Ahogy megírtuk, az országos tiszti főorvos határozatban rendelt el felvételi zárlatot a fekvőbeteg-osztályokra, és azt is előírta, hogy szüneteltetni kell valamennyi járóbeteg-szakrendelést a tatabányai Szent Borbála Kórházban. Müller Cecília azért döntött így, mert az intézményben többtucatnyi páciens és dolgozó fertőződött meg a koronavírussal.

Az erről szóló dokumentumokat Kunetz Zsombor egészségügyi szakember hozta nyilvánosságra a közösségi oldalán.

Kunetz felhívta a figyelmet arra, hogy míg az országos tisztifőorvos a betegek körében elrendelte a PCR-teszt elvégzését, addig a dolgozók számára ezt nem írta elő, „holott a kórházigazgató levele szerint április 26-án már:

10 belgyógyász szakorvos,

77 ápoló,

8 takarító és

4 betegszállító hiányzott a működéshez.”

A dokumentumból kiderül, hogy az első gyanús esetről – egy, a dialízisközpontban is foglalkoztatott egészségügyi dolgozóról – szóló jelentést a kórház április 14-én küldte el. Az illető már két nappal azelőtt tüneteket mutatott, de bejárt dolgozni. Miután a mintája laborvizsgálata pozitív lett, járványügyi vizsgálat indult, amelynek során két másik olyan dolgozót találtak, akik a napok óta mutatkozó tüneteik ellenére továbbra is végezték a munkájukat, betegeket vizsgáltak egészen április 20-ig.

Emiatt az érintett osztályon, a gasztroenterológián is felvételi zárlatot rendelt el a kórház, saját hatáskörben. Ám amikor az ottani betegeket áthelyezték – annak ellenérel, hogy koronavírusos betegekkel és dolgozókkal szoros kontaktusba kerültek – nem különítették el őket: olyan szobákban kaptak ágyat, ahol már két-három beteg feküdt.

Az így terjedésnek indult kórokozó

április 27-re már 57 embert fertőzött meg a kórházban, közülük 27 volt dolgozó és 30 páciens. Halálozás 4 esetben történt az ápolt betegek körében

– olvasható a jelentésben.

Amiből az is kiderül, hogy a kórház figyelmét „több alkalommal kellett felhívni a védőfelszerelés (sebészi szájmaszk, kesztyű) használatára, a tünetes dolgozók azonnali kitiltására, valamint a megbetegedettek elkülönítésére”.

Kunetz szerint a határozatból két dolog világosan kiderül: „a járvány kellős közepén még mindig nem értette meg az egészségügyi ellátórendszer, hogy mit kell csinálnia, hogyan kell helyesen reagálnia akkor, ha az intézményen belül kezd a vírus terjedni”. A szakember úgy látja, hogy ez nemcsak a dolgozók, hanem a járvány kezelését felügyelő operatív törzs és az országos tiszti főorvos felelőssége is, hiszen az egészségügyben dolgozók védekezésre való felkészítése, az ellátó intézmények ellenőrzése a Nemzeti Népegészségügyi Központ feladata.

Tatabánya polgármestere, Szücsné Posztovics Ilona kedden nyílt levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek, amelyben követeli az egészségügyi és a szociális dolgozók azonnali és teljes körű tesztelését. Jelezte: Tatabánya Város Önkormányzata nevében felajánl 10 millió forintot az érintett dolgozók tesztelési költségeinek fedezetére.

Müller Cecília hétfőn jelentette be: vizsgálják, hogy vajon egy Tirolból hazaérkező orvos hurcolta-e be a koronavírust az intézménybe, és kivizsgálják a vasárnap elhunyt, 41 éves beteghordó ügyét is. Róla a felesége azt mondta, nem volt alapbetegsége: azt a fertőzést, amely a hivatalos közlés szerint lerontotta az állapotát, a kórházi kezelése közben kapta el.

Arról is beszámoltunk, hogy hét végén ki kellett üríteni az oroszlányi hajléktalanszállót, mert egy oda a Szent Borbála Kórházból visszakerült férfi is megfertőződött az új koronavírussal.