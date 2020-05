Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"","category":"cegauto","description":"Baranya megyében történt a szerencsétlenség.","shortLead":"Baranya megyében történt a szerencsétlenség.","id":"20200502_Markoloval_borult_az_arokba_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a327cf-4821-4f12-b0fa-383db5fbf1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200502_Markoloval_borult_az_arokba_meghalt","timestamp":"2020. május. 02. 15:45","title":"Markolóval borult az árokba, meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a745e8-fd23-458d-b695-7a49034164de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint \"elnökféle\" van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt eltűnt hazánk nevéből.","shortLead":"A főpolgármester szerint \"elnökféle\" van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt eltűnt hazánk nevéből.","id":"20200502_Karacsony_GergelyGoncz_Arpad_mutatta_meg_a_koztarsasag_jobbik_arcat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a745e8-fd23-458d-b695-7a49034164de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cc541f-23de-48af-98b0-e9496f9d5f47","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Karacsony_GergelyGoncz_Arpad_mutatta_meg_a_koztarsasag_jobbik_arcat","timestamp":"2020. május. 02. 20:49","title":"Karácsony Gergely: Göncz Árpád mutatta meg a köztársaság jobbik arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16ae0ea-2e3f-49fa-bccb-916bf25de96f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A régóta működő NLC mellé indított egy másik, fizetős, női oldalt a Central Médiacsoport.","shortLead":"A régóta működő NLC mellé indított egy másik, fizetős, női oldalt a Central Médiacsoport.","id":"20200503_Anyak_napjan_indult_a_fizetos_Noklapjahu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f16ae0ea-2e3f-49fa-bccb-916bf25de96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a80b51-b3a9-45b7-bd6b-70104a2091ef","keywords":null,"link":"/kkv/20200503_Anyak_napjan_indult_a_fizetos_Noklapjahu","timestamp":"2020. május. 03. 19:18","title":"Anyák napján indult a fizetős Nőklapja.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Történelemből és magyarból magától értetődő, de akár matekvizsgán is előjöhet olyan kérdés, ami kapcsolódik a járványhoz. Az Eduline összegyűjtötte, milyen járványos témák közül válogathattak az érettségi kérdéssor összeállítói.\r

","shortLead":"Történelemből és magyarból magától értetődő, de akár matekvizsgán is előjöhet olyan kérdés, ami kapcsolódik...","id":"20200503_Milyen_jarvanyos_kerdesek_lehetnek_az_erettsegin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdf247d-14be-4795-a942-86e5a69c4fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Milyen_jarvanyos_kerdesek_lehetnek_az_erettsegin","timestamp":"2020. május. 03. 13:24","title":"Milyen járványos kérdések lehetnek az érettségin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbcb1a9-caf2-442c-b1e9-308ad4e66aaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsga első részében egyebek mellett a könyvek történetéről és az olvasásról kaptak feladatot a középszinten érettségizők.","shortLead":"A vizsga első részében egyebek mellett a könyvek történetéről és az olvasásról kaptak feladatot a középszinten...","id":"20200504_magyarerettsegi_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afbcb1a9-caf2-442c-b1e9-308ad4e66aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f51043-aef2-4af8-815c-2c2f07353710","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_magyarerettsegi_2020","timestamp":"2020. május. 04. 09:42","title":"Itt vannak az első információk az idei magyarérettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de23307d-2313-4097-8310-5b43f176b2ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apollo-missziók előtt tiszteleg új, az űrhajósok szkafanderét idéző karórájával a Casio.","shortLead":"Az Apollo-missziók előtt tiszteleg új, az űrhajósok szkafanderét idéző karórájával a Casio.","id":"20200503_nasa_karora_casio_gshock_dw5600nasa20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de23307d-2313-4097-8310-5b43f176b2ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8ddbc3-389f-4b63-8da4-b2e35134824a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200503_nasa_karora_casio_gshock_dw5600nasa20","timestamp":"2020. május. 03. 15:03","title":"Egy pillanat alatt elkapkodták a Casio NASA-témájú karóráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszervezet munkatársa, Maria van Kerkhove szerint a tüdő elhalt sejtjei miatt lehet ismét pozitív a koronavírusteszt a gyógyult pácienseknél, ez azonban – legalábbis a jelenlegi információk alapján – nem jelent problémát.","shortLead":"A világszervezet munkatársa, Maria van Kerkhove szerint a tüdő elhalt sejtjei miatt lehet ismét pozitív...","id":"20200504_who_vrusteszt_koronavirus_ujrafertozodes_maria_van_kerkhove","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b753e924-4c18-460d-9f27-01676c670614","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_who_vrusteszt_koronavirus_ujrafertozodes_maria_van_kerkhove","timestamp":"2020. május. 04. 08:33","title":"A WHO szerint tévesek a tesztek, amelyek a gyógyultaknál újrafertőződést mutattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A diákok maszkokat és kézfertőtlenítőt is kaptak, a tanároknak pedig kesztyűket osztottak. Az ország 1144 pontján zajlik az idei érettségi.","shortLead":"A diákok maszkokat és kézfertőtlenítőt is kaptak, a tanároknak pedig kesztyűket osztottak. Az ország 1144 pontján...","id":"20200504_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020_arcmaszk_koronavirus_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c9f7a8-58ea-45d1-a072-d479d95eda45","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020_arcmaszk_koronavirus_diakok","timestamp":"2020. május. 04. 09:03","title":"Maruzsa szerint minden adott, hogy biztonságban menjen le az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]