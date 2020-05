Cikkünk frissül

Szijjártó Péter külügyminiszter a Parlamentben napirend előtt arról beszélt, Európaszerte zajlik a politikai, gazdasági és egészségügyi vita, az esetleges lazító intézkedésekről, melyek egy részét bevezettek, de sokan aggódnak a lazító intézkedések hatása miatt.

Új típusú világgazdasági verseny indul, semmi sem lesz olyan, mint előtte. A lazító intézkedések az emberi kontaktusok számának növekedésével járnak, ami az egészségügyi ellátórendszeren növeli a nyomást. Ezért is voltak fontosak a bevezetett korlátozó intézkedések, ezalatt felkészült a hazai egészségügy.

32 repülőgéppel Kínából és 10 kamionnal Európából szállítottak eszközöket, ezeket tételesen felsorolta:

17,5 millió maszk érkezett múlt héten, ezzel 100 millióhoz közelít a számuk.

620 lélegeztetőgép érkezett, vámolás és minőségellenőrzés után szakemberek üzemelik be.

Betegőrző monitorok is érkeznek.

525 ezer teszt érkezett, így 2,5 milliót közelíti meg a tesztek száma, 1,2 millió darabra van még szerződés.

Ezen az elmúlt 1 hetes időszak alatt 16 millió arcvédő, kesztyű, izolációs eszköz érkezett.

850 ezer gyógyszer is megérkezett.

A Kínából érkezett importtermékek minőségéről is beszél, azt mondja, minden termék, amit importálunk, megfelel az európai szabványoknak, a rá vonatkozó szabályoknak, ezek CE minősítéssel rendelkeznek, szabadon felhasználhatók az Európai Bizottság döntése értelmében.

A DK-s Arató Gergely azt mondja, lehetett volna halasztani az érettségit, de drukkolnak, hogy ne okozzon bajt. A lazításnak is örülnek, de felrótta, hogy eddig nem teszteltek. Az intézkedés jogi megvalósítása csapnivaló és ostoba. Fejér megyében sokkal súlyosabb a helyzet, ott miért nem tartják fenn a korlátozást? Hogy lehet, hogy nem mehetnek el a pestiek a kiskertjükbe, a vidékiek pedig jöhetnek Pestre. Nem velünk van vitája, hanem a SOTE-val, aminek a vizsgálata szerint a tesztek nem működnek. Arató szerint nem mondta meg Szijjártó, ők is ezeket a teszteket használják-e.

Az LMP-s Keresztes László Lóránt is arról beszél, ha most tetőzik a járvány, miért most oldják fel a korlátozást. Számon kéri, hogy miért Mongóliában fektetnek be és teremtenek munkahelyeket, miközben itthon emberek vesztik el az állásukat, az egyetemeken is megszorítások vannak.

A jobbikos Lukács László György arról beszél, nem plakátolni kell, hanem a maszkokat eljuttatni a boltokba, érettségizőknek. Beszélhetne Szijjártó arról is, mire valók azok az eszközök, amelyek nem egészségügyi felhasználásra valók (a dobozon volt ilyen felirat), érdekelné az is, hol teszteltessék le magukat az emberek, ha szakrendelőbe, fogorvoshoz mennének. Át kellene gondolni azt a szabályt is, hogy a külföldön dolgozókat két hetes karanténra kötelezik.

A párbeszédes Szabó Tímea arról beszél, Orbán gyáva, hogy nem megy be napirend előtti felszólalásra. Szerinte több iskolában arra kérték a diákokat, vigyenek maszkot, mert ők nem tudnak adni. Kifogásolja, hogy az egészségügyi dolgozóknak ígért plusz pénz nem jutott még el hozzájuk. Szabó beszél a munkájukat vesztőkről is, kíváncsi lesz arra, valóban lesz-e mindenkinek munkája.

Tóth Bertalan MSZP elnök arról beszél, több hír szerint a beszerzett tesztek nem szűrik ki a vírust, reméli, hogy a lélegeztetőgéppel nincs baj. Szeretné, ha Szijjártó tételesen elszámolna arról, mire mennyit költöttek. Tömeges tesztelésre van szükség, nem csak azért, hogy felmérjük a társadalom átfertőzöttségét.

A fideszes Németh Zsolt Klaus Johannis magyarellenes kirohanásáról beszél, ő megköszönte Szijjártó határozott hangvételét. Az idegengyűlöletre nemet kell mondani, de igent kell mondani az autonómiára. Amíg mi vagyunk, egyértelműen és határozottan támogatjuk a székelyek autonómiatörekvéseit. Ő szász, nem létezne, ha a szászok a XIII. században nem kapott volna autonómiát. Nem szabad hagyni, hogy a román elnök aláássa a gyümölcsöző együttműködést.

A normál napirend előtti körök jönnek, Burány Sándor (MSZP) nyit. Azt mondja, 10 ezrekkel nő a munkanélküliek száma Magyarországon. Az április közepi adat szerint több mint 330 ezer álláskereső van. Ha ez hetente 10 ezerrel nő, 350 ezer álláskereső is lehet. Arról beszél, hogy miközben a munkaügyi központokba a 90-es évek óta nem tapasztalt roham indult, a hivatal megszünteti a részletes statisztikai adatközlést. A vírus okozta járulékos veszteségei közé kell számolni a több mint 300 ezer embert is, aki a járvány miatt elvesztette az állását. A jelenlegi szabályozás elégtelen a probélma orvoslására. Az álláskeresők járadékát és időtartamát is növelni kell (utóbbit 3-ról 9 hónapra). Több mint 300 ezer embernek azonnali segítség kell, ahogy a cégek is segítségre szorulnak - mondja Burány, aki szerint a kormány alig ad segítséget. Azért kell azonnali segítség, mert az embereknek alig van tartalékuk.

Szijjártó Péter válaszol, azt mondja, a frontvonalak megmerevedtek a kormány és az ellenzék között. Az ellenzék segélyre alapozná a gazdaság működését, ahelyett, hogy munkahelyteremtést akarnának.

151 válllat nyújtott be pályázatot bértámogatásra (közülük 124 magyar), 136 ezer munkahely megtartására. 72 vállalat adta be igényét kedvezményes hitelre is.

Keresztes ismét szót kér, arról beszél, a megfelelő információáramlás életet menthet. Nem kormánypropaganda, hanem felelős tájékoztatás kell - mondja. Alapvető információk nem jutnak el az önkormányzatokhoz, a nem kormánypárti újságírók nem kapnak választ a kérdéseikre, miközben a kormány plakátkampányt indított.

Szeretne pontos adatokat látni arról, hányan vesztették el az állásukat, illetve a gazdaságvédelmi intézkedéseket is újra kellene tervezni. Itt is felhozta a székelyföldi autonómiakérdést.

Szijjártó válaszol erre is, arról beszél, románia vezetői sokat tettek azért, hogy ne jó kapcsolat jöjjön létre. Egy több mint 1000 éves nemzettel nem lehet úgy beszélni, hogy tette ezt az elnök múlt héten. Értik az ottani érvelést, hogy belpolitikai ügyről van szó, de abba hogy került bele a magyar miniszterelnök neve, az autonómiát hogy lehet ilyen gyűlöletkeltő módon felhozni. Vissza kell utasítani a magyarkártyát, ahogy minden gyűlöletkeltést is. A magyarok számíthatnak ránk - mondja.

A jelenlegi körülmények között nem lehet más cél gazdaságpolitikai szempontból, mint hogy Közép-Európa legvonzóbb beruházási központja maradjunk. Több cég is itt hoz létre központot, üzemet - mondta. A legfontosabb, hány beruházás jön Magyarországra, hány munkahelyet tudunk teremteni. A kormányzati tájékoztatási tevékenységet továbbra is fenntartják, anélkül a vállalkozók sem tudnának az elérhető hitelekről, a különböző támogatásokról.

Gyurcsány Ferenc is szót kért. A kormánypárt egyik legbefolyásosabb párt és közjogi politikusának pár múlt heti megjegyzésére (Kövér László) reagál. Eszerint többek között a magyar ellenzék a kormánypártokkal egyet nem értő sokaság nem a nemzet része. Eddig úgy tudta, a nemzet részben alkotmányos, részben kulturális kategória. Nem ismer egy olyan meghatározást sem, ami kormánypárti politikus kezébe adná a lehetőséget, hogy meghatározza, ki a nemzet része. Ugyanezek a kormánypárti politikusok kivétel nélkül a magyar nemzet keblére ölelnek mindenkit, aki határon túli magyar, függetlenül a politikai véleményüktől. Hogy is van ez? - kérdezi Gyurcsány. A trianoni nemzetfogalommal opreál a kormány - mondja Gyurcsány.

Azt is hallja, hogy a szóban forgó politikus szánalommal tekint azokra a képviselőkre, akiknek a személyi száma 2-essel kezdődik. Mindenfajta férfiúi felsőbbrendűség hirdetése bármibe becsomagolva valami olyasmi világképet sugall, ami élesen szembenáll mindennel, amit ők gondolnak. A saját anyjuknak, feleségüknek, lányuknak mondják, hogy kisebbrendűek.

Azt is felhozza, vannak, akik szerint az ellenzék tagjai idegen hatalmak ügynökei. "Ez náci beszédmód. Sztálinista beszédmód és gondolkodásmód." Az ellenzék fontolja meg, többet ne álljanak fel, ha Kövér beérkezik a házba, mert nincs miért tisztelni. Hozzászólásaikban ne hívják őt tisztelt házelnöknek.

Dömötör válaszol Gyurcsánynak. Nem akar állást foglalni, ki a magyar nemzet része is ki nem, de oka van annak, hogy időről időre felmerül a kérdés. Nem a Fidesz riogatott román vendégmunkásokkal és szavazott nemmel a kettős állampolgárságról, a szocialitsa kormányok lövettek a népre és vették körül a parlamentet kordonnal. Nem is ők illették olyan jelzővel az országot, amit a szájukra nem vennék. Házelnök úrnak nincs szüksége arra, hogy a szavait értelmezzék, de nem a nőkről beszélt általában, hanem arról a magatartásról, amit bizonyos képviselők megengednek a házban. Ez a viselkedés méltatlan mindenkihez, mikor kérnek bocsánatot a patkányozásért és lámpavasozásért - teszi fel a kérdést Dömötör. Szerinte Gyurcsány üres provokációt mutatott be, az ellenzék erre teszi fel a politikáját. Szerinte Gyurcsány a bizniszt választotta a melósok helyett, "álkönnyeket hullat" most értük. A kormány azon dolgozik, hogy megakadályozza a tömeges munkanélküliséget. A baloldali megszorítópolitikát nem próbálják ki újra.

Tóth Bertalan szól ismét: érdemes megnézni, mi történt eddig a válságkezelésben. A válság gazdasági és társadalmi hatásai brutálisak lesznek, szerinte a Fidesz a mulitiknak és a gazdasági hátországnak kedveznek, a Fidesz nemet mondott az emberek védelmére. Az egész lakosság tesztelését követelik, azonnali béremelést kérnek az orvosoknak. Az állást keresők minimum 9 hónapig 100 ezer forintot kapjanak, kiterjesztenék a korkedvezményes nyugdíjat. A többi között visszamenőleges nyugíjdemelést és a rezsiszámlák fizetésének moratóriumát akarják.

Szijjártó válaszol erre is, azzal vág vissza, furcsa a számonkérés az MSZP-től, hiszen elvették a 13. havi nyugdíjat, illetve ez a kormány csökkentette a rezsit, és soha nem kaptak a családok annyi támogatást a kormányzattól, mint 2010 óta. A tényekkel és a valósággal áll szemben az MSZP. A kormány a kieső bérek esetén bérkiegészítést indít, a beruházásokat is támogatják.