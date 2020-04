Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54ce2c68-a43e-411b-bfae-c9f32a956bcb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első két hónapjában 38 százalékkal csökkent a természetes fogyás 2019 elejéhez képest. A gyerekvállalás támogatása mellett az is szerepet játszik ebben, hogy idén télen nem volt komolyabb influenzajárvány.","shortLead":"Az év első két hónapjában 38 százalékkal csökkent a természetes fogyás 2019 elejéhez képest. A gyerekvállalás...","id":"20200424_termeszetes_fogyas_szuletes_halal_nepesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54ce2c68-a43e-411b-bfae-c9f32a956bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72fc67c-5c74-4a2b-bbaa-06d1bc7fd7f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_termeszetes_fogyas_szuletes_halal_nepesseg","timestamp":"2020. április. 24. 09:29","title":"Óriásit csökkent a magyar népességfogyás a járvány előtti hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704e14f-6bae-4e7c-8e57-667a9a1cc39f","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202017_nyaj_immunitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f704e14f-6bae-4e7c-8e57-667a9a1cc39f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb2d62e-8492-4952-a1bb-5226c3ea8fa0","keywords":null,"link":"/itthon/202017_nyaj_immunitas","timestamp":"2020. április. 23. 11:25","title":"Dobszay János: Nyáj, immunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra csalók próbálják megszerezni a gyanútlan felhasználók személyes adatait, ezúttal a NAV nevében ígérnek pénzt. Aki figyelmesen elolvassa a levelet, azonnal észreveheti, hogy kamu e-mailről van szó.","shortLead":"Újra csalók próbálják megszerezni a gyanútlan felhasználók személyes adatait, ezúttal a NAV nevében ígérnek pénzt. Aki...","id":"20200423_nav_atveres_scam_adathalaszat_adovisszaterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca135be-a9d4-4321-b9e2-f4ba743f7a27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_nav_atveres_scam_adathalaszat_adovisszaterites","timestamp":"2020. április. 23. 13:43","title":"Hatalmas kamu a 107 ezer forintot ígérő adóvisszatérítős levél, amit a \"NAV\" küldött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca48326b-5488-4e64-b696-b3c1111b2f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa-szerte bekapcsolja Avatars nevű funkcióját a Facebook, amelyhez hasonló a Snapchaten is működik: mókás matricákat készíthetünk magunkról.","shortLead":"Európa-szerte bekapcsolja Avatars nevű funkcióját a Facebook, amelyhez hasonló a Snapchaten is működik: mókás...","id":"20200422_facebook_avatars_bitmoji_snapchat_avatar_keszitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca48326b-5488-4e64-b696-b3c1111b2f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b79daaa-a9da-4f37-8ba2-47dd6f8fa077","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_facebook_avatars_bitmoji_snapchat_avatar_keszitese","timestamp":"2020. április. 22. 15:03","title":"Új funkciót élesít a Facebook, bárki rajzfilmfigurát csinálhat magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Speciális szabályok jönnek majd Magyarországon, de az újraindításnak az a feltétele, hogy meg tudják védeni az időseket, a nagyvárosokban élőket és a krónikus betegeket.","shortLead":"Speciális szabályok jönnek majd Magyarországon, de az újraindításnak az a feltétele, hogy meg tudják védeni...","id":"20200424_Orban_Fokozatosan_es_szigoru_menetrend_mellett_ujraindithatjuk_az_eletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0248e3cc-4225-4396-939d-53fac708cda5","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Orban_Fokozatosan_es_szigoru_menetrend_mellett_ujraindithatjuk_az_eletet","timestamp":"2020. április. 24. 07:39","title":"Orbán: Fokozatosan és szigorú menetrend mellett újraindíthatjuk az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros szerint 20 ezer tesztet tudnak elvégezni. Elsősorban a szociális és idősotthonokban dolgozókat, illetve az intézmények lakóit fogják szűrni.","shortLead":"A főváros szerint 20 ezer tesztet tudnak elvégezni. Elsősorban a szociális és idősotthonokban dolgozókat, illetve...","id":"20200423_karacsony_tomeges_teszteles_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be895fc0-1515-40da-a67b-61b347a4339b","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_karacsony_tomeges_teszteles_budapest","timestamp":"2020. április. 23. 14:29","title":"Karácsony: Elindítjuk a tömeges tesztelést Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aktív fertőzöttek száma országos szinten már harmadik napja csökken.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma országos szinten már harmadik napja csökken.","id":"20200422_Majdnem_szazzal_csokkent_Olaszorszagban_a_naponta_elhunytak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1388d5-38ca-4902-b93e-d1c1d1bcc720","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Majdnem_szazzal_csokkent_Olaszorszagban_a_naponta_elhunytak_szama","timestamp":"2020. április. 22. 20:36","title":"Majdnem százzal csökkent Olaszországban a naponta elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be60577-ccb4-4822-b286-2933495972d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A már visszavonult Rob Gronkowski visszatér, hogy újra Tom Bradyvel játszhasson. ","shortLead":"A már visszavonult Rob Gronkowski visszatér, hogy újra Tom Bradyvel játszhasson. ","id":"20200422_nfl_tom_brady_rob_gronkowski_tampa_bay_buccaneers","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be60577-ccb4-4822-b286-2933495972d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5b65c1-7fd0-4f0c-83a9-6d02ac7f616d","keywords":null,"link":"/sport/20200422_nfl_tom_brady_rob_gronkowski_tampa_bay_buccaneers","timestamp":"2020. április. 22. 12:44","title":"Meglepetésre újra összeáll az NFL nagy párosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]