[{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elindult a leépítési hullám a tőkeerős cégeknél is, mert a szűkmarkú és túlbonyolított Kurzarbeit még az ő igényeiknek sem felel meg, nemhogy a kisvállalkozásokénak.","shortLead":"Elindult a leépítési hullám a tőkeerős cégeknél is, mert a szűkmarkú és túlbonyolított Kurzarbeit még az ő igényeiknek...","id":"20200419_A_multiknak_sem_tetszik_a_kormany_bertamogatasa_mar_hetfon_felulvizsgalhatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61848308-c2bd-47f2-a9c9-d69ce51c130c","keywords":null,"link":"/kkv/20200419_A_multiknak_sem_tetszik_a_kormany_bertamogatasa_mar_hetfon_felulvizsgalhatjak","timestamp":"2020. április. 19. 09:31","title":"A multiknak sem tetszik a kormány bértámogatása, már hétfőn felülvizsgálhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debf0a13-4f18-4585-af17-882d36066024","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indul a Távmozi, premierek is lesznek. ","shortLead":"Indul a Távmozi, premierek is lesznek. ","id":"20200419_Visszaternek_a_budapesti_muveszmozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debf0a13-4f18-4585-af17-882d36066024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b72dc22-4218-44c4-805b-335909add5a9","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Visszaternek_a_budapesti_muveszmozik","timestamp":"2020. április. 19. 12:40","title":"Visszatérnek a budapesti művészmozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b178f937-ee95-44ff-bd0e-d1a0316bafb6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetésmegvonást hétfőtől rendelte el a cégóriás.","shortLead":"A fizetésmegvonást hétfőtől rendelte el a cégóriás.","id":"20200420_disney_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_fizetesmegvonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b178f937-ee95-44ff-bd0e-d1a0316bafb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e7bc7b-e23a-47b4-b8f5-fbe04a9fede2","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_disney_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_fizetesmegvonas","timestamp":"2020. április. 20. 08:09","title":"Úgy spórol a Disney, hogy nem ad fizetést 100 ezer embernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A veszélyeztetett állatok lehetnek a vesztesei a koronavírus-járvány nyomában járó szegénységnek: egyre gyakoribb az orvvadászat Ázsiában és Afrikában.","shortLead":"A veszélyeztetett állatok lehetnek a vesztesei a koronavírus-járvány nyomában járó szegénységnek: egyre gyakoribb...","id":"20200419_koronavirus_jarvany_veszelyeztetett_allatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8544dd-dd3d-4441-ac47-29116b72bf5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200419_koronavirus_jarvany_veszelyeztetett_allatok","timestamp":"2020. április. 19. 16:03","title":"A koronavírus-járvány nagy vesztesei lehetnek az állatok, akikből így is csak néhány él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A védőfelszerelések érkezését a külügyminiszter jelentette be. ","shortLead":"A védőfelszerelések érkezését a külügyminiszter jelentette be. ","id":"20200418_Hatmillio_maszk_es_harommillio_gumikesztyu_Kinabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68334111-89db-4f99-ba1e-1a499cd28b9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_Hatmillio_maszk_es_harommillio_gumikesztyu_Kinabol","timestamp":"2020. április. 18. 14:59","title":"Hatmillió maszk és hárommillió gumikesztyű Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegek mellett egyetemi hallgatók repülhetnek haza.","shortLead":"A betegek mellett egyetemi hallgatók repülhetnek haza.","id":"20200419_Szerdan_hazaszallitjak_az_egyiptomiakat_Magyarorszagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604b68ff-6961-462f-b2f3-5cc00571aeda","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Szerdan_hazaszallitjak_az_egyiptomiakat_Magyarorszagrol","timestamp":"2020. április. 19. 14:33","title":"Kritikus állapotban levő koronavírusos egyiptomit is hazaszállítanak Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kétséges, hogy a koronavírus rendkívül gyorsan terjed, és talán a legijesztőbb, hogy akár a teljesen tünetmentes emberek is fertőzhetnek, illetve azok is, akik később ugyan betegek lesznek, de még nem mutatnak tüneteket. Ami ennél még rosszabb: egy új kutatás szerint a koronavírus akkor terjed a „leghatékonyabban”, amikor a már megbetegített ember még nem mutatja a fertőzés jeleit.","shortLead":"Nem kétséges, hogy a koronavírus rendkívül gyorsan terjed, és talán a legijesztőbb, hogy akár a teljesen tünetmentes...","id":"20200420_kinai_kutatasok_koronavirus_fertozokepessege_tunementes_idoszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593adb9b-3885-4348-8cfc-287788ea15f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_kinai_kutatasok_koronavirus_fertozokepessege_tunementes_idoszak","timestamp":"2020. április. 20. 08:03","title":"Kínai kutatók: akkor fertőz a legjobban a koronavírus, amikor még nincs tünete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárcavezető szerint a legsúlyosabb forgatókönyvre kell felkészülni, és bízni abban, hogy enyhébb lesz a lefolyása a járványnak.","shortLead":"A tárcavezető szerint a legsúlyosabb forgatókönyvre kell felkészülni, és bízni abban, hogy enyhébb lesz a lefolyása...","id":"20200419_Levelben_reagalt_Kasler_Miklos_az_orvosi_kamara_biralataira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad54a022-2667-4fc8-8afd-8125d2cb2832","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Levelben_reagalt_Kasler_Miklos_az_orvosi_kamara_biralataira","timestamp":"2020. április. 19. 21:31","title":"Levélben reagált Kásler Miklós az orvosi kamara bírálataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]