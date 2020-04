Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbd3abad-797f-4cbe-b425-bed9b755d94a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 817-re emelkedett.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 817-re emelkedett.","id":"20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbd3abad-797f-4cbe-b425-bed9b755d94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5312d5-611c-42ac-8f15-f710ea6a49c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 07. 07:19","title":"Újabb kilenc áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP kérésére. Gulyás Gergely miniszter is tapsolt.","shortLead":"Az MSZP kérésére. Gulyás Gergely miniszter is tapsolt.","id":"20200406_Megtapsoltak_a_Parlamentben_az_egeszsegugyi_dolgozokat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81964f21-3731-4226-8c40-e211a3a9f326","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Megtapsoltak_a_Parlamentben_az_egeszsegugyi_dolgozokat__video","timestamp":"2020. április. 06. 17:24","title":"Megtapsolták a Parlamentben az egészségügyi dolgozókat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fe44b-bcf8-4407-923d-d88fef3b7c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a vírus előtt jóval indított diplomamentő-programot, de nem vár tovább. ","shortLead":"A kormány a vírus előtt jóval indított diplomamentő-programot, de nem vár tovább. ","id":"20200407_Palkovics_diploma_nyelvvizsga_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fe44b-bcf8-4407-923d-d88fef3b7c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec21b8c-1bc2-4852-a280-995f5fb6f6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Palkovics_diploma_nyelvvizsga_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 15:39","title":"Palkovics megerősítette: a nyáron államvizsgázók is megkapják a diplomát nyelvvizsga nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7423d89e-613f-4a51-9142-832fc1f2c41c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Unió Bírósága (ECJ) szerdai döntésében utasította Lengyelországot, hogy azonnali hatállyal függessze fel a legfelső bíróság fegyelmi tanácsának a működését.","shortLead":"Az Európai Unió Bírósága (ECJ) szerdai döntésében utasította Lengyelországot, hogy azonnali hatállyal függessze fel...","id":"20200408_Az_EU_Birosaga_ismet_elmarasztalta_Lengyelorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7423d89e-613f-4a51-9142-832fc1f2c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670c07d4-a8f4-4665-9cee-215a4a739f4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Az_EU_Birosaga_ismet_elmarasztalta_Lengyelorszagot","timestamp":"2020. április. 08. 13:01","title":"Az EU Bírósága ismét elmarasztalta Lengyelországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd0ec2e-c979-47a7-a8ea-e79ee7643182","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester arra kéri a túrázni vágyókat, hogy vegyék komolyan a helyzetet, és az autós turistáskodás helyett sétáljanak lakóhelyük környékén.","shortLead":"A polgármester arra kéri a túrázni vágyókat, hogy vegyék komolyan a helyzetet, és az autós turistáskodás helyett...","id":"20200407_Lezarjak_a_tihanyi_parkolokat_a_tomegesen_erkezo_turazok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd0ec2e-c979-47a7-a8ea-e79ee7643182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4637ed59-2949-4f71-89be-c9d45455f0a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Lezarjak_a_tihanyi_parkolokat_a_tomegesen_erkezo_turazok_miatt","timestamp":"2020. április. 07. 15:22","title":"Lezárják a tihanyi parkolókat a tömegesen érkező túrázók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A korábbi klasszis labdarúgó egy hónapja került rács mögé Paraguayban, ahol a járvány miatt szünetel a bírósági ítélkezés.","shortLead":"A korábbi klasszis labdarúgó egy hónapja került rács mögé Paraguayban, ahol a járvány miatt szünetel a bírósági...","id":"20200407_koronavirus_ronaldinho_paraguay_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03260ce3-fcea-4da5-8e27-dfe3414546b3","keywords":null,"link":"/elet/20200407_koronavirus_ronaldinho_paraguay_borton","timestamp":"2020. április. 07. 13:05","title":"A koronavírus miatt nem szabadul a börtönből Ronaldinho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tévéműsorokkal és filmgyártással pótolnák a kieső pénzt, amitől azért kellett megválniuk, mert kiléptek a királyi családból.","shortLead":"Tévéműsorokkal és filmgyártással pótolnák a kieső pénzt, amitől azért kellett megválniuk, mert kiléptek a királyi...","id":"20200407_harry_herceg_meghan_markle_mediaceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004c78ef-ba90-499c-bddc-5b562dc597ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200407_harry_herceg_meghan_markle_mediaceg","timestamp":"2020. április. 07. 21:57","title":"Harry hercegék médiacéget alapítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c62649-7694-4f51-80d3-e857388b7466","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beszálltak a Grace klinika és a Dokik kamu orvosai is. ","shortLead":"Beszálltak a Grace klinika és a Dokik kamu orvosai is. ","id":"20200408_Dr_House_Veszhelyzet_Grace_klinika_Dokik_video_orvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c62649-7694-4f51-80d3-e857388b7466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca1c371-d0ff-455f-98af-cf62cedd265e","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Dr_House_Veszhelyzet_Grace_klinika_Dokik_video_orvosok","timestamp":"2020. április. 08. 10:31","title":"A Dr. House és a Vészhelyzet sztárjai videóban köszönik meg a valódi orvosok munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]