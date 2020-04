Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eca6e619-8e02-4a9b-8e9d-20eaf14264f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fél évszázaddal ezelőtt lett hivatalos, hogy megszűnik a poptörténet legfontosabb zenekara. A Beatles jelentőségéről könyvtárnyi kötet értekezik, mi most csak annyival tisztelgünk a Fab Four előtt, hogy összeállítottuk, melyik szerintünk a tíz legjobb daluk.\r

\r

","shortLead":"Fél évszázaddal ezelőtt lett hivatalos, hogy megszűnik a poptörténet legfontosabb zenekara. A Beatles jelentőségéről...","id":"20200411_Ime_a_tiz_legjobb_Beatlesdal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca6e619-8e02-4a9b-8e9d-20eaf14264f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ee44fc-a9f7-4672-99c8-206b454f2a6b","keywords":null,"link":"/kultura/20200411_Ime_a_tiz_legjobb_Beatlesdal","timestamp":"2020. április. 11. 09:38","title":"Íme, a tíz legjobb Beatles-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6e3cd2-6fae-49d5-a75b-43f8a92ccfe5","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A világjárvány új lendületet adott a sok százezer számítógép fölös kapacitását kihasználó tudományos projekteknek.","shortLead":"A világjárvány új lendületet adott a sok százezer számítógép fölös kapacitását kihasználó tudományos projekteknek.","id":"202015__civil_kutatok__elosztott_szamitasok__szuperebb_szamitogepek__sok_kicsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c6e3cd2-6fae-49d5-a75b-43f8a92ccfe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b24994e-1d2d-4edb-958c-8c9da5e57860","keywords":null,"link":"/360/202015__civil_kutatok__elosztott_szamitasok__szuperebb_szamitogepek__sok_kicsi","timestamp":"2020. április. 12. 08:40","title":"Egyetlen letöltés, mellyel ön is beszállhat a koronavírus elleni kutatásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5166024-6290-4833-be9b-9af571115d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apollo–13 legénysége egy baleset miatt soha nem szállt le a Holdon, küldetésük így is rengeteg tapasztalattal bővítette a NASA mérnökeinek tudását. Egy most elérhetővé vált weboldalon még az űrhajó indulásának pillanata is visszanézhető.","shortLead":"Bár az Apollo–13 legénysége egy baleset miatt soha nem szállt le a Holdon, küldetésük így is rengeteg tapasztalattal...","id":"20200411_apollo_13_nasa_kiloves_holdra_szallas_oxigentartaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5166024-6290-4833-be9b-9af571115d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59498bad-c2aa-42e7-a968-102ff6d37da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200411_apollo_13_nasa_kiloves_holdra_szallas_oxigentartaly","timestamp":"2020. április. 11. 12:03","title":"Ezen a weboldalon újraélheti az Apollo–13 torokszorító pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Die Welt című konzervatív német lap \"Magyarország csak azt teszi, amit mindenki megtesz Európában\" címmel közölt írást vasárnap a hírportálján Varga Judit igazságügyi miniszterrel folytatott beszélgetés alapján.","shortLead":"A Die Welt című konzervatív német lap \"Magyarország csak azt teszi, amit mindenki megtesz Európában\" címmel közölt...","id":"20200412_Varga_Judit_koronavirus_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e63864a-4a46-4476-8348-3bd4c758c36f","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Varga_Judit_koronavirus_interju","timestamp":"2020. április. 12. 18:43","title":"Varga Judit: néhány veszélyhelyzet idején hozott intézkedés megmaradhat később is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0f2876-4c43-48a6-bb0e-eea9c7b4a707","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az elektronikai cikkek kiskereskedelmében még nem látszik a rohamosan növekvő munkanélküliség. Akkora a kereslet, mint karácsonykor, de megváltoztak az igények: immár a kertészkedési eszközök is pörögnek, a fotós eszközökre viszont nincs akkora kereslet. A tévéeladásoknak viszont betehet, hogy elmarad a foci-Eb.","shortLead":"Az elektronikai cikkek kiskereskedelmében még nem látszik a rohamosan növekvő munkanélküliség. Akkora a kereslet, mint...","id":"20200412_elektornika_eladasok_koronavirus_alza_mediamarkt_euronics_extreme_digital","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef0f2876-4c43-48a6-bb0e-eea9c7b4a707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad2c229-3447-4f50-b2c7-436a1faeca19","keywords":null,"link":"/kkv/20200412_elektornika_eladasok_koronavirus_alza_mediamarkt_euronics_extreme_digital","timestamp":"2020. április. 12. 11:00","title":"Csak a fényképezőgép nem fogy - karácsonyi forgalom az elektronikai boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0257889d-4c74-4ad9-96cd-853f80504be7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200412_koronavirus_terkep_verplazmakezeles_sony_dualsense_hack_the_crisis_telekom_5g","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0257889d-4c74-4ad9-96cd-853f80504be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f59ee0-2388-4971-80f3-6c7071629e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_koronavirus_terkep_verplazmakezeles_sony_dualsense_hack_the_crisis_telekom_5g","timestamp":"2020. április. 12. 12:03","title":"Ez történt: elkészült Magyarország valószerűbb koronavírus-térképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakók több mint fele fertőzött lehet a polgármester szerint.","shortLead":"A lakók több mint fele fertőzött lehet a polgármester szerint.","id":"20200411_Ugy_tunik_nagy_a_baj_egy_borsodnadasdi_idosotthonban_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3958b5ef-b1c1-4acc-8a33-a0c9ffd7d58a","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Ugy_tunik_nagy_a_baj_egy_borsodnadasdi_idosotthonban_is","timestamp":"2020. április. 11. 18:56","title":"Úgy tűnik, nagy a baj egy borsodnádasdi idősotthonban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbae0d0-9790-444f-aee4-2f5a6ffd28dd","c_author":"","category":"kultura","description":"Iain Lindsay Radnóti Miklós Két karodban című versét mondta el a költészet napja alkalmából.","shortLead":"Iain Lindsay Radnóti Miklós Két karodban című versét mondta el a költészet napja alkalmából.","id":"20200411_Magyarul_szavalt_a_budapesti_brit_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcbae0d0-9790-444f-aee4-2f5a6ffd28dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772f9751-577d-40f2-a549-72e881d18a3e","keywords":null,"link":"/kultura/20200411_Magyarul_szavalt_a_budapesti_brit_nagykovet","timestamp":"2020. április. 11. 19:40","title":"Magyarul szavalt a budapesti brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]