[{"available":true,"c_guid":"416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli hatóságok vasárnap lezárták az ultraortodoxok lakta negyedek egy részét, mert ezekben a városrészekben jóval magasabb a koronavírussal fertőzöttek aránya.","shortLead":"Az izraeli hatóságok vasárnap lezárták az ultraortodoxok lakta negyedek egy részét, mert ezekben a városrészekben jóval...","id":"20200412_Jeruzsalemben_lezartak_az_ultraortodox_negyedek_egy_reszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2043aa0f-35cc-448a-81f8-b0238bdab1e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Jeruzsalemben_lezartak_az_ultraortodox_negyedek_egy_reszet","timestamp":"2020. április. 12. 15:38","title":"Jeruzsálemben lezárták az ultraortodox negyedek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Valószínűleg májusban megkezdődhet a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyesült államokbeli szigorítások fokozatos feloldása - jelentette ki Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó amerikai intézet igazgatója, a járványra vonatozó kormányzati intézkedéseket irányító munkacsoport tagja vasárnap a CNN hírtelevízióban.","shortLead":"Valószínűleg májusban megkezdődhet a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyesült államokbeli szigorítások fokozatos...","id":"20200412_Most_ugy_szamolnak_hogy_majusig_maradnak_az_amerikai_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e213dd-51cc-408c-939b-9977180cf420","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Most_ugy_szamolnak_hogy_majusig_maradnak_az_amerikai_korlatozasok","timestamp":"2020. április. 12. 20:44","title":"Most úgy számolnak, hogy májusig maradnak az amerikai korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938f2b25-8aff-49be-89ad-fdb7da71da9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház igazgatója hivatalosan is bejelentette, hogy szerdától járványkórházzá alakulnak, így a betegellátás is megváltozik. A közlemény szerint a betegek egy részét szociális otthonokban helyezik el.","shortLead":"A kórház igazgatója hivatalosan is bejelentette, hogy szerdától járványkórházzá alakulnak, így a betegellátás is...","id":"20200414_Szocialis_otthonokba_vihetik_a_kiuritett_gyulai_korhaz_betegeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=938f2b25-8aff-49be-89ad-fdb7da71da9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b99e73-1020-4dc2-9f85-1f020128e950","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Szocialis_otthonokba_vihetik_a_kiuritett_gyulai_korhaz_betegeit","timestamp":"2020. április. 14. 14:34","title":"Szociális otthonokba vihetik a kiürített gyulai kórház betegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","shortLead":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","id":"20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ede9a33-4cf1-4d28-83d6-2516584abdf1","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","timestamp":"2020. április. 14. 10:17","title":"Harry herceg védi a környezetet, csak épp vadászik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cbca8b-a6a8-4200-bea9-f43bc3109f5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban készült képsorok láthatók az orosházi Drón Stúdió által készített légi felvételeken.","shortLead":"Az elmúlt napokban készült képsorok láthatók az orosházi Drón Stúdió által készített légi felvételeken.","id":"20200413_oroshaza_kijarasi_korlatozas_ures_varos_dronvideo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24cbca8b-a6a8-4200-bea9-f43bc3109f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596ccb8e-98bc-4d33-97c8-4be8b4ea0cde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_oroshaza_kijarasi_korlatozas_ures_varos_dronvideo","timestamp":"2020. április. 13. 19:33","title":"Drónvideót kaptunk Orosházáról: kiürült a város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a7e70-1258-4a13-9f37-b624436950f2","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Április 14-én lenne hetvenéves Esterházy Péter. A születésnapjáig a Magvető Kiadó naponta videókat tesz közzé, melyeken a kulturális és művészeti élet szereplői olvasnak fel számukra fontos Esterházy-szövegrészleteket.","shortLead":"Április 14-én lenne hetvenéves Esterházy Péter. A születésnapjáig a Magvető Kiadó naponta videókat tesz közzé, melyeken...","id":"202015__esterhazyorokseg__videos_koszontes__csilingelo_mondatok__iranytu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852a7e70-1258-4a13-9f37-b624436950f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114e6bfe-d622-464d-a42f-ca5eaec0715a","keywords":null,"link":"/360/202015__esterhazyorokseg__videos_koszontes__csilingelo_mondatok__iranytu","timestamp":"2020. április. 13. 14:30","title":"Esterházy-örökség: szállóigévé vált mondataival emlékeznek a magyar irodalom \"iránytűjére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az életkorból adódóan máshogy éljük meg a koronavírus okozta helyzetet, így azt is, milyen érzés, a többiektől elkülönülve élni. Egy szerdai ingyenes online előadáson ez utóbbi kerül terítékre, megannyi kérdéssel és válasszal.","shortLead":"Az életkorból adódóan máshogy éljük meg a koronavírus okozta helyzetet, így azt is, milyen érzés, a többiektől...","id":"20200414_ingyenes_eloadas_online_tedx_nemes_orsolya_generaciok_karanten_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518e2119-f984-46d1-aa87-382d2f598815","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_ingyenes_eloadas_online_tedx_nemes_orsolya_generaciok_karanten_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 07:23","title":"Ingyenes előadás: miért érzik egyesek szabadságnak, mások pedig börtönnek a karantént?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sztárok közreműködésével a megélhetésükért küzdő teniszezőkön szeretnének segíteni a koronavírus-járvány miatt törölt madridi torna szervezői.\r

","shortLead":"A sztárok közreműködésével a megélhetésükért küzdő teniszezőkön szeretnének segíteni a koronavírus-járvány miatt törölt...","id":"20200413_koronavirus_virtualis_tenisztorna_andy_murray_rafael_nadal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5184eb56-bb2d-4cfb-af57-69637aec8a8a","keywords":null,"link":"/sport/20200413_koronavirus_virtualis_tenisztorna_andy_murray_rafael_nadal","timestamp":"2020. április. 13. 16:27","title":"Virtuális tenisztornán indul Nadal és Murray","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]