami a közösségi távolságtartást foglalta keretek közé. Kövesse velünk a koronavírus-járvány híreit percről percre!","shortLead":"Spanyolországban egyetlen nap alatt 769 koronavírusos beteg halt meg, Romániában már a fertőzött orvosokat is munkára...","id":"20200327_koronavirus_fertozes_jarvany_marcius_27","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204a345a-1527-47c6-a99a-386208d9217b","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_koronavirus_fertozes_jarvany_marcius_27","timestamp":"2020. március. 27. 07:40","title":"Spanyolországban már olasz szinten a járvány, Nagy-Britanniában is súlyos a helyzet – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gazdák a járványhelyzet miatt több fertőtlenítést vezettek be.","shortLead":"A gazdák a járványhelyzet miatt több fertőtlenítést vezettek be.","id":"20200327_tojas_tojasarak_koronavirus_husvet_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb9cc50-bfb8-4cd3-92f3-c47a047f8591","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_tojas_tojasarak_koronavirus_husvet_jarvany","timestamp":"2020. március. 27. 06:14","title":"Van és lesz is elég tojás, de feljebb mehet az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3f0eb9-aa1d-43fa-b2c4-c74d57d03978","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 37 milliárd euróval segíti az unió a járvány által sújtott országokat, ebből kapunk mi is.","shortLead":"Összesen 37 milliárd euróval segíti az unió a járvány által sújtott országokat, ebből kapunk mi is.","id":"20200327_europai_bizottsag_tamogatas_koronavirus_jarvany_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f0eb9-aa1d-43fa-b2c4-c74d57d03978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d969c7-b6ac-42b3-88d9-623dd4d5bae5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_europai_bizottsag_tamogatas_koronavirus_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 27. 08:51","title":"Magyarország 2000 milliárd forintot kap az uniótól a koronavírus elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6139af11-c97e-4ff9-9370-7d15abbec467","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A weboldaluk és az online könyváruház működik.","shortLead":"A weboldaluk és az online könyváruház működik.","id":"20200328_Bezarnak_a_Lira_konyvesboltjai_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6139af11-c97e-4ff9-9370-7d15abbec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7ae9da-1800-486a-a931-25f92fa8cc22","keywords":null,"link":"/kultura/20200328_Bezarnak_a_Lira_konyvesboltjai_is","timestamp":"2020. március. 28. 06:52","title":"Bezárnak a Líra könyvesboltjai is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6492b0fc-1c94-4040-baa3-3c14b0562bdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szűnik meg a tartozás, csak haladékot kapnak az érintettek. ","shortLead":"Nem szűnik meg a tartozás, csak haladékot kapnak az érintettek. ","id":"20200327_A_vegrehajtasokat_felfuggesztettek_de_a_koztartozasokat_erdemes_fizetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6492b0fc-1c94-4040-baa3-3c14b0562bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a874daf-aa99-46d8-a72e-88c17bfbbc66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_A_vegrehajtasokat_felfuggesztettek_de_a_koztartozasokat_erdemes_fizetni","timestamp":"2020. március. 27. 14:32","title":"A végrehajtásokat felfüggesztették, de a köztartozásokat érdemes fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány a kedvezőtlen hatások mellett lehetőséget is kínál a lakásbérleti piac szereplőinek, hogy átgondolják, illetve akár új megoldásokkal bővítsék hosszú távú stratégiájukat.","shortLead":"A járvány a kedvezőtlen hatások mellett lehetőséget is kínál a lakásbérleti piac szereplőinek, hogy átgondolják...","id":"20200326_alberletpiac_koronavirus_atalakulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f66dc09-86b1-46ac-bb45-a33f44c47395","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_alberletpiac_koronavirus_atalakulas","timestamp":"2020. március. 26. 17:26","title":"Felforgatja az albérletpiacot a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dff9ad9-f4f5-467c-a52c-8d2c4e3a8cf8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"De nagy a forgalom a kórházakban.","shortLead":"De nagy a forgalom a kórházakban.","id":"20200326_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_csutortoki_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dff9ad9-f4f5-467c-a52c-8d2c4e3a8cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf2c51f-7b34-4495-a9f1-666e484c93fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_csutortoki_tajekoztatoja","timestamp":"2020. március. 26. 11:19","title":"Operatív törzs: Sikerült lassítani a vírus terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idén tíz százalékot is zuhanhat a német gazdaság, ha június végéig kitart a koronavírus-járvány miatt az ország egyre több részében bevezetett kijárási tilalom – jósolja a tekintélyes német gazdasági kutatóintézet, az IW.","shortLead":"Az idén tíz százalékot is zuhanhat a német gazdaság, ha június végéig kitart a koronavírus-járvány miatt az ország...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_gazdasag_nemet_ipari_termeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29320c35-0840-47fc-bd56-30f2459a675b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_jarvany_gazdasag_nemet_ipari_termeles","timestamp":"2020. március. 26. 14:59","title":"Ötödével is zuhanhat a járvány miatt a német ipar termelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]