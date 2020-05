Időpontra érkeztek a diákok a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumhoz, így kettesével-hármasával tudtak bemenni az iskolába, nem alakult ki tumultus – jelentette kollégánk a helyszínről.

Egyszer állt egy csoportban 5-10 diák, ők sem mehettek be egyszerre. A bejáratnál a kezet fertőtleníteni kellett, majd maszkot kaptak a diákok. Két diákot tettek ki az iskola előtt, a többiek gyalog érkeztek.

A forgalmat biztosító rendőrt kollégánk nem látott, pedig 8.15 körül már az iskolánál volt.

A Teleki Blanka Gimnáziumba 8.15-től be lehetett menni, fél 9-re senki sem volt az utcán – mesélte kollégánk. Az iskola kerítésére papírlapokat függesztettek nyilakkal, a diákokat az udvari bejárat felé terelték, az aszfalton pedig krétával felrajzolt körökkel határozták meg, milyen messze kell egymástól várakozni.

Kollégánk két diákkal beszélgetett fél 9 fele, akik már cigizni jöttek az épület elé. Mici az utolsó pillanatig fontolgatta, hogy esetleg őszre halasztja a vizsgát.

A Netflix előtt kő-papír-ollóztam, hogy eljöjjek vagy sem. A Lucifert néztem, hátha az ördög megsegít.

A jogra készülő lány és kozmetikusnak készülő barátnője jobban tartottak az érettségitől, mint a fertőzés kockázatától, de azért nem bánták volna, ha elmaradnak a vizsgák. Mici a magyar írásbelire magával hozta keresztlánya cumiját és kabalagyűrűjét, ezekből is próbál erőt meríteni.

A diákokat kocsival hozták be szüleik, illetve ismerőseik, nem szerették volna növelni a megfertőződés kockázatát a tömegközlekedési járműveken is. Sem ő, sem barátnője nem aludt túl sokat: “Két hónapja otthon döglünk, persze hogy átálltunk a késői fekvésre és a sokáig alvásra.”

Egy másik budapesti gimnáziumtól próbálták elküldeni fotós kollégánkat, miközben a kormányoldali médium munkatársai egyszerűen besétáltak mellette az épületbe. Nem hagyta magát, az iskola előtt készített néhány képet.

A vizsga kezdete előtt egy rendőrautó körözött az iskola körül, az épületnél egy rendőr sem volt. Az iskolába két kapun lehetett bemenni, minden teljesen normálisan, nyugodtan zajlott – mondta. A diákok egymástól két méterre ácsorogtak, de nem volt tumultus: a legnagyobb "tömeg" egy 4-5 fős csoport volt. A kapuban ott is volt fertőtlenítő.

Az egyik székesfehérvári iskolánál már az ajtóban osztották a maszkot – ezt a diákok kézfertőtlenítés után kapták meg –, oda is időpontra hívták be a diákokat. 8 előtt már bőven be lehetett menni az épületbe. Azt mesélték, az iskola által biztosított helyesírási kézikönyvet is fertőtlenítik. A diákok nyitott ablaknál vizsgáznak.

Szegeden is fél 9-re már bent kellett lenni az iskolában, az egyik előtt ültek kint tanárok is, hogy eligazítsák az érkezőket. Az iskola főbejáratát kordonnal zárták el, a diákokat a két oldali rámpán, egyesével engedték be. Egy diák azt mondta, az összes osztálytársa elment érettségizni, ők maguk nem tartanak a vírustól, legfeljebb a családtagjaikat féltik.

A járvány miatt egy teremben legfeljebb 10 diák ülhet, egymástól másfél méteres távolságra. A tanároknak és diákoknak is maszkot osztottak. Ezek már az iskolai fotózásra engedélyt kapó MTI képei:

