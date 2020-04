Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c99b9a57-c0ff-4113-94d2-fbd3d0c10447","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósokat éveken át foglalkoztatta, milyen maradványokat rejthet az az agyagfej, amelyet 1968-ban fedeztek fel Oroszország területén. Most kiderült: csontok voltak benne, de nem emberé.","shortLead":"A tudósokat éveken át foglalkoztatta, milyen maradványokat rejthet az az agyagfej, amelyet 1968-ban fedeztek fel...","id":"20200423_koponya_agyagfej_lelet_juh_szebria_hakaszfold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c99b9a57-c0ff-4113-94d2-fbd3d0c10447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448f142d-3097-43eb-914a-c5b057374137","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_koponya_agyagfej_lelet_juh_szebria_hakaszfold","timestamp":"2020. április. 23. 12:03","title":"Emberi koponya helyett valami egész más került elő a titokzatos szibériai agyagfejből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter legfőbb ügyész egy kerületi rendőrkapitánysághoz továbbította ennek eldöntését.","shortLead":"Polt Péter legfőbb ügyész egy kerületi rendőrkapitánysághoz továbbította ennek eldöntését.","id":"20200422_Vizsgalja_a_rendorseg_hogy_remhiterjesztese_a_Szazadveg_szakertojenek_kijelentese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74488e9-d789-4068-8b57-809013fb4ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Vizsgalja_a_rendorseg_hogy_remhiterjesztese_a_Szazadveg_szakertojenek_kijelentese","timestamp":"2020. április. 22. 17:39","title":"Vizsgálja a rendőrség, hogy rémhíterjesztés-e a Századvég szakértőjének kijelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d122fbca-569a-43d0-8cef-15b1b716c9e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Benedict Cumberbatch és Jonny Lee Miller egymást váltva játsza majd a címszereplőt, illetve annak teremtményét.","shortLead":"Benedict Cumberbatch és Jonny Lee Miller egymást váltva játsza majd a címszereplőt, illetve annak teremtményét.","id":"20200424_cumberbatch_miller_frankenstein_kozvetites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d122fbca-569a-43d0-8cef-15b1b716c9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9415acca-96a8-4ba7-b328-29d3a65dcf0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200424_cumberbatch_miller_frankenstein_kozvetites","timestamp":"2020. április. 24. 11:35","title":"Két Sherlock is feltűnik Frankenstein szerepében a brit Nemzeti Színház ingyenes közvetítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f2f3ba-9a13-45b7-95ab-3fc3d5ff16c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs megállás, készülnek az 5G-s chipsetek a Huawei műhelyében. Bejelentették a harmadik ilyen áramkört, a Kirin 985-öt.","shortLead":"Nincs megállás, készülnek az 5G-s chipsetek a Huawei műhelyében. Bejelentették a harmadik ilyen áramkört, a Kirin...","id":"20200423_huawei_kirin_985_5g_lapkakeszlet_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6f2f3ba-9a13-45b7-95ab-3fc3d5ff16c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819305ef-213f-4090-8a0a-a9c159e1ed33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_huawei_kirin_985_5g_lapkakeszlet_processzor","timestamp":"2020. április. 23. 09:33","title":"Processzor a csúcsról: új 5G-s egységet jelentett be a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b1ed72-9c47-4b85-8c40-2d3788f044bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A járvány miatt márciusban felfüggesztették a Notre-Dame-on végzett munkákat, jövő hétfőn folytatják.","shortLead":"A járvány miatt márciusban felfüggesztették a Notre-Dame-on végzett munkákat, jövő hétfőn folytatják.","id":"20200423_Ujraindulnak_a_NotreDame_megerositesi_munkai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20b1ed72-9c47-4b85-8c40-2d3788f044bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ca7e51-e676-46d4-b594-dd68b1eebb05","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Ujraindulnak_a_NotreDame_megerositesi_munkai","timestamp":"2020. április. 23. 21:54","title":"Újraindulnak a Notre-Dame megerősítési munkái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Személyes megjelenés nélküli fórumok, le nem járó határidők, nyelvvizsga-támogatás gyeden lévőknek – ismét sok rendkívüli szabályról döntött a kormány a járvány idejére.","shortLead":"Személyes megjelenés nélküli fórumok, le nem járó határidők, nyelvvizsga-támogatás gyeden lévőknek – ismét sok...","id":"20200423_Tamogatjak_a_gyeden_levok_nyelvvizsgajat_es_KRESZtanfolyamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a693a3d6-40a2-448e-8501-37642e990b2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_Tamogatjak_a_gyeden_levok_nyelvvizsgajat_es_KRESZtanfolyamat","timestamp":"2020. április. 23. 09:44","title":"Támogatják a gyeden lévők nyelvvizsgáját és KRESZ-tanfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d8f05e-3409-4d9f-a375-d038573b5cb9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A főorvos betekintést ad a sürgősségi osztályok mostani működésébe, a többi osztálynál pedig úgy látja, hogy \"küzdenek azért, hogy fel tudjanak venni beteget\". Mindenáron el kell kerülni, hogy gép sorsolja ki, hogy kinek jut lélegeztetőgép, viszont nem lesz egyszerű majd az elmaradt műtéteket sem pótolni – véli Zacher. A tapasztalatok alapján pedig joggal feszegethető, hogy szükség van-e egyáltalán ennyi kórházi ágyra.","shortLead":"A főorvos betekintést ad a sürgősségi osztályok mostani működésébe, a többi osztálynál pedig úgy látja, hogy \"küzdenek...","id":"20200423_Zacher_Gabor_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85d8f05e-3409-4d9f-a375-d038573b5cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15cd6cd-e78e-4afa-bafd-80b5a6897828","keywords":null,"link":"/360/20200423_Zacher_Gabor_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 23. 18:30","title":"Zacher Gábor a Home office-ban: \"Kell játszani az ágyszámokkal\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5f75e4-30d6-4351-a452-b04d1f6296d7","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A munkavállalók szoronganak, az állam viszont fellélegzett, hogy az ősztől nem lesznek közalkalmazottak a kulturális szféra dolgozói.\r

","shortLead":"A munkavállalók szoronganak, az állam viszont fellélegzett, hogy az ősztől nem lesznek közalkalmazottak a kulturális...","id":"20200422_Most_ugrunk_a_sotetbe__elemi_ereju_a_felhaborodas_a_kulturalis_szfera_dolgozoi_koreben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e5f75e4-30d6-4351-a452-b04d1f6296d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5935f2c8-bf4c-4b16-84f3-f7201881963f","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Most_ugrunk_a_sotetbe__elemi_ereju_a_felhaborodas_a_kulturalis_szfera_dolgozoi_koreben","timestamp":"2020. április. 22. 17:25","title":"„Most ugrunk a sötétbe” – elemi erejű a felháborodás a kulturális szféra dolgozói körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]