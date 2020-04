Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a67567a7-e197-43c7-befa-08eb8e3429ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ujvári Balázs előadása még angol nyelvű szinkrontolmácsolást is kapott.","shortLead":"Ujvári Balázs előadása még angol nyelvű szinkrontolmácsolást is kapott.","id":"20200424_Arany_Janos_vers_Europai_Bizottsag_szovivo_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a67567a7-e197-43c7-befa-08eb8e3429ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197808c6-bea1-4d20-82c5-db8e496dc131","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Arany_Janos_vers_Europai_Bizottsag_szovivo_video","timestamp":"2020. április. 24. 17:28","title":"Magyarul szavalta el Arany János versét az Európai Bizottság szóvivője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mint oroszlán a gazellát, úgy falja a kiállítás a pénzt.","shortLead":"Mint oroszlán a gazellát, úgy falja a kiállítás a pénzt.","id":"20200424_167_milliard_forint_pluszt_ad_a_kormany_a_Semjen_nevevel_femjelzett_vadaszati_kiallitasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0d965e-d090-4300-805c-c42a3f757112","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_167_milliard_forint_pluszt_ad_a_kormany_a_Semjen_nevevel_femjelzett_vadaszati_kiallitasra","timestamp":"2020. április. 24. 08:21","title":"1,67 milliárd forint pluszt ad a kormány a Semjén nevével fémjelzett vadászati kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710663e9-a818-42b8-8d5c-47cba9b25d4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Például online is lehet csinálni. ","shortLead":"Például online is lehet csinálni. ","id":"20200423_Norvegia_online_szalagatvagas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=710663e9-a818-42b8-8d5c-47cba9b25d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9925f-0b89-405a-b531-95f61f0884c6","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Norvegia_online_szalagatvagas","timestamp":"2020. április. 23. 12:13","title":"Norvégiában a koronavírus sem akadályozhatja meg a szalagátvágásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7259d3c-db9e-4e0b-9424-4c10f8115cc8","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200423_Marabu_Feknyuz_Orban_szkafandere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7259d3c-db9e-4e0b-9424-4c10f8115cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06063266-0b92-4b09-b6dc-dd06222d2bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Marabu_Feknyuz_Orban_szkafandere","timestamp":"2020. április. 23. 06:00","title":"Marabu Féknyúz: Orbán szkafandere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c76e695-7c56-4fb4-bc5e-952af2b25b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dílerek árlistával készültek a fesztiválra, ahol 20 kilogramm kábítószert akartak eladni.","shortLead":"A dílerek árlistával készültek a fesztiválra, ahol 20 kilogramm kábítószert akartak eladni.","id":"20200423_sziget_fesztival_kabitoszer_diler_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c76e695-7c56-4fb4-bc5e-952af2b25b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f32b15e-d6e0-4395-b647-c6b7333a8d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_sziget_fesztival_kabitoszer_diler_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. április. 23. 10:18","title":"Fegyházbüntetést kér az ügyészség a két hollandra, akik a Szigeten árultak drogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048b3682-588d-4464-990e-b5af7078c16c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években többször előfordult már, hogy a Huawei egy-egy promóciós képe/videója valójában nem a gyártó telefonjával, hanem egy profi fényképezőgéppel készült.","shortLead":"Az elmúlt években többször előfordult már, hogy a Huawei egy-egy promóciós képe/videója valójában nem a gyártó...","id":"20200424_huawei_mobilfoto_verseny_dslr_kep_weibo_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048b3682-588d-4464-990e-b5af7078c16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5694a972-3672-49fd-b626-ec5643d41a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_huawei_mobilfoto_verseny_dslr_kep_weibo_video","timestamp":"2020. április. 24. 10:03","title":"Valójában DSLR fényképezőgéppel készült a Huawei reklámvideójába került fotók egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb képek jöttek a Facebook iOS-verzióra írt alkalmazásának sötét módjáról. A fejlesztést nem csak az iPhone-osok kapják meg.","shortLead":"Újabb képek jöttek a Facebook iOS-verzióra írt alkalmazásának sötét módjáról. A fejlesztést nem csak az iPhone-osok...","id":"20200423_iphone_ios_facebook_alkalmazas_sotet_mod_bekapcsolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90fdc9f-704b-45c9-a74f-7b5d5b622727","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_iphone_ios_facebook_alkalmazas_sotet_mod_bekapcsolasa","timestamp":"2020. április. 23. 09:03","title":"iPhone-t használ? Hamarosan önnél is máshogy nézhet ki a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0205ba02-b40e-4b2f-9a15-fd151b4bcd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Napi jelentés halálozásokról és fertőzöttekről.","shortLead":"Napi jelentés halálozásokról és fertőzöttekről.","id":"20200424_Idosotthonokban_halt_meg_az_europai_koronavirusalozatok_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0205ba02-b40e-4b2f-9a15-fd151b4bcd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2b0988-6ca0-44cf-a6f1-ff539eb6ae3d","keywords":null,"link":"/vilag/20200424_Idosotthonokban_halt_meg_az_europai_koronavirusalozatok_fele","timestamp":"2020. április. 24. 07:38","title":"Idősotthonokban halt meg az európai koronavírus-álozatok fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]