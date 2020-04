Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"203342b0-26b3-40f1-aeb2-351ef8fc3c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 737 ember vesztette életét Nagy-Britanniában a koronavírus-járvány miatt, így a halálos áldozatok száma a szigetországban is tízezer fölé – 10612-re – emelkedett.\r

","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 737 ember vesztette életét Nagy-Britanniában a koronavírus-járvány miatt, így a halálos áldozatok...","id":"20200412_Tizezer_folott_a_brit_aldozatok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=203342b0-26b3-40f1-aeb2-351ef8fc3c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f157c91-8120-4791-9bba-9abeb56d08d1","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Tizezer_folott_a_brit_aldozatok_szama","timestamp":"2020. április. 12. 17:10","title":"Tízezer fölött a brit áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adhat-e a cég a adómentes pénzbeli juttatást a dolgozóinak, ha a koronavírus-járvány miatt foglalkoztatni nem tudja őket? – kérdezte az Adózóna egy olvasója.","shortLead":"Adhat-e a cég a adómentes pénzbeli juttatást a dolgozóinak, ha a koronavírus-járvány miatt foglalkoztatni nem tudja...","id":"20200412_adozona_ado_koronavirus_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ac5121-53bf-4f20-b63d-c5ac358dde77","keywords":null,"link":"/kkv/20200412_adozona_ado_koronavirus_tamogatas","timestamp":"2020. április. 12. 15:28","title":"Hiányzik egy rendelet ahhoz, hogy a cégek adómentesen támogathassák a járvány miatt kiesett dolgozóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 2700 ember halt meg a koronavírus okozta betegségben az amerikai idősotthonokban és a tartós gondozást igénylő betegeket ápoló intézményekben – írta vasárnap az AP amerikai hírügynökség.","shortLead":"Több mint 2700 ember halt meg a koronavírus okozta betegségben az amerikai idősotthonokban és a tartós gondozást...","id":"20200412_Ezrek_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_az_amerikai_idosotthonokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d2decd-20da-408e-b807-257371af5299","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Ezrek_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_az_amerikai_idosotthonokban","timestamp":"2020. április. 12. 21:13","title":"Ezrek haltak meg a koronavírus miatt az amerikai idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 10-én döntöttek erről. ","shortLead":"Április 10-én döntöttek erről. ","id":"20200413_Reagalt_a_korhaz_Csak_az_otthon_apolhato_betegeket_kuldik_haza_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdafa1e6-70b3-401f-b0f8-912d12218550","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Reagalt_a_korhaz_Csak_az_otthon_apolhato_betegeket_kuldik_haza_koronavirus","timestamp":"2020. április. 13. 20:55","title":"Reagált a kórház: Csak az otthon ápolható betegeket küldik haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b1d49-e4fe-4dbb-bdcb-001b1f62156f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság előző elnöke szerint Magyaroszág minden ésszerű korlátot átlépett a határidő nélküli rendeleti kormányzással. ","shortLead":"Az Európai Bizottság előző elnöke szerint Magyaroszág minden ésszerű korlátot átlépett a határidő nélküli rendeleti...","id":"20200413_Juncker_kemenyebben_fellepett_volna_Orban_Viktor_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af7b1d49-e4fe-4dbb-bdcb-001b1f62156f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0dc723-1888-4913-a069-00ac3a29968e","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Juncker_kemenyebben_fellepett_volna_Orban_Viktor_ellen","timestamp":"2020. április. 13. 15:29","title":"Juncker keményebben fellépett volna Orbán Viktorral szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e625535-e775-4265-9a42-3a2948885d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb technológiai óriása a legkülönfélébb módokon segíti a felhasználókat a koronavírus-járvány idején, és nem csupán házhozszállítással. ","shortLead":"A világ egyik legnagyobb technológiai óriása a legkülönfélébb módokon segíti a felhasználókat a koronavírus-járvány...","id":"20200413_amazon_echo_alexa_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e625535-e775-4265-9a42-3a2948885d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61eafce1-8117-483e-aa9e-7d681605097b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_amazon_echo_alexa_koronavirus","timestamp":"2020. április. 13. 16:03","title":"Az Amazon Alexája is beszállt a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","shortLead":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","id":"20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a65189-b626-45f5-bd82-843a497d28d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","timestamp":"2020. április. 12. 12:33","title":"34,5 fokra mérték Orbán testhőmérsékletét a szekszárdi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden szabályos volt a Pesti Úti Idősek Otthonában, a fenntartó főváros és az intézmény vezetői is betartották a központi utasításokat, épp csak nem volt megfelelő orvosi ellátás - erre jutott a tisztiorvosi szolgálat vizsgálata.","shortLead":"Minden szabályos volt a Pesti Úti Idősek Otthonában, a fenntartó főváros és az intézmény vezetői is betartották...","id":"20200412_Pesti_Uti_Idosek_Otthona_vizsgalat_jarvanyugy_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f26b7-ae75-4e4e-910b-a748340b896b","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Pesti_Uti_Idosek_Otthona_vizsgalat_jarvanyugy_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 11:52","title":"Nem találtak jogsértést a Pesti Úti Idősek Otthonában a járványügyisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]