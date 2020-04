Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20200409_Korbe_akarta_biciklizni_a_Foldet_egy_skot_ferfi_egy_macskaval_de_Magyarorszagon_ragadt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b5ce91-410b-4bd1-badf-1646eb84e727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3d3eef-ffc6-410c-b696-d69707e5eac8","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Korbe_akarta_biciklizni_a_Foldet_egy_skot_ferfi_egy_macskaval_de_Magyarorszagon_ragadt","timestamp":"2020. április. 09. 08:43","title":"Körbe akarta biciklizni a Földet egy skót férfi egy macskával, de Magyarországon ragadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint nem kell infektológusnak lenni ahhoz, hogy értsük: ahol sok idős, beteg ember él egy helyen, ott különösen nagy a járvány kockázata.","shortLead":"A főpolgármester szerint nem kell infektológusnak lenni ahhoz, hogy értsük: ahol sok idős, beteg ember él egy helyen...","id":"20200409_koronavirus_jarvany_karacsony_gergely_idosotthon_fertozes_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf68bcc-16da-4323-974b-54e7f07630b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_koronavirus_jarvany_karacsony_gergely_idosotthon_fertozes_teszt","timestamp":"2020. április. 09. 15:46","title":"Az ország összes idősotthonának lakóját leteszteltetné Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ff719c-5301-4441-b1c4-7691a63e99ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből az autóból összesen 25 darab készült.","shortLead":"Ebből az autóból összesen 25 darab készült.","id":"20200408_Szuperritka_Mirage_Gemballa_GT_karambol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0ff719c-5301-4441-b1c4-7691a63e99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd82c7db-81e7-44c3-ab2d-c6f6b582b38d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_Szuperritka_Mirage_Gemballa_GT_karambol","timestamp":"2020. április. 08. 10:52","title":"Videón, ahogyan összetört Manhattanben egy szuperritka Gemballa Mirage GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e100c8dd-3284-4a1f-b03e-fb95137e87c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt egy napban 7337-en haltak meg a Covid-19 betegségben.","shortLead":"Csak az elmúlt egy napban 7337-en haltak meg a Covid-19 betegségben.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_fertozes_vilagszerte_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e100c8dd-3284-4a1f-b03e-fb95137e87c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b2e08d-c743-43a8-8673-528b43f0463c","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_koronavirus_jarvany_fertozes_vilagszerte_statisztika","timestamp":"2020. április. 08. 09:48","title":"Már 82 ezer halottja van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei világbajnokság jó esetben nyáron, legrosszabb esetben ősszel veheti kezdetét, és akár 2021-re is átnyúlhat.","shortLead":"Az idei világbajnokság jó esetben nyáron, legrosszabb esetben ősszel veheti kezdetét, és akár 2021-re is átnyúlhat.","id":"20200409_zartkapus_versenyekkel_kezdodhet_meg_a_2020as_f1_szezon_legkesobb_oktoberben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c70e38-24a5-46da-933b-618bd2f5e939","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_zartkapus_versenyekkel_kezdodhet_meg_a_2020as_f1_szezon_legkesobb_oktoberben","timestamp":"2020. április. 09. 07:59","title":"Zárt kapus versenyekkel kezdődhet meg a 2020-as F1 szezon, legkésőbb októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f650f5-6bd1-4270-9d24-892715840f7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy lehetséges megoldás azoknak, akik a 640 lóerős legerősebb gyári kivitelt is gyengének találják. ","shortLead":"Egy lehetséges megoldás azoknak, akik a 640 lóerős legerősebb gyári kivitelt is gyengének találják. ","id":"20200409_900_loeros_lett_a_2_turbot_kapott_lamborghini_huracan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06f650f5-6bd1-4270-9d24-892715840f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab01930-c8f5-4c92-9fb8-04888f010dd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_900_loeros_lett_a_2_turbot_kapott_lamborghini_huracan","timestamp":"2020. április. 09. 11:21","title":"900+ lóerős lett a 2 turbót kapott Lamborghini Huracán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44166003-00ad-4d25-bdae-e0ce4cb1be2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány néhány régióban már kezelhetetlen, az orvosok ülősztrájkot tartottak. A kivonuló rendőrség gondoskodott róla, hogy többet ne tegyenek így.","shortLead":"A járvány néhány régióban már kezelhetetlen, az orvosok ülősztrájkot tartottak. A kivonuló rendőrség gondoskodott róla...","id":"20200409_pakisztan_rendorseg_tuntetes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44166003-00ad-4d25-bdae-e0ce4cb1be2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5e466b-acd0-4795-a82e-f6a1e672e13d","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_pakisztan_rendorseg_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 08:17","title":"Rendőrök verték szét a védőfelszerelés hiánya miatt tiltakozó pakisztáni orvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb bolt csak szombaton lesz nyitva, de fontos, hogy 9 és 12 óra között akkor is csak a 65 évnél idősebbek vásárolhatnak. 