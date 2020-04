Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az új Audi A3 családba megérkezett a négyajtós szedán változat is. Megjött a sokáig Győrben gyártott Audi új generációja Amíg nem volt biztos, hogy lesz vizsga, többen nem is tanultak rendesen. A szakmai szervezetek hevesen tiltakoznak, a kormány pedig mintha engedni készülne az érettségi ügyében, de a diákoknak éppen elég probléma maga a bizonytalanság. Amíg nem volt biztos, hogy lesz vizsga, többen nem is tanultak rendesen. Vannak, akik tartanak a járványhelyzettől, ám mégis javít a motivációjukon az, hogy tudják: megtartják az érettségit.
Érettségi járvány idején: Értelmetlennek tűnt tanulni, most örülünk, hogy vége lesz ","shortLead":"Nyíregyházán, némi pápagond és gulyásleves után lépett fel a zenekar. ","id":"20200421_Elokerult_egy_Kispal_es_a_Borzkoncertfelvetel_1991bol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60c521ce-4d9b-4693-8c26-d8523d66b567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008fb7dd-dacb-47b9-8f21-952ce551d927","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_Elokerult_egy_Kispal_es_a_Borzkoncertfelvetel_1991bol","timestamp":"2020. április. 21. 14:33","title":"Előkerült egy Kispál és a Borz-koncertfelvétel 1991-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7948ab1a-71e1-4782-954b-fc00bdea9699","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május 12-ig lehet beleszólni a munkába.","shortLead":"Május 12-ig lehet beleszólni a munkába.","id":"20200422_boraros_ter_felujitas_petofi_hid_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7948ab1a-71e1-4782-954b-fc00bdea9699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e41d8f7-3b89-47b8-9abe-fba3263a8d1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_boraros_ter_felujitas_petofi_hid_bkk","timestamp":"2020. április. 22. 12:24","title":"A lakosság véleményét is kikérik a Boráros tér és a Petőfi híd felújításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5f75e4-30d6-4351-a452-b04d1f6296d7","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A munkavállalók szoronganak, az állam viszont fellélegzett, hogy az ősztől nem lesznek közalkalmazottak a kulturális szféra dolgozói.\r

A munkavállalók szoronganak, az állam viszont fellélegzett, hogy az ősztől nem lesznek közalkalmazottak a kulturális szféra dolgozói.
„Most ugrunk a sötétbe" – elemi erejű a felháborodás a kulturális szféra dolgozói körében