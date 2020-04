Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a kritikus sajtó eddig is a kormány által torzított piacon próbált túlélni, most a nyakába kapta Orbánéktól a felhatalmazási törvényt, és a járvány gazdasági hatásai is tönkretehetik. Nem lehet véletlen az sem, hogy pont a veszélyhelyzet alatt vásárolta be magát egy fideszes médiaember az index.hu egyik háttércégébe. ","shortLead":"Miközben a kritikus sajtó eddig is a kormány által torzított piacon próbált túlélni, most a nyakába kapta Orbánéktól...","id":"202015__media__fuggetlen_sajto__alet_atet__megis_meghalnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbea6f9-e97b-4e27-b319-adc59768fd3c","keywords":null,"link":"/360/202015__media__fuggetlen_sajto__alet_atet__megis_meghalnak","timestamp":"2020. április. 12. 14:30","title":"A sajtópiacon is válság van, és ott lebeg fölötte a kormány pallosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak a helyiek használhatják a Duna-parti kerékpárutat, bezárnak a cukrászdák, lángossütők – közölte az önkormányzat.","shortLead":"Csak a helyiek használhatják a Duna-parti kerékpárutat, bezárnak a cukrászdák, lángossütők – közölte az önkormányzat.","id":"20200411_Husvetra_bezarkozik_Szentendre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db33700-edaa-492f-b1bc-a39b12dd0e91","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Husvetra_bezarkozik_Szentendre","timestamp":"2020. április. 11. 20:11","title":"Húsvétra bezárkózik Szentendre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","shortLead":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","id":"20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a65189-b626-45f5-bd82-843a497d28d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","timestamp":"2020. április. 12. 12:33","title":"34,5 fokra mérték Orbán testhőmérsékletét a szekszárdi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23770c1-71c9-4308-b7f6-1069a53cb4b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a helyszínen tekintette meg a kiskunhalasi mobil járványkórházat.","shortLead":"A miniszterelnök a helyszínen tekintette meg a kiskunhalasi mobil járványkórházat.","id":"20200411_Ilyet_akarok_latni_mashol_is__mondta_Orban_az_uj_mobilkorhazra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d23770c1-71c9-4308-b7f6-1069a53cb4b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b29262-ed02-4ddf-a2e0-84df43e6b9da","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Ilyet_akarok_latni_mashol_is__mondta_Orban_az_uj_mobilkorhazra","timestamp":"2020. április. 11. 16:11","title":"„Ilyet akarok látni máshol is” – mondta Orbán az új mobilkórházra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c819dd4d-ff6e-4b24-b30c-f0d6d30d20f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő riválisa, Beni Gánc újabb két hetet kért a kormányalakításra, ám az államfő nemet mondott, így érvényben maradt a hétfői határidő.","shortLead":"Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő riválisa, Beni Gánc újabb két hetet kért a kormányalakításra, ám az államfő nemet...","id":"20200412_Az_izraeli_elnok_nem_engedelyezte_a_koalicios_targyalasok_meghosszabbitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c819dd4d-ff6e-4b24-b30c-f0d6d30d20f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8203cf9f-db92-43d0-8d51-8906f15df5e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Az_izraeli_elnok_nem_engedelyezte_a_koalicios_targyalasok_meghosszabbitasat","timestamp":"2020. április. 12. 14:58","title":"Az izraeli elnök nem engedélyezte a koalíciós tárgyalások meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető nyereségvágyból ölhetett.","shortLead":"Az elkövető nyereségvágyból ölhetett.","id":"20200413_Elfogtak_a_89_eves_no_feltetelezett_gyilkosat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7210a87c-a8b7-4157-9cab-3961bc8588ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Elfogtak_a_89_eves_no_feltetelezett_gyilkosat","timestamp":"2020. április. 13. 08:27","title":"Elfogták a 89 éves nő feltételezett gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b062a2e9-4834-46d9-b673-20372f8d1f0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő ezúttal is bejelentés nélkül, maszkban érkezett. ","shortLead":"A kormányfő ezúttal is bejelentés nélkül, maszkban érkezett. ","id":"20200411_Kiskunhalas_korhazellenorzes_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b062a2e9-4834-46d9-b673-20372f8d1f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669e1916-07e1-4e15-973b-37cffc1e809f","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Kiskunhalas_korhazellenorzes_Orban_Viktor","timestamp":"2020. április. 11. 14:45","title":"Kiskunhalason folytatta a nagy kórházellenőrzést Orbán Viktor - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehezen hihető, hogy nem fáj a miniszterelnök füle.","shortLead":"Nehezen hihető, hogy nem fáj a miniszterelnök füle.","id":"20200412_Orban_Viktor_maszk_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e481a2-e578-4af8-bd20-2c72adb1c011","keywords":null,"link":"/elet/20200412_Orban_Viktor_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 11:45","title":"Orbán Viktort nem érdekli, mások hogyan hordják a maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]