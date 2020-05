Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afbcb1a9-caf2-442c-b1e9-308ad4e66aaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsga első részében egyebek mellett a könyvek történetéről és az olvasásról kaptak feladatot a középszinten érettségizők.","shortLead":"A vizsga első részében egyebek mellett a könyvek történetéről és az olvasásról kaptak feladatot a középszinten...","id":"20200504_magyarerettsegi_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afbcb1a9-caf2-442c-b1e9-308ad4e66aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f51043-aef2-4af8-815c-2c2f07353710","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_magyarerettsegi_2020","timestamp":"2020. május. 04. 09:42","title":"Itt vannak az első információk az idei magyarérettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bcf6d7-ea64-4e2b-b2b7-82730f24480b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis Smartért elkért összegből akár egy komolyabb sportkocsit is lehetne vásárolni.","shortLead":"A kis Smartért elkért összegből akár egy komolyabb sportkocsit is lehetne vásárolni.","id":"20200505_meregdraga_apro_tuning_villanyauto_a_brabustol_smart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51bcf6d7-ea64-4e2b-b2b7-82730f24480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805e3022-b50b-411c-8cef-e215c8ae276c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_meregdraga_apro_tuning_villanyauto_a_brabustol_smart","timestamp":"2020. május. 05. 07:59","title":"Méregdrága apró tuning villanyautó a Brabustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újabb adalék a koronavírus terjedéséről tajvani kutatóktól.","shortLead":"Újabb adalék a koronavírus terjedéséről tajvani kutatóktól.","id":"20200505_A_tunetek_jelentkezese_utani_elso_heten_a_legnagyobb_a_fertozes_veszelye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb1d63e-9480-4a87-91b9-f791dc6fb6e0","keywords":null,"link":"/elet/20200505_A_tunetek_jelentkezese_utani_elso_heten_a_legnagyobb_a_fertozes_veszelye","timestamp":"2020. május. 05. 09:12","title":"A tünetek jelentkezése utáni első héten a legnagyobb a fertőzés veszélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6c5614-18e2-46fd-acbc-c492dd86b9e3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A vizsgálatért legfeljebb félmillió forintot kell fizetni. ","shortLead":"A vizsgálatért legfeljebb félmillió forintot kell fizetni. ","id":"20200505_koronavirus_jarvany_vedofelszereles_bevizsgalas_muegyetem_tanusitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df6c5614-18e2-46fd-acbc-c492dd86b9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590e1467-db6c-416d-ad00-23d25a3d3858","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_koronavirus_jarvany_vedofelszereles_bevizsgalas_muegyetem_tanusitvany","timestamp":"2020. május. 05. 11:07","title":"A Műegyetemmel kell megvizsgáltatni az uniós tanúsítvány nélküli védőfelszereléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd67f866-a1f7-4f8a-867e-057766d549bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint valóban nyugvópontra érkezett a járvány, kétezernél kevesebb az aktív koronavírusos betegek száma. ","shortLead":"Müller Cecília szerint valóban nyugvópontra érkezett a járvány, kétezernél kevesebb az aktív koronavírusos betegek...","id":"20200505_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd67f866-a1f7-4f8a-867e-057766d549bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f92bea-af8a-4f6d-96f8-813251a07d81","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2020. május. 05. 11:51","title":"Müller: A járvány alatt nem volt itthon kiugró halálozás március-áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1aad70c-4d0b-4178-b19c-26a68a3a5cb5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Csöndben és titokban hatalmas adómentes befektetési alapot hoztak létre a mormonok, akik a felhalmozott dollár milliárdokat arra a káosszal fenyegető időszakra tartalékolják, amely vallásuk szerint megelőzheti Krisztus második eljövetelét.\r

\r

","shortLead":"Csöndben és titokban hatalmas adómentes befektetési alapot hoztak létre a mormonok, akik a felhalmozott dollár...","id":"20200503_A_mormonok_Krisztus_masodik_eljovetelere_tesznek_felre_hatalmas_vagyont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1aad70c-4d0b-4178-b19c-26a68a3a5cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa761c49-23fd-4e6d-bb3b-001a89611728","keywords":null,"link":"/360/20200503_A_mormonok_Krisztus_masodik_eljovetelere_tesznek_felre_hatalmas_vagyont","timestamp":"2020. május. 03. 15:30","title":"A mormonok Krisztus második eljövetelére tesznek félre hatalmas vagyont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a47cd0c-1927-4f86-8ef3-c09c51cfe12d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Tömegek veszíthetik el munkájukat az idegenforgalomban a koronavírus miatt, a kiesett bevételt pedig ezermilliárd dollárokban mérik. Néhol azonban még próbálják menteni a szezont.","shortLead":"Tömegek veszíthetik el munkájukat az idegenforgalomban a koronavírus miatt, a kiesett bevételt pedig ezermilliárd...","id":"202018__idegenforgalom__mento_otletek__harc_avendegert__veszett_fejsze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a47cd0c-1927-4f86-8ef3-c09c51cfe12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643ffd40-1f75-46ec-aeff-b3dfb48ce4f2","keywords":null,"link":"/360/202018__idegenforgalom__mento_otletek__harc_avendegert__veszett_fejsze","timestamp":"2020. május. 05. 12:00","title":"Gazdasági válság: tízmilliók állása a tét – egyetlen ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A sajtó munkáját is megnehezítik: háromszor annyi időt hagynak a közérdekű adatigénylések megválaszolására.","shortLead":"A sajtó munkáját is megnehezítik: háromszor annyi időt hagynak a közérdekű adatigénylések megválaszolására.","id":"20200505_Korlatozza_a_kormany_az_informacios_jogokat_a_veszelyhelyzet_vegeig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47eaeed-4ef6-4ee0-a4d5-c56fd5174f08","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Korlatozza_a_kormany_az_informacios_jogokat_a_veszelyhelyzet_vegeig","timestamp":"2020. május. 05. 10:29","title":"Korlátozza a kormány az információs jogokat a veszélyhelyzet végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]