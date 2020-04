Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70eda31e-ed07-44da-b730-d58481ce01e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta vasárnapi sajtótájékoztatóját az Operatív törzs.","shortLead":"Megtartotta vasárnapi sajtótájékoztatóját az Operatív törzs.","id":"20200419_operativ_torzs_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70eda31e-ed07-44da-b730-d58481ce01e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40079e96-09f9-46a9-87c7-5c4aadd2ddc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_operativ_torzs_vasarnap","timestamp":"2020. április. 19. 11:21","title":"Operatív törzs: 18 idősotthonban vannak koronavírusos betegek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lutoni repülőtér ideiglenesen zárva tart, ezért viszi máshová utasait a légitársaság.","shortLead":"A lutoni repülőtér ideiglenesen zárva tart, ezért viszi máshová utasait a légitársaság.","id":"20200417_budapest_london_luton_gatwick_repuloter_wizz_air","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf011427-e994-480d-8b92-ba63451a5186","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_budapest_london_luton_gatwick_repuloter_wizz_air","timestamp":"2020. április. 17. 15:53","title":"A Gatwickre repül egy ideig a Wizz Air lutoni járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab71579-8b6c-4f4d-b9c5-2572ff9ff529","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Célt ért a kormány, egyre kevesebben indulnak harcba a diplomáért – ők viszont nem feltétlenül azokon a szakokon tanulnának, ahol a kabinet szeretné. Közben – kerül, amibe kerül – gőzerővel folyik az állami egyetemek felemás magánosítása. \r

\r

","shortLead":"Célt ért a kormány, egyre kevesebben indulnak harcba a diplomáért – ők viszont nem feltétlenül azokon a szakokon...","id":"202016__egyetemek_atalakitasa__keves_felvetelizo__reszvenyesek__lex_katedra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cab71579-8b6c-4f4d-b9c5-2572ff9ff529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109197b4-751a-4396-8f2a-0f5083dd3030","keywords":null,"link":"/360/202016__egyetemek_atalakitasa__keves_felvetelizo__reszvenyesek__lex_katedra","timestamp":"2020. április. 19. 08:15","title":"A Fidesz oktatási szakpolitikusa mintha észre sem venné, hogy lassan elfogynak a tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9d5cbb-e650-4af6-8699-6006000e32f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar támadónak több Serie A-s ajánlata van a szövetségi kapitány szerint.\r

\r

","shortLead":"A magyar támadónak több Serie A-s ajánlata van a szövetségi kapitány szerint.\r

\r

","id":"20200418_Rossi_Szoboszlai_Dominik_Olaszorszagba_szerzodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db9d5cbb-e650-4af6-8699-6006000e32f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a2fe89-566b-477a-9e5c-6515597956f0","keywords":null,"link":"/sport/20200418_Rossi_Szoboszlai_Dominik_Olaszorszagba_szerzodik","timestamp":"2020. április. 18. 18:45","title":"Rossi: Szoboszlai Dominik Olaszországba szerződik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25bcbfbb-e921-47fa-9a71-6c034b8a4261","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Mi a közös a futballhuligánokban és a katonatisztekben? Történetünk idejében mindkét kategóriában közeledni kezdtek a kelet- és a nyugatnémetek.","shortLead":"Mi a közös a futballhuligánokban és a katonatisztekben? Történetünk idejében mindkét kategóriában közeledni kezdtek...","id":"20200418_Fegyverletetel_de_nem_vilagos__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_21","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25bcbfbb-e921-47fa-9a71-6c034b8a4261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd964457-219b-455c-b2ba-48551b37058c","keywords":null,"link":"/360/20200418_Fegyverletetel_de_nem_vilagos__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_21","timestamp":"2020. április. 18. 14:30","title":"Fegyverletétel, de nem világos – \"Eljött a paradicsom\", 1990. április 21.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cf5e7b-355c-4976-8bcf-3dcf4823d656","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pilóta biztonságosan letette a gépet, miközben egyáltalán nem akadályozta a forgalmat. ","shortLead":"A pilóta biztonságosan letette a gépet, miközben egyáltalán nem akadályozta a forgalmat. ","id":"20200418_Tokeletes_veszlandolast_hajtott_vegre_egy_kisrepulo_a_kanadai_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75cf5e7b-355c-4976-8bcf-3dcf4823d656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4abcc30-9882-4b5e-8bc1-0320c39be35c","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Tokeletes_veszlandolast_hajtott_vegre_egy_kisrepulo_a_kanadai_autopalyan","timestamp":"2020. április. 18. 10:05","title":"Tökéletes vészlandolást hajtott végre egy kisrepülő a kanadai autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f34c26d-6efa-4b8c-8dfa-b567feb15d40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok féltek, hogy nem éli túl a koronavírus-fertőzést a 36 éves Yanira Soriano, ám szinte csodával határos módon az anya felépült, és két hét után most találkozhatott először újszülött csecsemőjével. ","shortLead":"Az orvosok féltek, hogy nem éli túl a koronavírus-fertőzést a 36 éves Yanira Soriano, ám szinte csodával határos módon...","id":"20200418_Ket_het_mesterseges_koma_utan_eloszor_lathatta_ujszulott_babajat_egy_megfertozodott_edesanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f34c26d-6efa-4b8c-8dfa-b567feb15d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c59abf-3476-4c78-a7d4-cab863308230","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Ket_het_mesterseges_koma_utan_eloszor_lathatta_ujszulott_babajat_egy_megfertozodott_edesanya","timestamp":"2020. április. 18. 16:15","title":"Két hét mesterséges kóma után először láthatta újszülött babáját egy megfertőződött kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c7ffbd-770b-40c0-baf4-71cd4ffbeec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Balogh Elek elhagyta a csatornát, miután érdemi beleszólása nem maradt a cég működésébe.","shortLead":"Balogh Elek elhagyta a csatornát, miután érdemi beleszólása nem maradt a cég működésébe.","id":"20200419_Habonyek_megjelentek_a_Dikh_TVnel_majd_kivasaroltak_az_alapitot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3c7ffbd-770b-40c0-baf4-71cd4ffbeec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c144c4-aaf0-41df-b255-e8e9d8462987","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Habonyek_megjelentek_a_Dikh_TVnel_majd_kivasaroltak_az_alapitot","timestamp":"2020. április. 19. 09:47","title":"Habonyék megjelentek a Dikh TV-nél, majd kivásárolták az alapítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]