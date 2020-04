Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da87879c-73da-4403-b745-f87de3606bb6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Húsvét alkalmával érdemes megemlékezni egy nem is olyan régi pszichológiai kutatásról, melyben egyetemesen érvényesnek tekinthető, pozitív tulajdonságok megfogalmazására tettek kísérletet a tudósok. Ehhez többek között a Bibliát, a Talmudot és a Koránt tanulmányozták.



","shortLead":"Húsvét alkalmával érdemes megemlékezni egy nem is olyan régi pszichológiai kutatásról, melyben egyetemesen érvényesnek...","id":"20200412_Ez_az_a_6_ereny_mely_minden_kulturaban_megtalalhato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da87879c-73da-4403-b745-f87de3606bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91364cd-916a-40b7-a959-8a98c2cbe46c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200412_Ez_az_a_6_ereny_mely_minden_kulturaban_megtalalhato","timestamp":"2020. április. 12. 20:15","title":"Ez az a 6 erény, mely minden kultúrában megtalálható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely a papírokat.","shortLead":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely...","id":"20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c4b223-e930-4fa2-9cac-8935fd71e329","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:18","title":"Újabb dokumentumokat mutatott be Karácsony: a kormányzati ellenőrzések mindent rendben találtak az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203342b0-26b3-40f1-aeb2-351ef8fc3c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 737 ember vesztette életét Nagy-Britanniában a koronavírus-járvány miatt, így a halálos áldozatok száma a szigetországban is tízezer fölé – 10612-re – emelkedett.\r

","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 737 ember vesztette életét Nagy-Britanniában a koronavírus-járvány miatt, így a halálos áldozatok...","id":"20200412_Tizezer_folott_a_brit_aldozatok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=203342b0-26b3-40f1-aeb2-351ef8fc3c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f157c91-8120-4791-9bba-9abeb56d08d1","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Tizezer_folott_a_brit_aldozatok_szama","timestamp":"2020. április. 12. 17:10","title":"Tízezer fölött a brit áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lakosságarányosan rosszabbul állnak, mint Olaszország.","shortLead":"Lakosságarányosan rosszabbul állnak, mint Olaszország.","id":"20200413_Belgiumban_hetfo_volt_a_legrosszabb_nap_a_jarvany_kezdete_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7144c340-b68a-4054-b9e5-c32b0ba3f580","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Belgiumban_hetfo_volt_a_legrosszabb_nap_a_jarvany_kezdete_ota","timestamp":"2020. április. 13. 13:17","title":"Belgiumban hétfő volt a legrosszabb nap a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dominik Thiem világranglista-harmadik teniszező szerint hosszú időnek kell eltelnie a koronavírus-járványt követően a normál hétköznapok visszatéréséig.","shortLead":"Dominik Thiem világranglista-harmadik teniszező szerint hosszú időnek kell eltelnie a koronavírus-járványt követően...","id":"20200412_Sok_ido_kell_a_teniszideny_ujraindulasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188ba83b-826f-44b2-8771-a40c6f64901f","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Sok_ido_kell_a_teniszideny_ujraindulasahoz","timestamp":"2020. április. 12. 21:21","title":"Sok idő kell a teniszidény újraindulásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mexikó is beadta a derekát, így megszülethetett az a történelmi jelentőségűnek ítélt megállapodás az OPEC-tagállamok és a többi olajikitermelő nemzet között, amely megállíthatja az olajár hetek óta tartó látványos zuhanását.","shortLead":"Mexikó is beadta a derekát, így megszülethetett az a történelmi jelentőségűnek ítélt megállapodás az OPEC-tagállamok és...","id":"20200412_Megszuletett_a_nagy_olajkitermelescsokkentesi_alku","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7277d8-8fc4-41e3-ab44-ab7504738ddd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200412_Megszuletett_a_nagy_olajkitermelescsokkentesi_alku","timestamp":"2020. április. 12. 20:47","title":"Megszületett a nagy olajkitermelés-csökkentési alku","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f54085-e79c-4c12-be28-79d3ea536d59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szabály az volt, hogy anélkül nem lehet felszállni. Az eset után már lehet. ","shortLead":"A szabály az volt, hogy anélkül nem lehet felszállni. Az eset után már lehet. ","id":"20200412_Szo_szerint_lerangattak_a_buszrol_a_rendorok_a_maszkot_nem_viselo_ferfit_Philadelphiaban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01f54085-e79c-4c12-be28-79d3ea536d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596d3c8c-7fe3-44d6-bc2c-7763702288c5","keywords":null,"link":"/elet/20200412_Szo_szerint_lerangattak_a_buszrol_a_rendorok_a_maszkot_nem_viselo_ferfit_Philadelphiaban__video","timestamp":"2020. április. 12. 10:37","title":"Szó szerint lerángatták a buszról a rendőrök a maszkot nem viselő férfit Philadelphiában - video","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb305df-207a-4e7a-bd2e-2be0af5311ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Kim Dzsong Un észak-koreai vezető részvételével vitatta meg a koronavírus-járvány megfékezéséhez szükséges újabb intézkedéseket az országot irányító Koreai Munkapárt politikai bizottsága - jelentette az állami média vasárnap.","shortLead":" Kim Dzsong Un észak-koreai vezető részvételével vitatta meg a koronavírus-járvány megfékezéséhez szükséges újabb...","id":"20200412_Senki_sem_tudja_mi_tortenik_EszakKoreaban_ok_azt_mondjak_csucsszinvonalu_lepeseket_tettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbb305df-207a-4e7a-bd2e-2be0af5311ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f9352b-3b52-4479-a943-00f1442d90a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Senki_sem_tudja_mi_tortenik_EszakKoreaban_ok_azt_mondjak_csucsszinvonalu_lepeseket_tettek","timestamp":"2020. április. 12. 09:50","title":"Senki sem tudja, mi történik Észak-Koreában, ők azt mondják \"csúcsszínvonalú lépéseket\" tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]