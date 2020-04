Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Sok a feladat, a tanárok más-más platformot preferálnak, a lógós diákok még lógósabbak, az oktatókra több munka hárul. A távoktatás még a jól ellátott fővárosi iskolákban sem zökkenőmentes. Ott pedig, ahol a hó vége felé eladják az okostelefont, hatványozottak a problémák. Sok helyen képtelenség lesz végigvinni a tanévet, pláne úgy, hogy minden ötödik diák kimaradhat az online oktatásból.","shortLead":"Sok a feladat, a tanárok más-más platformot preferálnak, a lógós diákok még lógósabbak, az oktatókra több munka hárul...","id":"20200405_koronavirus_tavoktatas_ritok_oktatas_diak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959074e3-fae1-4ef1-918c-6e82d448c95f","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_koronavirus_tavoktatas_ritok_oktatas_diak","timestamp":"2020. április. 05. 20:00","title":"Befullad a távoktatás ott, ahol a hó végén eladják az okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség titkára nyilatkozott a járvány jegyében újból bevezetett multiadóról.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség titkára nyilatkozott a járvány jegyében újból bevezetett multiadóról.","id":"20200405_Kiskereskedelmi_kulonado_fizetni_fognak_a_multik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d5ad3f-ad61-4854-b76b-2b494b4dd689","keywords":null,"link":"/kkv/20200405_Kiskereskedelmi_kulonado_fizetni_fognak_a_multik","timestamp":"2020. április. 05. 13:37","title":"Kiskereskedelmi különadó: fizetni fognak a multik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aec823b-99dd-4f11-9440-3a2d21d650db","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-járvány minden tekintetben felforgatta az emberek életét, s a változások a bűnözőket is elérték. Az alvilág viselkedése azonban néha igencsak meglepő.","shortLead":"A koronavírus-járvány minden tekintetben felforgatta az emberek életét, s a változások a bűnözőket is elérték...","id":"202014__koronavirus_es_bunozes__hamis_gyogyszer__edes_otthon__a_felelem_vamszedoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aec823b-99dd-4f11-9440-3a2d21d650db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f57780b-10c3-4fa0-91ca-e7f9e4e65cef","keywords":null,"link":"/360/202014__koronavirus_es_bunozes__hamis_gyogyszer__edes_otthon__a_felelem_vamszedoi","timestamp":"2020. április. 05. 15:00","title":"A bűnözők profilváltással próbálnak hasznot húzni a járványból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel ezerrel emelkedett a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt közel ezerrel emelkedett a fertőzöttek száma.","id":"20200404_Svajcban_is_terjed_meg_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c485c761-efd0-4a7f-97c5-44fddbcab041","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Svajcban_is_terjed_meg_a_jarvany","timestamp":"2020. április. 04. 15:48","title":"Svájcban is terjed még a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7f11ad-288b-4337-a01a-99c549fe9e59","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az író hagyatéka kimeríthetetlennek tűnik, a szegedi Tiszatáj márciusi száma is szinte emlékszám.","shortLead":"Az író hagyatéka kimeríthetetlennek tűnik, a szegedi Tiszatáj márciusi száma is szinte emlékszám.","id":"202014_folyoirat__toth_janos_istvan_terey_janos_csipkefa_bimboja_egy_civis_vallomasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7f11ad-288b-4337-a01a-99c549fe9e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5695d620-c33c-46e0-9b36-caa5e2048e01","keywords":null,"link":"/360/202014_folyoirat__toth_janos_istvan_terey_janos_csipkefa_bimboja_egy_civis_vallomasai","timestamp":"2020. április. 04. 16:45","title":"A széles publikum most ismerheti meg Térey János írói nevének történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem feledhetjük mindazt, ami a járvány kitöréséig történt, és még inkább azt, milyen feladatok várnak ránk az elmúlásával.\r

","shortLead":"Nem feledhetjük mindazt, ami a járvány kitöréséig történt, és még inkább azt, milyen feladatok várnak ránk...","id":"20200406_Indul_a_zhvg__kozeppontban_a_tudatossag_es_a_megoldaskereses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0a05c9-fccf-407b-9d50-7fcf3cb2c95b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200406_Indul_a_zhvg__kozeppontban_a_tudatossag_es_a_megoldaskereses","timestamp":"2020. április. 06. 10:28","title":"Indul a Zhvg – középpontban a tudatosság és a megoldáskeresés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de78ab-d60c-492e-905d-c80f298e410a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai vállalat most leleplezett emblémája a most rendkívül fontos egymás közötti távolságtartásra hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A dél-koreai vállalat most leleplezett emblémája a most rendkívül fontos egymás közötti távolságtartásra hívja fel...","id":"20200406_ujabb_autogyarto_mutatott_be_ideiglenes_logot_a_koronavirus_kapcsan_hyundai_audi_volkswagen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70de78ab-d60c-492e-905d-c80f298e410a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcc01c2-e22d-4ae1-824b-0b1aa71652a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_ujabb_autogyarto_mutatott_be_ideiglenes_logot_a_koronavirus_kapcsan_hyundai_audi_volkswagen","timestamp":"2020. április. 06. 09:21","title":"Újabb autógyártó mutatott be ideiglenes logót a koronavírus kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök vasárnap jelentette be, hogy hétfőtől ingyenes lesz az egész országban a parkolás. A gépjárműadó elvonása után ez is újabb százmilliókkal rövidíti meg az önkormányzatokat, nem csak a fővárosban, de a nagyobb vidéki városokban is nagy érvágás. ","shortLead":"A miniszterelnök vasárnap jelentette be, hogy hétfőtől ingyenes lesz az egész országban a parkolás. A gépjárműadó...","id":"20200405_Viragvasarnapra_is_jutott_egy_melyutes_az_onkormanyzatoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357e63ca-d5f8-4889-92d8-42abcb397283","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Viragvasarnapra_is_jutott_egy_melyutes_az_onkormanyzatoknak","timestamp":"2020. április. 05. 17:35","title":"Virágvasárnapra is jutott egy mélyütés az önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]