[{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"Balavány György","category":"gazdasag","description":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","shortLead":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","id":"20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609e3645-aefc-487d-88ac-86e7ffea1c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","timestamp":"2020. május. 02. 15:44","title":"Balavány: Orbán a katasztrófát fogja sikernek nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9abdcd8-cee4-4e87-bdb0-dacf220ecb93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdődött az ország átfertőzöttségét kimutatni hivatott, átfogó szűrővizsgálat. A vizsgálatot vezető egyetem rektora, Merkely Béla kifejezetten optimista a járvány terjedését illetően.","shortLead":"Megkezdődött az ország átfertőzöttségét kimutatni hivatott, átfogó szűrővizsgálat. A vizsgálatot vezető egyetem...","id":"20200501_huncover_szurovizsgalat_merkely_bela_semmelweis_egyetem_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9abdcd8-cee4-4e87-bdb0-dacf220ecb93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86659413-fe52-4d15-bc27-9f72f6f76715","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_huncover_szurovizsgalat_merkely_bela_semmelweis_egyetem_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. május. 01. 21:38","title":"Merkely: Optimista vagyok abban, hogy komoly járvány már nem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd3c417-f37a-4dfd-a6d4-8c3cc807084a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kihívások új dimenzióit éltük meg az elmúlt hónapban a karantén bezártságától kezdve az érettségi stresszén át az emberi érintés hiányáig. Ez volt az április az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"A kihívások új dimenzióit éltük meg az elmúlt hónapban a karantén bezártságától kezdve az érettségi stresszén át...","id":"20200501_Ebbol_az_aprilisbol_nehez_lesz_elmenekulni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fd3c417-f37a-4dfd-a6d4-8c3cc807084a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d681b758-0857-4fe0-9021-98e0a567f9db","keywords":null,"link":"/elet/20200501_Ebbol_az_aprilisbol_nehez_lesz_elmenekulni","timestamp":"2020. május. 01. 17:00","title":"Az idei áprilisból nehéz lesz elmenekülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879ebaa7-9344-43af-b26e-538eadaf56c1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha akarjuk, hathengeres fenevadként nyomul előre, de ha úgy hozza a sors, akkor akár egy egész napig képes tisztán elektromosan araszolni a városi dugóban. Itt az új bajor svájci bicska, egyenesen Amerikából. ","shortLead":"Ha akarjuk, hathengeres fenevadként nyomul előre, de ha úgy hozza a sors, akkor akár egy egész napig képes tisztán...","id":"20200501_zold_rendszamos_uj_bmw_x5_benzines_hibrid_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=879ebaa7-9344-43af-b26e-538eadaf56c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0887047-2b9c-432c-bafa-025c6c2f5a98","keywords":null,"link":"/cegauto/20200501_zold_rendszamos_uj_bmw_x5_benzines_hibrid_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","timestamp":"2020. május. 01. 15:30","title":"A kecske és a káposzta esete – teszten a zöld rendszámos új BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9514577d-d6a4-4ba6-af43-9e6cb6f63017","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy kisebb vagyonnal kell számolnia annak, aki kipróbálná a Valve új Half-Life játékát, az Alyxhoz ugyanis nem elég egér és billentyűzet: kompatibilis VR-eszköz, illetve az azt működtető, combos PC nélkül telepíteni sincs értelme. Aki viszont rendelkezik ilyesmivel, olyat láthat, ami egyelőre csak egy nagyon szűk rétegnek adatik meg.","shortLead":"Egy kisebb vagyonnal kell számolnia annak, aki kipróbálná a Valve új Half-Life játékát, az Alyxhoz ugyanis nem elég...","id":"20200502_half_life_alyx_teszt_kritika_htc_vive_cosmos_elite_vr_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9514577d-d6a4-4ba6-af43-9e6cb6f63017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262cb6e1-2a69-44ab-a331-eaf24409b844","keywords":null,"link":"/tudomany/20200502_half_life_alyx_teszt_kritika_htc_vive_cosmos_elite_vr_jatek","timestamp":"2020. május. 02. 20:00","title":"Zseniális az új Half-Life, csak ne lenne luxuscikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán nem irracionálisan cselekszik, mindig megpróbál elmenni szinte a falig, de ha látja, hogy reménytelen a vállalkozás, akkor visszakozik, mondta Nagy Andor a Wiener Zeitungnak adott interjúban.","shortLead":"Orbán nem irracionálisan cselekszik, mindig megpróbál elmenni szinte a falig, de ha látja, hogy reménytelen...","id":"20200503_Orban_Viktos_Nagy_Andor_Wiener_Zeitung","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc790f5-46eb-4759-8acc-0824e9c9e251","keywords":null,"link":"/360/20200503_Orban_Viktos_Nagy_Andor_Wiener_Zeitung","timestamp":"2020. május. 03. 07:30","title":"Orbán nem lépi át a vörös vonalakat - a bécsi magyar nagykövet az illiberalizmust magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Wizz Air és a KLM a múlt héten jelentette be, hogy május elejétől újraindít néhány járatot azok közül, amelyeket korábban a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen leállított.","shortLead":"A Wizz Air és a KLM a múlt héten jelentette be, hogy május elejétől újraindít néhány járatot azok közül, amelyeket...","id":"20200501_koronavirus_jarvany_ferihegy_legitarsasag_jarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47a9fe0-13af-45ad-9c1f-b80c5e6fb11e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_koronavirus_jarvany_ferihegy_legitarsasag_jarat","timestamp":"2020. május. 01. 22:12","title":"Éledezik Ferihegy: felszálltak az első újraindított járatok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több láz- és fájdalomcsillapítónál is ez a szabály.","shortLead":"Több láz- és fájdalomcsillapítónál is ez a szabály.","id":"20200501_Majustol_csak_receptre_kaphato_az_egyik_nepszeru_fejfajascsillapito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75069ce-d454-476a-afc5-7d1c38552e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Majustol_csak_receptre_kaphato_az_egyik_nepszeru_fejfajascsillapito","timestamp":"2020. május. 01. 15:03","title":"Májustól csak receptre kapható az egyik népszerű fejfájáscsillapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]