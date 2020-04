Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ed15046-652c-476e-8fc7-a26ed9eda5f1","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A francia elnökhöz intézett közleményt tettek közzé a Le Figaróban vezető séfek: az éttermek részleges kinyitását követelik a vendéglátóipar válságos helyzete miatt.\r

\r

","shortLead":"A francia elnökhöz intézett közleményt tettek közzé a Le Figaróban vezető séfek: az éttermek részleges kinyitását...","id":"20200425_Francia_sefek_surgetik_az_ettermek_kinyitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ed15046-652c-476e-8fc7-a26ed9eda5f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efe4d2f-3ee6-4a2e-99fb-5ea55d971af5","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Francia_sefek_surgetik_az_ettermek_kinyitasat","timestamp":"2020. április. 25. 18:56","title":"Francia séfek sürgetik az éttermek kinyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó információi szerint koronavírus-fertőzésben meghalt a tatabányai Szent Borbála Kórház egyik 41 éves dolgozója. Úgy tudják, a férfi beteghordó volt. Halálhírét megerősítette az RTL Híradónak a kórház főigazgatója.","shortLead":"Az RTL Híradó információi szerint koronavírus-fertőzésben meghalt a tatabányai Szent Borbála Kórház egyik 41 éves...","id":"20200425_Korhazi_dolgozo_is_van_az_aldozatok_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2386ec6b-4ab7-4d17-bdb6-9abfbc5b5a72","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Korhazi_dolgozo_is_van_az_aldozatok_kozott","timestamp":"2020. április. 25. 17:16","title":"Kórházi dolgozó is van az áldozatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a9e5ef-bf96-4a84-8fbc-bcfb502ddec0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság kimenetelét. Negyedikként Varga Mihály, a KÉSZ-csoport alapítója írja le, milyen változásokra és kihívásokra számít. ","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság...","id":"20200425_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Varga_Mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3a9e5ef-bf96-4a84-8fbc-bcfb502ddec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a692fa48-18d7-43a1-a513-d3835d94b093","keywords":null,"link":"/360/20200425_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Varga_Mihaly","timestamp":"2020. április. 25. 16:00","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","shortLead":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","id":"202017_hany_ter_akalvin_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a96858-1c0c-4f1e-a407-31f282bde6fd","keywords":null,"link":"/360/202017_hany_ter_akalvin_ter","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Révész Sándor: Hány tér a Kálvin tér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a517dde-a490-4146-bcbe-e8924c78a89b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valahonnan azonosítókhoz, jelszavakhoz, személyes adatokhoz és e-mail címekhez is hozzájutottak a támadók, akik pénzt is költöttek a feltört profilokkal.","shortLead":"Valahonnan azonosítókhoz, jelszavakhoz, személyes adatokhoz és e-mail címekhez is hozzájutottak a támadók, akik pénzt...","id":"20200424_nintendo_hack_160_ezer_profil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a517dde-a490-4146-bcbe-e8924c78a89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1142d68-e3b3-407e-9705-ddb25e38d348","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_nintendo_hack_160_ezer_profil","timestamp":"2020. április. 24. 16:24","title":"Nintendo: meghekkeltek 160 ezer felhasználói profilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerület összesen 360 tesztet végzett, ezek 5 százaléka bizonyult pozitívnak. Minden fertőzött tünetmentes, érintettek az egészségügyi és a szociális szférában is vannak.","shortLead":"A kerület összesen 360 tesztet végzett, ezek 5 százaléka bizonyult pozitívnak. Minden fertőzött tünetmentes, érintettek...","id":"20200424_i_kerulet_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a4558c-3382-4b3f-9f19-7253f283e2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_i_kerulet_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. április. 24. 16:02","title":"18-an elkapták a koronavírust az I. kerületi önkormányzati dolgozók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e3a26d-6dcb-4118-b4e4-a8cce75ef21e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécs mellett fekvő kisváros, Kozármisleny vezetői úgy döntöttek, hogy beszereznek 2000 koronavírus tesztet, amit kedvezményes áron használhatnak a városlakók.\r

\r

","shortLead":"A Pécs mellett fekvő kisváros, Kozármisleny vezetői úgy döntöttek, hogy beszereznek 2000 koronavírus tesztet, amit...","id":"20200425_Egy_magyar_kisvaros_ugy_dontott_leteszteli_a_lakoit_az_elso_orakban_talaltak_is_koronavirusos_esetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9e3a26d-6dcb-4118-b4e4-a8cce75ef21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb52f57-124d-4e75-82dd-64c1baf1d462","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Egy_magyar_kisvaros_ugy_dontott_leteszteli_a_lakoit_az_elso_orakban_talaltak_is_koronavirusos_esetet","timestamp":"2020. április. 25. 16:41","title":"Egy magyar kisváros úgy döntött, leteszteli a lakóit, az első órákban találtak is koronavírusos esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897bb4bb-158a-4be1-b708-71824a77328b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A települések kétharmadánál konkrétan likviditási problémát okoz a gépjárműadó elvonása, amit a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv részeként rendelt el, de a járvány úgy általában is teljesen átírta a helyi irányítás feladatait, a finanszírozás átalakításáról azonban egyelőre nincs szó. Hiába írt levelet a TÖOSZ Pintér Sándornak, péntekig várták a választ, de az nem érkezett meg. ","shortLead":"A települések kétharmadánál konkrétan likviditási problémát okoz a gépjárműadó elvonása, amit a kormány...","id":"20200425_onkormanyzat_jarvany_koronavirus_orban_allam_tamogatas_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=897bb4bb-158a-4be1-b708-71824a77328b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115c6da3-8b35-4e15-b493-be4a864e5703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200425_onkormanyzat_jarvany_koronavirus_orban_allam_tamogatas_koltsegvetes","timestamp":"2020. április. 25. 13:30","title":"Trükköznek és kétségbe esnek: heteken belül elindulhat az önkormányzati csődhullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]