Ha minden a tervek szerint halad, akkor már ősszel elkészülhet a koronavírus elleni védőoltás, szakértők szerint azonban ez igen derülátó jóslat. Júniustól embereken tesztelhetik a Németországban kifejlesztett védőoltást
1190 koronavírusos beteg van Magyarországon, 11 ember meghalt
Ilyen nagyon még sohasem emelkedett a fertőzöttek száma itthon.
Miközben az egészségügyben dolgozókra kiemelt figyelem hárul, a legveszélyeztetettebb korosztály, az idősek gondozásával foglalkozókról mintha elfeledkeztek volna a döntéshozók.
Az idősotthonok igényfelmérő kérdőívet kaptak, amikor maszkokat még nem
Nagyobb biztonságban lehetnének az egészségügyben dolgozó ápolók, ha a magyar egyetemisták fejlesztése piacra kerülne. Az új, 3D-nyomtatással elkészíthető szemüveg nemcsak praktikus, de előállítása is rendkívül olcsó.
Magyar egyetemisták 24 óra alatt készítették el a csodaszemüveget, ami segíthet az egészségügyi dolgozóknak
A színész szerint normalitás határán belül kell óvatosnak lenni, de ő már húsz éve használ kézfertőtlenítőt.
Gálvölgyi János: Felháborít, hogy bárki is a félelemből akar üzletet csinálni
A halálos áldozatok száma már majdnem elérte az ezret.
Törökországban 4000-nél többel nőtt a fertőzöttek száma
A készülő újdonság a csendes órákhoz hasonló: ha a felhasználó úgy dönt, órákra kizárhatja magát a Facebookból, hogy egyetlen értesítés se zavarja a nyugalmát.
Jön a Facebook-funkció, amit már évekkel ezelőtt be kellett volna vezetni
Kapkodás, könnyelmű és csúnyán öregedő nyilatkozatok után régen elkopott frázisok pufogtatásával igyekszik a koronavírus-járvány elleni harc füstölgő barikádjain bizonyítani Donald Trump amerikai elnök. Ahhoz azonban, hogy az USA váljon a világ legnagyobb gócpontjává, több kellett a kezdeti ügyetlenkedésnél: például a járványügyesek évekkel ezelőtti kispadra ültetése és több Kasszandra-jóslat látszólagos semmibe vétele.
Kódolva volt, hogy az USA lesz a járvány új gócpontja