[{"available":true,"c_guid":"11f29ed0-c4a7-4781-9724-bfab10537e0c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ókori palota maradványait fedezték fel Észak-Irakban német régészek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet pusztítása nyomán.","shortLead":"Egy ókori palota maradványait fedezték fel Észak-Irakban német régészek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet...","id":"20200415_okori_palota_irak_iszlam_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f29ed0-c4a7-4781-9724-bfab10537e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160f908f-c999-4e18-9c66-b6846ff2de84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_okori_palota_irak_iszlam_allam","timestamp":"2020. április. 15. 21:03","title":"Az Iszlám Állam felrobbantotta a helyet, így fedeztek fel egy ókori palotát Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39e7cf7-9793-4abf-8ddb-9fed630c4ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem sokkal az ezredforduló után legyártott SL 600 motorházteteje alatt egy kiváló 6 literes erőforrás található.","shortLead":"A nem sokkal az ezredforduló után legyártott SL 600 motorházteteje alatt egy kiváló 6 literes erőforrás található.","id":"20200416_19_eves_de_teljesen_uj_sportkocsit_arul_a_mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e39e7cf7-9793-4abf-8ddb-9fed630c4ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320dce1f-6f88-4640-80a3-d746b5353eb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_19_eves_de_teljesen_uj_sportkocsit_arul_a_mercedes","timestamp":"2020. április. 16. 06:41","title":"19 éves, de teljesen új V12-es sportkocsit árul a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119aa8cd-aaa5-4c14-9b3d-eb73cd7b9aff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonöt tanoda és civil szervezet kéri nyílt levélben a Köznevelésért Felelős Államtitkárságot, hogy dolgozzon ki válságkezelő akciótervet azoknak a gyerekeknek a támogatására, akik hátrányos helyzetükből fakadóan kimaradnak a digitális távoktatásból.","shortLead":"Huszonöt tanoda és civil szervezet kéri nyílt levélben a Köznevelésért Felelős Államtitkárságot, hogy dolgozzon ki...","id":"20200415_Nyilt_levelet_kapott_Maruzsa_Zoltan_a_hatranyos_helyzetu_gyerekekkel_foglalkozo_szervezetektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=119aa8cd-aaa5-4c14-9b3d-eb73cd7b9aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee76ecc-ff25-48f6-82ad-527593674fb2","keywords":null,"link":"/elet/20200415_Nyilt_levelet_kapott_Maruzsa_Zoltan_a_hatranyos_helyzetu_gyerekekkel_foglalkozo_szervezetektol","timestamp":"2020. április. 15. 16:13","title":"Levelet kapott Maruzsa Zoltán a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó szervezetektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca76d00-6343-41bd-b171-e1bd0a9ad24a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az országos tiszti főorvossal és munkájával kapcsolatos gifek tűntek fel az Instagram üzenetküldőjében.","shortLead":"Az országos tiszti főorvossal és munkájával kapcsolatos gifek tűntek fel az Instagram üzenetküldőjében.","id":"20200415_muller_cecilia_gif_instagram_operativ_torzs_kijarasi_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca76d00-6343-41bd-b171-e1bd0a9ad24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9d1104-1fa8-4a55-b67d-f4bb0f944e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_muller_cecilia_gif_instagram_operativ_torzs_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 15. 14:03","title":"Müller Cecília és az operatív törzs már az Instagramon is szabályoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658c9941-5a00-4c4f-8f73-07c3988cf030","c_author":"HVG","category":"360","description":"Javíthat az alvásminőségen a világ talán legdrágább fűszere, a sáfrány – derítették ki ugyanazok az ausztrál kutatók, akik korábban az említett fűszer antidepresszáns hatását fedték fel. ","shortLead":"Javíthat az alvásminőségen a világ talán legdrágább fűszere, a sáfrány – derítették ki ugyanazok az ausztrál kutatók...","id":"202016_minosegi_alvas_safranyos_jo_ejszakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=658c9941-5a00-4c4f-8f73-07c3988cf030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e873ccb0-f9fa-4dbf-9f64-d55a6cb403f7","keywords":null,"link":"/360/202016_minosegi_alvas_safranyos_jo_ejszakat","timestamp":"2020. április. 16. 17:00","title":"14 mg a sáfrányból sokat segíthet az esti alváson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök és az egészségügyi tárca vezetője korábban nyílt konfliktusba került.","shortLead":"Az elnök és az egészségügyi tárca vezetője korábban nyílt konfliktusba került.","id":"20200416_koronavirus_jarvany_brazilia_jair_bolsonaro_menesztes_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26807b7-c3c4-40c3-8743-7cb6cf29d167","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_jarvany_brazilia_jair_bolsonaro_menesztes_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. április. 16. 22:29","title":"Menesztette Bolsonaro a társadalmi távolságtartást szorgalmazó miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cf64c1-3217-46cf-92e2-5cc3c95f092c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A Covid-19 alatt nem vagyok elérhető” – ezzel a szlogennel hirdette meg legújabb szolgáltatását egy zürichi szálloda. Szép összegért luxuskarantént kínál a top felső tízezernek. Ugyanakkor jótékonysági akciót is meghirdetett.","shortLead":"„A Covid-19 alatt nem vagyok elérhető” – ezzel a szlogennel hirdette meg legújabb szolgáltatását egy zürichi szálloda...","id":"20200415_Luxus_es_gesztus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80cf64c1-3217-46cf-92e2-5cc3c95f092c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516db085-df10-49d2-879b-0c46fade41dc","keywords":null,"link":"/elet/20200415_Luxus_es_gesztus","timestamp":"2020. április. 15. 11:32","title":"Luxus és gesztus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológiai iparban szerzett milliárdjaiból régóta kutatásokat gründoló Bill Gates szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) finanszírozásának leállítása nagyon veszélyes, mivel nincs más, aki a járvány ellen küzdhetne.","shortLead":"A technológiai iparban szerzett milliárdjaiból régóta kutatásokat gründoló Bill Gates szerint az Egészségügyi...","id":"20200416_bill_gates_donald_trump_who_tamogatas_koronavirus_vilagjarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a53f961-34a6-4895-95a7-df3a2ba07129","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_bill_gates_donald_trump_who_tamogatas_koronavirus_vilagjarvany","timestamp":"2020. április. 16. 13:03","title":"Bill Gates odaszólt Trumpnak: ha valamikor, akkor most nem kellene elgáncsolni a WHO-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]