[{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kórokozó több helyről érkezhetett az országba.","shortLead":"A kórokozó több helyről érkezhetett az országba.","id":"20200406_Tobbfele_koronavirust_is_izolaltak_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae090771-25ef-4fc1-968a-50d37da9ce86","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Tobbfele_koronavirust_is_izolaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 06. 09:30","title":"Többféle koronavírust is izoláltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fürdő, nappali, erkély – most aligha jöhet szóba más.","shortLead":"Fürdő, nappali, erkély – most aligha jöhet szóba más.","id":"20200406_volanbusz_volan_kozlekedesi_halozat_jarvany_koronavirus_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a020645a-876f-42f3-a619-03486f1217fa","keywords":null,"link":"/elet/20200406_volanbusz_volan_kozlekedesi_halozat_jarvany_koronavirus_utazas","timestamp":"2020. április. 06. 12:06","title":"A Volánbusz megmutatta, hova lehet utazni a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c7cbe1-370b-4444-9398-ba79a554c137","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Éjfél múlt című szám a duó bemutatkozó nagylemezének előzetes szerzeménye. Első alkalommal nálunk hallható.","shortLead":"Az Éjfél múlt című szám a duó bemutatkozó nagylemezének előzetes szerzeménye. Első alkalommal nálunk hallható.","id":"20200405_A_maganyt_es_a_felelmeket_enekli_meg_a_Lazar_tesok_uj_dala__premier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c7cbe1-370b-4444-9398-ba79a554c137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f979e44b-d4be-435f-afd8-25d18f5207ae","keywords":null,"link":"/kultura/20200405_A_maganyt_es_a_felelmeket_enekli_meg_a_Lazar_tesok_uj_dala__premier","timestamp":"2020. április. 05. 16:01","title":"A magányt és a félelmeket énekli meg a Lázár tesók új dala - premier!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afbae8d-86d2-45dd-a096-4b07880360c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A négyfelvonásos színmű klassz esti program lehet. ","shortLead":"A négyfelvonásos színmű klassz esti program lehet. ","id":"20200407_Ingyen_Ascher_Tamas_Harom_nover","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7afbae8d-86d2-45dd-a096-4b07880360c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad07952-a023-46fe-ab67-a5a314c4b137","keywords":null,"link":"/kultura/20200407_Ingyen_Ascher_Tamas_Harom_nover","timestamp":"2020. április. 07. 13:11","title":"Ingyen lehet megnézni Ascher Tamás kultikus Három nővér-rendezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e12e09-c01d-475a-9ca5-b0323d8657e4","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Váláskor igen gyakori, hogy a szülők egymást ócsárolják a gyermekük előtt, rázúdítva olyan információkat, amelyekhez még nem elég érett. Deliága Éva gyermekpszichológus új sorozatában végigveszi a váláskor elkövetett tipikus hibákat.","shortLead":"Váláskor igen gyakori, hogy a szülők egymást ócsárolják a gyermekük előtt, rázúdítva olyan információkat, amelyekhez...","id":"20200405_Apa_szerint_anya_azert_szult_engem_hogy_ot_magahoz_lancolja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6e12e09-c01d-475a-9ca5-b0323d8657e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f05e2f-b30d-43fb-9d44-02360b030f28","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200405_Apa_szerint_anya_azert_szult_engem_hogy_ot_magahoz_lancolja","timestamp":"2020. április. 05. 20:15","title":"„Apa szerint anya azért szült engem, hogy őt magához láncolja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3ef71-6bfd-496c-a1ed-9f8931cb7275","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Senki nem kaphat egyest e tanév végén.\r

","shortLead":"Senki nem kaphat egyest e tanév végén.\r

","id":"20200406_A_koronavirusnak_koszonhetoen_iden_nem_lehet_megbukni_a_szlovak_iskolakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06e3ef71-6bfd-496c-a1ed-9f8931cb7275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8754ec2a-3362-4b05-a575-48e4d411eaff","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_A_koronavirusnak_koszonhetoen_iden_nem_lehet_megbukni_a_szlovak_iskolakban","timestamp":"2020. április. 06. 12:39","title":"A koronavírusnak köszönhetően idén nem lehet megbukni a szlovák iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f7d9bd-d646-4481-ada8-914f607ab0ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Southwest Florida International Airport közelében több ezer parkoló autó kapott lángra. ","shortLead":"A Southwest Florida International Airport közelében több ezer parkoló autó kapott lángra. ","id":"20200406_3500_berauto_gyulladt_ki_egy_repuloter_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6f7d9bd-d646-4481-ada8-914f607ab0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1ff28f-734f-41db-9df0-89d7c7ad3d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_3500_berauto_gyulladt_ki_egy_repuloter_mellett","timestamp":"2020. április. 06. 15:13","title":"3500 bérautó gyulladt ki egy repülőtér mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b14e3c6-2f90-4ef3-8b3d-0ddb0fb2c94c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok többsége nem érzi túlzónak, ahogy a média kezeli a koronavírus-helyzetet, de azért jobban hisznek a tudósoknak és a kormánynak.","shortLead":"A magyarok többsége nem érzi túlzónak, ahogy a média kezeli a koronavírus-helyzetet, de azért jobban hisznek...","id":"20200405_Ipsos_A_magyarok_tobbsege_jobban_hisz_a_kormanynak_mint_a_medianak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b14e3c6-2f90-4ef3-8b3d-0ddb0fb2c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42fcbf52-315d-4188-811e-feb2ea35d7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Ipsos_A_magyarok_tobbsege_jobban_hisz_a_kormanynak_mint_a_medianak","timestamp":"2020. április. 05. 21:30","title":"Ipsos: A magyarok többsége inkább hisz a kormánynak, mint a híradóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]