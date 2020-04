Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az RTL Klub és a Rádió 1 műsorvezetője fegyelmezetten tartja a karantént: \"közös buli, közös felelősség\". Előkerült otthon a gitár, dob, zongora, de a túlélésben leginkább az segít, hogy a mára koncentrál - \"Nincs holnap, nincs jövő. Ma van.\" Nagy változásokat indít el a trauma, sokan fordulnak majd a spiritualitás felé - véli Balázs.","shortLead":"Az RTL Klub és a Rádió 1 műsorvezetője fegyelmezetten tartja a karantént: \"közös buli, közös felelősség\". Előkerült...","id":"20200412_Sebestyen_Balazs_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fe559c-68a9-451a-976f-6ee16db6cb4a","keywords":null,"link":"/360/20200412_Sebestyen_Balazs_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 12. 17:30","title":"Sebestyén Balázs a Home office-ban: \"100-200 millió ember elkezd másképp gondolkodni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország esetében a múltbéli kritikus tapasztalatok alapján különösen odafigyelünk - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy vasárnapi német lapinterjúban.","shortLead":"Magyarország esetében a múltbéli kritikus tapasztalatok alapján különösen odafigyelünk - mondta Ursula von der Leyen...","id":"20200412_Von_der_Leyen_Magyarorszagra_kulonosen_odafigyelunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6757692c-f59f-496f-bf1f-0be203b6ca73","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Von_der_Leyen_Magyarorszagra_kulonosen_odafigyelunk","timestamp":"2020. április. 12. 12:46","title":"Von der Leyen: Magyarországra különösen odafigyelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint komoly erőfeszítésekre van szükség az intézetben annak érdekében, hogy felkészülhessenek a biztonságos ellátásra. ","shortLead":"Az Emmi szerint komoly erőfeszítésekre van szükség az intézetben annak érdekében, hogy felkészülhessenek a biztonságos...","id":"20200413_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea502208-d319-4c93-b8fb-017c694b0e45","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgato","timestamp":"2020. április. 13. 18:03","title":"Megvan az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet új főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amikor politikai nézetekről van szó, a párthatás erősebbnek bizonyul a javaslat valódi tartalmánál - mutat rá egy érdekes kísérletre hivatkozva Jonah Berger, a Wharton Üzleti Iskola marketingprofesszora.","shortLead":"Amikor politikai nézetekről van szó, a párthatás erősebbnek bizonyul a javaslat valódi tartalmánál - mutat rá...","id":"20200412_Igy_befolyasolja_donteseinket_az_hogy_melyik_politikai_parttal_szimpatizalunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5536aa1-e0fc-403d-aa6c-1cce7fd63fb5","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200412_Igy_befolyasolja_donteseinket_az_hogy_melyik_politikai_parttal_szimpatizalunk","timestamp":"2020. április. 12. 19:15","title":"Így befolyásolja döntéseinket az, hogy melyik politikai párttal szimpatizálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen eddig 122-en haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","shortLead":"Összesen eddig 122-en haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","id":"20200414_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e0b80c-ab25-4e9d-a78c-4c1437a6f738","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 14. 06:57","title":"Újabb 13 beteg halt bele a koronavírus-járványba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Interpol szerint egyre gyakrabban és egyre kifinomultabb eszközökkel támadják a koronavírus-járvány ellen küzdő egészségügyi intézményeket. Egy vakcinán dolgozó londoni kutatócég számítógépeit órákra zárolták a hackerek.","shortLead":"Az Interpol szerint egyre gyakrabban és egyre kifinomultabb eszközökkel támadják a koronavírus-járvány ellen küzdő...","id":"20200413_zsarolovirus_ransomware_koronavirus_jarvany_korhaz_hackerek_hackertamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0d7fee-b89b-4e4d-835c-9aeb65279318","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_zsarolovirus_ransomware_koronavirus_jarvany_korhaz_hackerek_hackertamadas","timestamp":"2020. április. 13. 06:33","title":"Interpol: zsarolóvírussal támadják a járvány ellen küzdő kórházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed08d7a-08a7-4673-ac3b-0a480058cd44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsősorban képek és videók megosztására használatos Instagram egyre népszerűbb üzenetküldő platform is. És most már kényelmesebb is.","shortLead":"Az elsősorban képek és videók megosztására használatos Instagram egyre népszerűbb üzenetküldő platform is. És most már...","id":"20200413_instagram_uzenetkuldes_bongeszoben_privat_uzenet_weben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ed08d7a-08a7-4673-ac3b-0a480058cd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b915c7-b29a-4441-b2bf-6387876858d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_instagram_uzenetkuldes_bongeszoben_privat_uzenet_weben","timestamp":"2020. április. 13. 14:03","title":"Végre mindenkinél bekapcsolta az Instagram a böngészős üzenetküldést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vakoknak és gyengénlátóknak készítenek hangoskönyvet a Békéscsabai Jókai Színház művészei Csomós Lajos színész ötlete nyomán - közölte a színház a honlapján.","shortLead":"Vakoknak és gyengénlátóknak készítenek hangoskönyvet a Békéscsabai Jókai Színház művészei Csomós Lajos színész ötlete...","id":"20200412_Vakoknak_es_gyengenlatoknak_keszitenek_hangoskonyvet_a_Bekescsabai_Jokai_Szinhaz_muveszei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73b650c-bd97-47b3-af7a-77680ec6ab17","keywords":null,"link":"/kultura/20200412_Vakoknak_es_gyengenlatoknak_keszitenek_hangoskonyvet_a_Bekescsabai_Jokai_Szinhaz_muveszei","timestamp":"2020. április. 12. 13:07","title":"Vakoknak és gyengénlátóknak készítenek hangoskönyvet a Békéscsabai Jókai Színház művészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]