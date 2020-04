Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt ideiglenesen csak online lehet segítséget kérni.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt ideiglenesen csak online lehet segítséget kérni.","id":"20200407_Nem_fogad_betegeket_a_Nyiro_Gyula_Korhaz_addiktologiai_osztalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7b4fe7-f117-49f0-99e8-10ccea5daba7","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Nem_fogad_betegeket_a_Nyiro_Gyula_Korhaz_addiktologiai_osztalya","timestamp":"2020. április. 07. 17:10","title":"Nem fogad betegeket a Nyírő Gyula Kórház addiktológiai osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ELTE TTK-n azt vizsgálták, miért hozunk radikálisabb intézkedéseket a járvánnyal szemben, mint a klímaválság ellen. Talán nem meglepő az ok: azért, mert a vírustól jobban félünk. Pedig a klímaváltozástól is kellene. ","shortLead":"Az ELTE TTK-n azt vizsgálták, miért hozunk radikálisabb intézkedéseket a járvánnyal szemben, mint a klímaválság ellen...","id":"20200409_Miert_vagyunk_eredmenyesebbek_a_koronavirussal_szemben_mint_a_klimavaltozas_elleni_harcban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b8ef56-579b-4c1f-b459-bc63dd087cf7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200409_Miert_vagyunk_eredmenyesebbek_a_koronavirussal_szemben_mint_a_klimavaltozas_elleni_harcban","timestamp":"2020. április. 09. 13:10","title":"Miért vagyunk eredményesebbek a koronavírussal szemben, mint a klímaváltozás elleni harcban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3445521-1136-4dca-9e33-0cec8e0b3cf7","c_author":"","category":"elet","description":"Víz alatti felvételekből készített egy klipet Balatonkenesénél Török Brigi fotós.\r

","shortLead":"Víz alatti felvételekből készített egy klipet Balatonkenesénél Török Brigi fotós.\r

","id":"20200408_Ilyen_a_kristalytiszta_Balaton_a_viz_alatt_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3445521-1136-4dca-9e33-0cec8e0b3cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9842e3d-e443-4eaa-a990-f06a6b49dc06","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Ilyen_a_kristalytiszta_Balaton_a_viz_alatt_video","timestamp":"2020. április. 08. 08:35","title":"Ilyen a kristálytiszta Balaton a víz alatt (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d23e44-e892-4d8c-8c3a-6f47bd244243","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kislány szépen gyarapszik, és az anyatej mellett már szilárd táplálékot is fogyaszt.","shortLead":"A kislány szépen gyarapszik, és az anyatej mellett már szilárd táplálékot is fogyaszt.","id":"20200409_Lenne_itt_egy_komoly_feladat_segitsen_elnevezni_az_Allatkert_tapirgyereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30d23e44-e892-4d8c-8c3a-6f47bd244243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f4b5f1-f6d3-46b8-b651-17c14e2139cb","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Lenne_itt_egy_komoly_feladat_segitsen_elnevezni_az_Allatkert_tapirgyereket","timestamp":"2020. április. 09. 12:44","title":"Lenne itt egy komoly feladat: segítsen elnevezni az Állatkert tapírgyerekét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac00973-67b5-4265-b397-f96693eba926","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi legnagyobb összegű adományt küldte el Jack Dorsey.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb összegű adományt küldte el Jack Dorsey.","id":"20200408_twitter_dorsey_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac00973-67b5-4265-b397-f96693eba926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a627c1-7229-4af4-a09d-ce7b15096452","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_twitter_dorsey_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:27","title":"Egymilliárd dollárt ad a Twitter alapítója a járvány elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ab2994-910b-4e78-bb4d-6a9908ffa256","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy cégek gyakran fricskázzák egymást, így érthető, hogy sokan a Huawei elleni kis bosszantásnak tartották a Xiaomi Mi 10 Pro dobozára került feliratot. A Xiaomi viszont cáfolja ezt.","shortLead":"A nagy cégek gyakran fricskázzák egymást, így érthető, hogy sokan a Huawei elleni kis bosszantásnak tartották a Xiaomi...","id":"20200408_xiaomi_mi_10_pro_dobozan_felremagyarazhato_felirat_huawei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01ab2994-910b-4e78-bb4d-6a9908ffa256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4b2801-1024-446e-a144-868afaaed742","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_xiaomi_mi_10_pro_dobozan_felremagyarazhato_felirat_huawei","timestamp":"2020. április. 08. 11:03","title":"A Xiaomi állítja: félreértés az egész, nem trollkodja a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d246f226-ef9f-49bf-b135-4d8d8bcf6577","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járvány és amiatt hozott korlátozások kárvallottjai közül sokak életét megkönnyítené, ha a kormányzat bevezetne intézkedéseket a lakás- vagy üzletbérlők védelmére. Ez most talán megtörténhet. Külföldön már vannak példák erre.","shortLead":"A járvány és amiatt hozott korlátozások kárvallottjai közül sokak életét megkönnyítené, ha a kormányzat bevezetne...","id":"20200408_Jon_a_berlok_megmentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d246f226-ef9f-49bf-b135-4d8d8bcf6577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee654c73-1a2e-4c00-8d22-f046302602c4","keywords":null,"link":"/360/20200408_Jon_a_berlok_megmentese","timestamp":"2020. április. 08. 15:05","title":"Lakást vagy üzletet bérel? Igazán biztató hírrel szolgálhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ef58c7-4893-44fd-a87a-aa80725be00a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota prémiummárkájanak sportmodellje veszített a tömegéből, jobban kanyarodik, és egyben okosabb is lett. ","shortLead":"A Toyota prémiummárkájanak sportmodellje veszített a tömegéből, jobban kanyarodik, és egyben okosabb is lett. ","id":"20200409_itt_az_extravagans_uj_lexus_lc_sportkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35ef58c7-4893-44fd-a87a-aa80725be00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ab0922-0df1-4f7e-a895-4e2d45c2d820","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_itt_az_extravagans_uj_lexus_lc_sportkocsi","timestamp":"2020. április. 09. 09:21","title":"Itt az extravagáns új Lexus LC sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]