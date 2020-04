Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 48 emberről mutatták ki Magyarországon, hogy koronavírus-fertőzött. Az elhunytak száma tízzel emelkedett az elmúlt 24 órában. Közben a teljes Egyesült Államokat katasztrófa sújtotta területté nyilvánította az elnök; erre korábban nem volt példa.","shortLead":"Újabb 48 emberről mutatták ki Magyarországon, hogy koronavírus-fertőzött. Az elhunytak száma tízzel emelkedett...","id":"20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_percrol_percre_aprilis_13","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9df369-bed4-4868-9dc4-ac1361faf62a","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_percrol_percre_aprilis_13","timestamp":"2020. április. 13. 08:25","title":"Száz fölött az elhunytak száma Magyarországon – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b832d23f-483e-49d9-b4ba-cad2cddcad91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisgyereket a sátoraljaújhelyi kórházba vitték, ott derült ki, hogy fertőzött.","shortLead":"A kisgyereket a sátoraljaújhelyi kórházba vitték, ott derült ki, hogy fertőzött.","id":"20200413_Egy_ket_eves_kisgyerek_is_koronavirusos_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b832d23f-483e-49d9-b4ba-cad2cddcad91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c364b1b9-6012-41ef-8b9a-f7fe3bc1ac17","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Egy_ket_eves_kisgyerek_is_koronavirusos_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 13. 13:55","title":"Egy kétéves kisgyerek is elkapta itthon a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315563af-3216-41a0-9070-17239be41fbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fertőzöttek többsége külföldről érkezett.","shortLead":"A fertőzöttek többsége külföldről érkezett.","id":"20200413_Kinaban_tobb_mint_100_koronavirusos_beteget_talaltak_egy_nap_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=315563af-3216-41a0-9070-17239be41fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bba56ae-6d6c-4647-a867-9541499a6385","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Kinaban_tobb_mint_100_koronavirusos_beteget_talaltak_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. április. 13. 10:06","title":"Öt hete nem nőtt annyival Kínában a fertőzöttek száma, mint vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84ec3e5-c1f9-4544-b142-4c06dc3da1ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cannonball Run egy nem hétköznapi és közel sem legális autós futam. Az alapötlet, hogy a nagyjából 4500 kilométeres távot New Yorktól Los Angelesig a lehető leggyorsabban kell megtenni közúton.","shortLead":"A Cannonball Run egy nem hétköznapi és közel sem legális autós futam. Az alapötlet, hogy a nagyjából 4500 kilométeres...","id":"20200414_Arra_jo_volt_a_mostani_viruscsend_hogy_valaki_megdontotte_az_USA_partolpartig_tarto_autos_rekordjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b84ec3e5-c1f9-4544-b142-4c06dc3da1ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c67f46e-ce68-4f2c-9378-640cb6646010","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_Arra_jo_volt_a_mostani_viruscsend_hogy_valaki_megdontotte_az_USA_partolpartig_tarto_autos_rekordjat","timestamp":"2020. április. 14. 16:42","title":"Járvány alatt döntötték meg az USA parttól partig tartó autós rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) engedélyezheti egy harmadik átigazolási időszak bevezetését, keresve a rugalmas megoldási lehetőséget a koronavírus-járvány miatt jelenleg álló futballélet egyik kulcskérdésére.","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) engedélyezheti egy harmadik átigazolási időszak bevezetését, keresve a rugalmas...","id":"20200412_Akar_egy_uj_atigazolasi_idoszakot_is_hozhat_a_fociban_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad08079e-336e-483f-8d8b-f5648ecde0fa","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Akar_egy_uj_atigazolasi_idoszakot_is_hozhat_a_fociban_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 18:12","title":"Akár egy új átigazolási időszakot is hozhat a fociban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fdb3a1-9cf3-46b2-833b-47224554bb91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brazil tudósoknak sikerült dokumentálniuk, miként támadja meg a vírus a sejteket, hogy aztán abban elszaporodva tovább terjedjen a fertőzés.","shortLead":"Brazil tudósoknak sikerült dokumentálniuk, miként támadja meg a vírus a sejteket, hogy aztán abban elszaporodva tovább...","id":"20200414_koronavirus_jarvany_covid_19_fertozes_sejt_foto_kepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8fdb3a1-9cf3-46b2-833b-47224554bb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc103846-20f1-4187-8e49-f9512c2acb8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_jarvany_covid_19_fertozes_sejt_foto_kepek","timestamp":"2020. április. 14. 08:33","title":"Mikroszkópos fényképen a pillanat, amikor a koronavírus bejut egy sejtbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság előző elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy Magyarország minden ésszerű korlátot átlépett a határidő nélküli rendeleti kormányzással.\r

","shortLead":"Az Európai Bizottság előző elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy Magyarország minden ésszerű korlátot átlépett...","id":"20200413_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_europai_bizottsag_jean_claude_juncker_varga_judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ebb312-351d-4a45-a571-870995e34b88","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_europai_bizottsag_jean_claude_juncker_varga_judit","timestamp":"2020. április. 13. 21:29","title":"Varga Judit visszavágott Jean-Claude Junckernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vita a folyamatos ellátásra szoruló, de hazaküldött betegekről, Trump bosszút állhat, a WHO figyelmeztet. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vita a folyamatos ellátásra szoruló, de hazaküldött betegekről, Trump bosszút állhat, a WHO figyelmeztet. Ez a hvg360...","id":"20200414_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07b7818-f40f-4ddf-959f-4c9644cf0595","keywords":null,"link":"/360/20200414_Radar360","timestamp":"2020. április. 14. 08:00","title":"Radar360: Az akcióhős Orbán Viktor levelet kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]