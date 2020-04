Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint az iráni diákok kiutasításáról az idegenrendészeti hatóság nem is dönthetett volna másként.","shortLead":"A bíróság szerint az iráni diákok kiutasításáról az idegenrendészeti hatóság nem is dönthetett volna másként.","id":"20200409_Elutasitotta_a_kiutasitott_irani_diakok_keresetet_a_Fovarosi_Torvenyszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54c446d-2605-4bf6-a2f3-9dd7684669e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Elutasitotta_a_kiutasitott_irani_diakok_keresetet_a_Fovarosi_Torvenyszek","timestamp":"2020. április. 09. 22:37","title":"Elutasította a kiutasított iráni diákok keresetét a Fővárosi Törvényszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110d3262-0a07-40a9-ba51-8fae328452d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányfőnek előtte megmérték a testhőjét.","shortLead":"A kormányfőnek előtte megmérték a testhőjét.","id":"20200410_oban_viktor_szent_imre_korhaz_koronavirus_lazmero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=110d3262-0a07-40a9-ba51-8fae328452d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37c8e32-e348-43d8-b555-9c9acdd154e8","keywords":null,"link":"/elet/20200410_oban_viktor_szent_imre_korhaz_koronavirus_lazmero","timestamp":"2020. április. 10. 14:58","title":"Orbán most a Szent Imrében tartott járványügyi ellenőrzést – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260afb93-c21f-42e1-a823-cfdcdda585ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Qualitons zenéjére készített remek válogatást az NFI. ","shortLead":"A Qualitons zenéjére készített remek válogatást az NFI. ","id":"20200409_Klasszikus_magyar_filmek_tavolsagtartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=260afb93-c21f-42e1-a823-cfdcdda585ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241337c2-57cd-402b-8f1a-da0897788bac","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Klasszikus_magyar_filmek_tavolsagtartas","timestamp":"2020. április. 09. 17:04","title":"Ezek a klasszikus magyar filmek megmutatják, hogyan tartsunk távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ce0a95-07e1-4211-a0d1-71a3b91005c4","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktornak nem kell túlélési üzemmódba váltania, hogy a jelenlegi válságot uralni tudja – állítja Anton Sekovcov, a Bécsi Egyetem oktatója. Az ukrán kutató szerint a járvány tovább gyorsítja az európai szélsőjobb átalakulását, fősodorba kerülését. A nyugati mozgalmakban mintaállammá egyre inkább a késő-Kádár-kori Magyarország válik.","shortLead":"Orbán Viktornak nem kell túlélési üzemmódba váltania, hogy a jelenlegi válságot uralni tudja – állítja Anton Sekovcov...","id":"202015_eljott_agulyasfasizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ce0a95-07e1-4211-a0d1-71a3b91005c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32309c3-fb84-46df-816c-caa81dac940b","keywords":null,"link":"/360/202015_eljott_agulyasfasizmus","timestamp":"2020. április. 09. 11:00","title":"\"Orbán gulyásfasizmusa a legnagyobb teljesítmény Franco diktatúrája óta\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e555026-8267-427b-80c8-ecc8c70c35bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Így is elüthető a karanténban töltött idő.","shortLead":"Így is elüthető a karanténban töltött idő.","id":"20200409_tojasfestes_minta_tojasmuzeum_zengovarkony_husvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e555026-8267-427b-80c8-ecc8c70c35bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343d54ad-5b45-48ed-baa6-4840341d14a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_tojasfestes_minta_tojasmuzeum_zengovarkony_husvet","timestamp":"2020. április. 09. 09:45","title":"Érdekli a tojásfestés? Letölthető mintákat tesz közzé az egyik híres tojásmúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc37443-1feb-4142-bfed-de01ab2dcf84","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marija Pejcinovic Buric javaslata világosan fogalmaz: a koronavírus-járvány miatti rendkívüli intézkedések határozott időtartamra kell, hogy szóljanak. ","shortLead":"Marija Pejcinovic Buric javaslata világosan fogalmaz: a koronavírus-járvány miatti rendkívüli intézkedések határozott...","id":"20200408_Koronavirus_es_jogallamisag_utmutatast_adott_ki_az_Europa_Tanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdc37443-1feb-4142-bfed-de01ab2dcf84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2918cf2-6e6d-4e87-89b7-a49bade2b40d","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Koronavirus_es_jogallamisag_utmutatast_adott_ki_az_Europa_Tanacs","timestamp":"2020. április. 08. 23:05","title":"Félreérthetetlenül üzent Orbánnak is az Európa Tanács főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután szerdán meglepetésszerűen lemondott Mauro Ferrari, az Európai Kutatási Tanács (ERC) elnöke, megszólalt a testület is, amely szerint az olasz-amerikai kutató a valóságban azért távozott, mert a tanács tagjai felszólították erre. A botrány sokat árthat az uniónak.","shortLead":"Miután szerdán meglepetésszerűen lemondott Mauro Ferrari, az Európai Kutatási Tanács (ERC) elnöke, megszólalt...","id":"20200409_Az_EU_fotudosa_allitolag_az_utan_mondott_le_onkent_hogy_felkertek_a_tavozasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01af4f7e-e9f6-4188-8c32-076a22c8cbe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_Az_EU_fotudosa_allitolag_az_utan_mondott_le_onkent_hogy_felkertek_a_tavozasra","timestamp":"2020. április. 09. 13:20","title":"Az EU főtudósa állítólag az után mondott le „önként”, hogy felkérték a távozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei ünnepi szezonra várható a Microsoft sokat emlegetett összehajtható telefonjának piacra kerülése. Immár azt is sejteni, milyen képeket lehet majd lőni vele.","shortLead":"Az idei ünnepi szezonra várható a Microsoft sokat emlegetett összehajtható telefonjának piacra kerülése. Immár azt is...","id":"20200409_panos_panay_foto_microsoft_surface_duo_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11b3256-69cb-4150-b701-0cd0b296ac16","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_panos_panay_foto_microsoft_surface_duo_telefon","timestamp":"2020. április. 09. 14:03","title":"Több év után új telefont ad ki a Microsoft – ilyen fotót készít a Surface Duo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]