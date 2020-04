Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be1b64c6-b8a8-4547-9457-8eced07894cc","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Idősek és karanténosok kérik a józsefvárosi önkéntesek segítségét, aki a bevásárlást, csekkbefizetést is elintézik nekik a kijárási korlátozások idején. Az emberek hálásak és bizalommal vannak az önkéntesek felé, van, aki már ragaszkodik is egyik-másik segítőhöz.","shortLead":"Idősek és karanténosok kérik a józsefvárosi önkéntesek segítségét, aki a bevásárlást, csekkbefizetést is elintézik...","id":"20200427_Kerestunk_mar_hallokeszulekbe_elemet_is__onkentesek_a_Jozsefvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be1b64c6-b8a8-4547-9457-8eced07894cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd5ddfc-b715-42eb-8792-e6414d013f9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Kerestunk_mar_hallokeszulekbe_elemet_is__onkentesek_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2020. április. 27. 15:10","title":"\"Kerestünk már hallókészülékbe elemet is\" – önkénteseket kísértünk el a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60501d54-042d-4163-99aa-74d187cc579b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régészeti munkálatoknak köszönhetően egy új várfalszakaszt és egy Hauszmann-kori lépcsőt is felfedeztek a szakemberek.","shortLead":"A régészeti munkálatoknak köszönhetően egy új várfalszakaszt és egy Hauszmann-kori lépcsőt is felfedeztek a szakemberek.","id":"20200427_budai_var_lelet_varfalszakasz_granit_tabla_regeszeti_feltaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60501d54-042d-4163-99aa-74d187cc579b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165dc4fe-8556-4f4e-ba31-de74a6fbaec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_budai_var_lelet_varfalszakasz_granit_tabla_regeszeti_feltaras","timestamp":"2020. április. 27. 20:03","title":"Újabb értékes leletekre bukkantak a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A német Bild szerint Ausztriában és Nagy-Britanniában is duplázna a világbajnoki sorozat mezőnye.","shortLead":"A német Bild szerint Ausztriában és Nagy-Britanniában is duplázna a világbajnoki sorozat mezőnye.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_forma1_hungaroring","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac85463-05f9-4526-806c-c7fb10fd9709","keywords":null,"link":"/sport/20200428_koronavirus_jarvany_forma1_hungaroring","timestamp":"2020. április. 28. 17:32","title":"Lehet, hogy két F1-es futamot tartanak idén a Hungaroringen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5c62ef-c2a9-4033-ab36-2b5b9266084a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány ellenére is továbbküldené a Magyar Turisztikai Ügynökség az egyedi támogatással megítélt pénzeket, Balatonfüred most kempingfejlesztésre kér 3,2 milliárd forintot.","shortLead":"A járvány ellenére is továbbküldené a Magyar Turisztikai Ügynökség az egyedi támogatással megítélt pénzeket...","id":"20200428_balatonfured_onkormanyzat_Meszaros_Lorinc_kemping_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d5c62ef-c2a9-4033-ab36-2b5b9266084a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9261e5-9dd3-4def-a976-f9537e76e825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_balatonfured_onkormanyzat_Meszaros_Lorinc_kemping_felujitas","timestamp":"2020. április. 28. 12:34","title":"Milliárdokat kért a balatonfüredi önkormányzat a Mészáros Lőrinc által üzemeltetett kemping felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9adcc1-b832-44cd-b296-1fef0214abed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezért videósorozatot indítanak.","shortLead":"Ezért videósorozatot indítanak.","id":"20200427_Szabadulnanak_a_karantenbol_a_Neprajzi_Muzeum_szakemberei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b9adcc1-b832-44cd-b296-1fef0214abed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e5bb54-7dbe-426d-8ff3-342214809554","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Szabadulnanak_a_karantenbol_a_Neprajzi_Muzeum_szakemberei","timestamp":"2020. április. 27. 12:19","title":"Szabadulnának a karanténból a Néprajzi Múzeum szakemberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d8c56d-886c-4b6b-9e26-2b1b0a455430","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Végy egy régi készüléket, tedd bele a legújabb és leggyorsabb chipkészleted, és áruld magadhoz képest jó áron. Körülbelül így szól az új iPhone SE receptje – kipróbáltuk a 200 ezer forint alá becsúszó mobilt.","shortLead":"Végy egy régi készüléket, tedd bele a legújabb és leggyorsabb chipkészleted, és áruld magadhoz képest jó áron...","id":"20200428_uj_iphone_se_2020_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d8c56d-886c-4b6b-9e26-2b1b0a455430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8bc1f4-9f00-419d-920d-32b704149bac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_uj_iphone_se_2020_teszt_velemeny","timestamp":"2020. április. 28. 20:00","title":"Időgép nem rossz áron: teszten a kicsiben nagy 2020-as iPhone SE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5396a08-43ae-41f0-bf02-ebe8a447208f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Michael Madsen ráért újragondolni a Kutyaszorítóban egyik legendás jelenetét. ","shortLead":"Michael Madsen ráért újragondolni a Kutyaszorítóban egyik legendás jelenetét. ","id":"20200427_Tarantino_szinesze_fuleket_vagdos_otthon_a_karantenban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5396a08-43ae-41f0-bf02-ebe8a447208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d027bb-c490-45a4-b983-bdb9794d8ab4","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Tarantino_szinesze_fuleket_vagdos_otthon_a_karantenban","timestamp":"2020. április. 27. 11:10","title":"Tarantino színésze füleket vagdos otthon, a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac85903-a762-4ef6-9c5b-947968346c8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"45 éve látott napvilágot a W116-os széria zászlóshajó kategóriás kivitele.","shortLead":"45 éve látott napvilágot a W116-os széria zászlóshajó kategóriás kivitele.","id":"20200428_jubilal_az_elso_mercedes_sosztaly_69_literes_csucsmodellje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ac85903-a762-4ef6-9c5b-947968346c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69502b3-5b17-4ccf-b5e0-facef29ddd73","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_jubilal_az_elso_mercedes_sosztaly_69_literes_csucsmodellje","timestamp":"2020. április. 28. 06:41","title":"Jubilál az első Mercedes S-osztály 6,9 literes csúcsmodellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]