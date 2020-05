Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"100a3d10-6a09-424a-914e-ac0c2eb5d887","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus súlyos csapást mér a borosgazdákra is egész Európában, ahol túltermelési válság fenyeget. A gazdák Brüsszelhez fordultak segítségért. Azt javasolják, hogy a borfelesleget használják fel ipari célra, az EU pedig kárpótolja ezért a szőlőművelőket.\r

","shortLead":"A koronavírus súlyos csapást mér a borosgazdákra is egész Európában, ahol túltermelési válság fenyeget. A gazdák...","id":"20200430_Tobb_mint_egymilliard_palack_bor_lehet_az_enyeszete_Europaban_a_valsag_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=100a3d10-6a09-424a-914e-ac0c2eb5d887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dde4945-f42c-4ee8-962a-8406e6a8fefa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_Tobb_mint_egymilliard_palack_bor_lehet_az_enyeszete_Europaban_a_valsag_miatt","timestamp":"2020. április. 30. 12:58","title":"Több mint egymilliárd palack bor lehet az enyészeté Európában a válság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467e6ff-9380-4e2e-bb92-7b7f169dd39d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a kibertér rosszindulatú szereplői anyagi hasznot húznának a koronavírus-járványból, addig az etikus hackerek pénzt adnak az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO).","shortLead":"Míg a kibertér rosszindulatú szereplői anyagi hasznot húznának a koronavírus-járványból, addig az etikus hackerek pénzt...","id":"20200430_etikus_hackerek_hackerone_kezdemenyezes_adakozas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3467e6ff-9380-4e2e-bb92-7b7f169dd39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdbee3e-2538-4e02-a878-56431a2f679c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_etikus_hackerek_hackerone_kezdemenyezes_adakozas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 30. 14:03","title":"Hackerek adtak 1,6 milliót a WHO-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt négy napban 3100-nál is több beteg gyógyult meg az országban.","shortLead":"Az elmúlt négy napban 3100-nál is több beteg gyógyult meg az országban.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78026dec-5087-4e4a-b26d-56601df45650","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. április. 30. 16:12","title":"Hetek óta nem volt ilyen alacsony az elhunytak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a10e68-bc3d-4423-960e-d4bb546ece18","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Azokhoz is közel hozza a kosárlabda egyik legnagyobb korszakát a Netflix, akik eddig nem annyira érdeklődtek a sportág iránt. Az HBO olyan filmmel rukkolt elő, ami a mozikban is bőven megállta volna a helyét. Formabontó dokumentumfilmet készített az Apple+ a Beastie Boysról. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója. ","shortLead":"Azokhoz is közel hozza a kosárlabda egyik legnagyobb korszakát a Netflix, akik eddig nem annyira érdeklődtek a sportág...","id":"20200430_Stream360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32a10e68-bc3d-4423-960e-d4bb546ece18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a85fb8-d5cc-49e9-9206-f3703487bd65","keywords":null,"link":"/360/20200430_Stream360","timestamp":"2020. április. 30. 20:30","title":"Stream360: Kosáristenek, raplegendák és Hugh Jackman karrierjének csúcsa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ca0415-9f40-4b22-900b-816fb772ce05","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők lehetőséget látnak a válságban. Jellinek Dániel ingatlanmágnás is bízik abban, hogy jó üzleteket tud kötni.","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők lehetőséget látnak a válságban. Jellinek Dániel ingatlanmágnás is bízik...","id":"20200429_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Jellinek_Daniel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1ca0415-9f40-4b22-900b-816fb772ce05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d090dca8-d567-4818-8455-a80d919e5e71","keywords":null,"link":"/360/20200429_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Jellinek_Daniel","timestamp":"2020. április. 30. 16:45","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Jellinek Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökre újabb 12 ember vesztette életét itthon a járványban, a virágüzletek már pénteken kinyithatnak, az gazdaságért felelős uniós biztos szerint 1500 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagra lenne szüksége az EU-nak. Percről percre a járványról a hvg.hu-val.","shortLead":"Csütörtökre újabb 12 ember vesztette életét itthon a járványban, a virágüzletek már pénteken kinyithatnak...","id":"20200430_Mar_312_aldozata_van_Magyarorszagon_a_koronairusnak__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8537c80-aee0-4358-8be8-3a1c0b3d863a","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Mar_312_aldozata_van_Magyarorszagon_a_koronairusnak__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 30. 07:16","title":"Már 312 áldozata van Magyarországon a koronavírusnak – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1321ab6-7a8f-4805-8022-0c60c4d9196b","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Központosítás, egységesítés, a szakma kizárása a döntésekből, és a pedagógiai autonómia végletes megcsonkítása. Elüldözött és kedves egyetemek. Tíz év alatt minden megváltozott, de eredményességében szinte minden romlott az oktatásban.\r

\r

","shortLead":"Központosítás, egységesítés, a szakma kizárása a döntésekből, és a pedagógiai autonómia végletes megcsonkítása...","id":"20200430_A_NER_es_az_oktatas_melyszantas_a_semmiert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1321ab6-7a8f-4805-8022-0c60c4d9196b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8a0e7c-00dd-4092-be8d-1c3c737a9e96","keywords":null,"link":"/360/20200430_A_NER_es_az_oktatas_melyszantas_a_semmiert","timestamp":"2020. április. 30. 06:30","title":"Tíz éve oktat a NER: mélyszántás a semmiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"49 ember van lélegeztetőgépen.","shortLead":"49 ember van lélegeztetőgépen.","id":"20200501_2863ra_nott_a_fertozottek_szama_11_beteg_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afcf889-1f3f-4275-9c10-c0a262fe4373","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_2863ra_nott_a_fertozottek_szama_11_beteg_elhunyt","timestamp":"2020. május. 01. 07:09","title":"2863-ra nőtt a fertőzöttek száma, 11 beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]