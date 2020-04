Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d63a615-6e48-41c8-915c-e3163451554b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gázóriások – a Szaturnusz, a Jupiter, az Uránusz és a Neptunusz – atmoszférájának felső rétege forró, csakúgy, mint a Földé. Viszont a Földdel ellentétben ezektől a Naprendszer külső területén lévő planétáktól túlságosan is távol van a Nap ahhoz, hogy ilyen magas hőmérsékleteket okozzon. A jelenség régóta foglalkoztatja a bolygókutatókat.","shortLead":"A gázóriások – a Szaturnusz, a Jupiter, az Uránusz és a Neptunusz – atmoszférájának felső rétege forró, csakúgy, mint...","id":"20200410_szaturnusz_legkore_homerseklet_forrosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d63a615-6e48-41c8-915c-e3163451554b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c814b208-5963-45fa-a69c-30c74685d76b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_szaturnusz_legkore_homerseklet_forrosag","timestamp":"2020. április. 10. 11:03","title":"Megfejtették, mi az a nagy forróság a Szaturnuszon fönt, miközben lent hideg van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De sajnos még így is több százan hunytak el a vírusfertőzés miatt.","shortLead":"De sajnos még így is több százan hunytak el a vírusfertőzés miatt.","id":"20200410_olaszorszag_koronavirus_halalos_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32c2c06-089d-4a2f-8f9e-3967c0591f83","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_olaszorszag_koronavirus_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 10. 19:32","title":"Ismét csökkent a halálos áldozatok száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik politikus nemrég Szijjártó Péterrel is találkozott.","shortLead":"Az egyik politikus nemrég Szijjártó Péterrel is találkozott.","id":"20200410_Koronavirusos_egy_macedon_riporter_karantenban_a_politikusok_akikkel_interjuzott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfd6689-a147-4bcd-ba71-64e939733e07","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_Koronavirusos_egy_macedon_riporter_karantenban_a_politikusok_akikkel_interjuzott","timestamp":"2020. április. 10. 15:16","title":"Koronavírusos egy macedón riporter, karanténban a politikusok, akikkel interjúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3123554-6a09-4788-8f5a-4a550d6530c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az elszigetelten élő indián szervezete nem volt felkészülve ilyen betegségre.","shortLead":"Az elszigetelten élő indián szervezete nem volt felkészülve ilyen betegségre.","id":"20200410_oslakos_brazilia_indian_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3123554-6a09-4788-8f5a-4a550d6530c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f7616d-3b5e-425f-b9b3-c1b8d40333af","keywords":null,"link":"/elet/20200410_oslakos_brazilia_indian_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 10. 18:47","title":"15 éves őslakos fiú halt bele a koronavírus-fertőzésbe Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Változnak a nyelvvizsga-szabályok, módosulnak a diákhitel feltételei, és rosszul tanuló egyetemistákat sem büntetik.","shortLead":"Változnak a nyelvvizsga-szabályok, módosulnak a diákhitel feltételei, és rosszul tanuló egyetemistákat sem büntetik.","id":"20200410_Fontos_valtozasok_a_felsooktatasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d773ef74-8289-4d8f-9ddc-dde436f86254","keywords":null,"link":"/kultura/20200410_Fontos_valtozasok_a_felsooktatasban","timestamp":"2020. április. 10. 11:22","title":"Fontos változások jönnek a felsőoktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c75fa3d-587c-4961-bf50-33f842a3f9ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltig kevesen gondolták volna, hogy a kiváló állapotban lévő oldtimer egyszer majd újra szolgálatba fog állni.","shortLead":"A közelmúltig kevesen gondolták volna, hogy a kiváló állapotban lévő oldtimer egyszer majd újra szolgálatba fog állni.","id":"20200410_egy_61_eves_orosz_mentoautot_is_bevetnek_a_koronavirus_elleni_harcban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c75fa3d-587c-4961-bf50-33f842a3f9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608d03aa-ad52-4b2e-a480-adf54e51885f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200410_egy_61_eves_orosz_mentoautot_is_bevetnek_a_koronavirus_elleni_harcban","timestamp":"2020. április. 10. 06:41","title":"Egy 61 éves orosz mentőautót is bevetnek a koronavírus elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és művészek raktak össze. Itt az első öt oldal.","shortLead":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és...","id":"20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c3fe9d-0f72-4cdb-9ad9-a154c221c1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 09. 17:07","title":"Ingyen színezőt tett közzé az Adobe, hogy könnyebb legyen elviselni a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa a nagycsütörtök este a teljesen üres Szent Péter-bazilikában misézett.","shortLead":"Ferenc pápa a nagycsütörtök este a teljesen üres Szent Péter-bazilikában misézett.","id":"20200409_ferenc_papa_papok_orvosok_koronavirus_husvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25629615-e086-4d07-aacf-8aaa8da2c9bf","keywords":null,"link":"/elet/20200409_ferenc_papa_papok_orvosok_koronavirus_husvet","timestamp":"2020. április. 09. 21:41","title":"A pápa szerint szentek a járványbetegeket segítő orvosok és papok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]