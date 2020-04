Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az otthonmaradás jegyében idén elmarad a klasszikus locsolkodás, de a karanténköltészet szerencsére virágzik. ","shortLead":"Az otthonmaradás jegyében idén elmarad a klasszikus locsolkodás, de a karanténköltészet szerencsére virágzik. ","id":"20200413_Husveti_locsoloversek_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dbc5f1-96fc-46cd-bfe3-94a318105aca","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_Husveti_locsoloversek_karanten","timestamp":"2020. április. 13. 15:49","title":"\"Zöld erdőben gumikesztyű, steril locspocs, elképesztyű!\" - húsvéti locsolóversek karantén idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OORI korábbi főigazgatóját vasárnap távolította el a miniszter, az egyetem viszont továbbra is mellette áll. Az Evangélikus Egyház és Balog Zoltán szintén támogatják.","shortLead":"Az OORI korábbi főigazgatóját vasárnap távolította el a miniszter, az egyetem viszont továbbra is mellette áll...","id":"20200414_kasler_miklos_cserhati_peter_koronavirus_semmelweis_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb55538d-7661-468f-955f-c2a13c2e47db","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_kasler_miklos_cserhati_peter_koronavirus_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. április. 14. 17:04","title":"Kásler kirúgta, a Semmelweis Egyetem kibővítette a megbízatását Cserháti Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3d0c37-5705-4f89-be18-4ad6ff0040de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók eloltották a lángokat. ","shortLead":"A tűzoltók eloltották a lángokat. ","id":"20200413_Kigyulladt_egy_epulet_a_VI_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f3d0c37-5705-4f89-be18-4ad6ff0040de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13738e7d-be8e-44d2-a88e-a4acff7eec5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Kigyulladt_egy_epulet_a_VI_keruletben","timestamp":"2020. április. 13. 20:12","title":"Kigyulladt egy épület a VI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 10-én döntöttek erről. ","shortLead":"Április 10-én döntöttek erről. ","id":"20200413_Reagalt_a_korhaz_Csak_az_otthon_apolhato_betegeket_kuldik_haza_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdafa1e6-70b3-401f-b0f8-912d12218550","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Reagalt_a_korhaz_Csak_az_otthon_apolhato_betegeket_kuldik_haza_koronavirus","timestamp":"2020. április. 13. 20:55","title":"Reagált a kórház: Csak az otthon ápolható betegeket küldik haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dominik Thiem világranglista-harmadik teniszező szerint hosszú időnek kell eltelnie a koronavírus-járványt követően a normál hétköznapok visszatéréséig.","shortLead":"Dominik Thiem világranglista-harmadik teniszező szerint hosszú időnek kell eltelnie a koronavírus-járványt követően...","id":"20200412_Sok_ido_kell_a_teniszideny_ujraindulasahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188ba83b-826f-44b2-8771-a40c6f64901f","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Sok_ido_kell_a_teniszideny_ujraindulasahoz","timestamp":"2020. április. 12. 21:21","title":"Sok idő kell a teniszidény újraindulásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2d5975-5130-4c8a-98af-268a98b2e504","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit tesz egy úszó, ha hiányzik neki a sport? Például szerez egy kerti medencét!","shortLead":"Mit tesz egy úszó, ha hiányzik neki a sport? Például szerez egy kerti medencét!","id":"20200413_Kapas_Boglarka_uszas_medence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a2d5975-5130-4c8a-98af-268a98b2e504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b36a4be-7a37-4bb9-aa3b-90732724b5b9","keywords":null,"link":"/elet/20200413_Kapas_Boglarka_uszas_medence","timestamp":"2020. április. 13. 20:33","title":"Kapás Boglárka megtalálta a módját, hogy a karanténban is úszhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy egy 15 hónapos gyermeknél is pozitív lett a koronavírusteszt, két testvérét és szüleit is vizsgálták, náluk egyelőre nem mutatták ki a fertőzést, de a végső eredmény szerdán érkezik.","shortLead":"Kiderült, hogy egy 15 hónapos gyermeknél is pozitív lett a koronavírusteszt, két testvérét és szüleit is vizsgálták...","id":"20200414_hodmezovasarhely_koronavirus_teszt_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce45e19-bfcd-4220-b4de-24871b4ff616","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_hodmezovasarhely_koronavirus_teszt_kislany","timestamp":"2020. április. 14. 09:57","title":"Negatív lett az egyéves koronavírusos kislány szüleinek és testvéreinek tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe4125a-ea2a-432e-b684-6bd9099d5b27","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint nem pénzügyileg volt fontos, hogy ne elmaradjon, hanem csak halasszák jövőre az ötkarikás játékokat, a sportolók kétharmada ugyanis, csak egyszer tud kijutni az olimpiára. Kulcsár Krisztián nem gondolja, hogy az emberiség komolyabban tanulna a világjárványból, úgy hiszi, ez inkább egy közös emlék lesz.","shortLead":"A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint nem pénzügyileg volt fontos, hogy ne elmaradjon, hanem csak halasszák jövőre...","id":"20200414_Kulcsar_Krisztian_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fe4125a-ea2a-432e-b684-6bd9099d5b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd8484e-e8e7-4114-b75f-3500180f74df","keywords":null,"link":"/360/20200414_Kulcsar_Krisztian_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 14. 18:30","title":"Kulcsár Krisztián a Home office-ban: \"Ez korszakos élmény lesz, mint '56 a szüleinknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]