Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e12ba99a-d00d-45dc-821d-606e22caad43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt SUV-ok mezőnyébe tartozó T-Roc esetében a nyitható tető felára közel 2 millió forint.","shortLead":"A kompakt SUV-ok mezőnyébe tartozó T-Roc esetében a nyitható tető felára közel 2 millió forint.","id":"20200417_hazankban_a_volkswagen_elso_kabrio_divatterepjaroja_troc_cabriolet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e12ba99a-d00d-45dc-821d-606e22caad43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5503878f-e874-41bd-bfb9-45bcaf174c95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_hazankban_a_volkswagen_elso_kabrio_divatterepjaroja_troc_cabriolet","timestamp":"2020. április. 17. 07:59","title":"Megérkezett Magyarországra a Volkswagen első kabrió divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan családdal, kisgyerekekkel álltak be a tömegbe. A bámészkodókat a rendőrök küldték haza.","shortLead":"Sokan családdal, kisgyerekekkel álltak be a tömegbe. A bámészkodókat a rendőrök küldték haza.","id":"20200416_szombathely_tuz_szemettelep_katasztrofaturista_kijarasi_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e81861-713c-4f64-a3b6-8a6e77051992","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_szombathely_tuz_szemettelep_katasztrofaturista_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 16. 05:48","title":"Tömegesen megszegték a kijárási korlátozást egy tűzeset oltását nézők Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658c9941-5a00-4c4f-8f73-07c3988cf030","c_author":"HVG","category":"360","description":"Javíthat az alvásminőségen a világ talán legdrágább fűszere, a sáfrány – derítették ki ugyanazok az ausztrál kutatók, akik korábban az említett fűszer antidepresszáns hatását fedték fel. ","shortLead":"Javíthat az alvásminőségen a világ talán legdrágább fűszere, a sáfrány – derítették ki ugyanazok az ausztrál kutatók...","id":"202016_minosegi_alvas_safranyos_jo_ejszakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=658c9941-5a00-4c4f-8f73-07c3988cf030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e873ccb0-f9fa-4dbf-9f64-d55a6cb403f7","keywords":null,"link":"/360/202016_minosegi_alvas_safranyos_jo_ejszakat","timestamp":"2020. április. 16. 17:00","title":"14 mg a sáfrányból sokat segíthet az esti alváson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1182f005-9511-459f-b599-e8d49476901f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ön lakásában is ott lehet Lady Gaga, Billie Eilish, Jennifer Lopez vagy éppen Elton John. ","shortLead":"Az ön lakásában is ott lehet Lady Gaga, Billie Eilish, Jennifer Lopez vagy éppen Elton John. ","id":"20200416_A_magyar_nezok_is_lathatjak_a_vilagsztarok_nagyszabasu_showjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1182f005-9511-459f-b599-e8d49476901f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bfbd4a-6156-426b-9d90-fd294a199ef7","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_A_magyar_nezok_is_lathatjak_a_vilagsztarok_nagyszabasu_showjat","timestamp":"2020. április. 16. 12:48","title":"A magyar nézők is láthatják a világsztárok nagyszabású jótékonysági show-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895962a6-0331-4816-b1d0-70981c3231c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Spektrum Home új, nyolcrészes sorozata Magyarország legnevesebb gyűjtőiről, galeristáiról fog szólni. ","shortLead":"A Spektrum Home új, nyolcrészes sorozata Magyarország legnevesebb gyűjtőiről, galeristáiról fog szólni. ","id":"20200417_Radnoti_Miklos_vagy_Jozsef_Attila_er_tobbet_Mugyujtokrol_indul_sorozat_Veiszer_Alindaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=895962a6-0331-4816-b1d0-70981c3231c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c8cc7f-78f7-4ae7-ad2f-e22f5be6048f","keywords":null,"link":"/kultura/20200417_Radnoti_Miklos_vagy_Jozsef_Attila_er_tobbet_Mugyujtokrol_indul_sorozat_Veiszer_Alindaval","timestamp":"2020. április. 17. 12:29","title":"Radnóti Miklós vagy József Attila ér többet? Műgyűjtőkről indul sorozat Veiszer Alindával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c19a30-7cfd-49cb-9f6e-0fe19b858335","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Februárban 2,5 százalékkal, az év első két hónapjában mindössze 2 ezrelékkel volt nagyobb az építőipar termelése, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Februárban 2,5 százalékkal, az év első két hónapjában mindössze 2 ezrelékkel volt nagyobb az építőipar termelése, mint...","id":"20200416_epitoipar_epitekezes_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2c19a30-7cfd-49cb-9f6e-0fe19b858335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4285ae0-ddd5-4295-8321-4ce6bb3d96ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_epitoipar_epitekezes_ksh","timestamp":"2020. április. 16. 09:17","title":"A járvány sem kellett hozzá, hogy véget érjen az építőipar aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fertőtlenítőszerek és védőeszközök beszerzésével büszkélkedett a bolgár kormány, de újságírók kiderítették, hogy nagyrészt csak drágább ételt cseréltek olcsóbbra.","shortLead":"Fertőtlenítőszerek és védőeszközök beszerzésével büszkélkedett a bolgár kormány, de újságírók kiderítették...","id":"20200417_orvosi_felszereles_datolya_bulgaria_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17151df-06d3-4f88-bff2-7f64909547e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_orvosi_felszereles_datolya_bulgaria_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 17:58","title":"Orvosi eszközök helyett datolyát szerzett Bulgária az Egyesült Arab Emírségektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szervezet azt kéri, hogy amennyiben a főigazgató felmentésének indokai nem voltak megalapozottak, rehabilitálják a szakembert.","shortLead":"A szervezet azt kéri, hogy amennyiben a főigazgató felmentésének indokai nem voltak megalapozottak, rehabilitálják...","id":"20200416_mok_cserhati_oori_kasler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32654d97-eeef-4bd2-94f7-e6a950b25667","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_mok_cserhati_oori_kasler","timestamp":"2020. április. 16. 14:53","title":"A Budapesti Orvosi Kamara szerint visszatetsző módon váltották le Cserháti Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]