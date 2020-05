Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62020715-4771-4e45-b898-9c4640adfca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A berendezéseket a hongkongi reptéren helyezték működésbe, hogy még a beszállás előtt fertőtleníteni tudják magukat az emberek. A projekt egyelőre kísérleti jelleggel fut, de könnyen lehet, hogy a későbbiekben általánossá válik.","shortLead":"A berendezéseket a hongkongi reptéren helyezték működésbe, hogy még a beszállás előtt fertőtleníteni tudják magukat...","id":"20200506_kabin_fertotlenites_hongkong_repuloter_cleantech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62020715-4771-4e45-b898-9c4640adfca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63690e11-4e7f-4c1a-be5a-c662ac620efa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_kabin_fertotlenites_hongkong_repuloter_cleantech","timestamp":"2020. május. 06. 17:03","title":"Az egész testet fertőtlenítő kabinokat tesztelnek Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy család három tagja ellen emeltek vádat az ügyben.\r

","shortLead":"Egy család három tagja ellen emeltek vádat az ügyben.\r

","id":"20200505_biztonsagi_or_emberoles_maszk_bolt_vasarlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e45cdde-80fc-45b2-8e41-e28d4d462f19","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_biztonsagi_or_emberoles_maszk_bolt_vasarlo","timestamp":"2020. május. 05. 06:19","title":"Lelőttek egy amerikai biztonsági őrt, aki arra kért egy vásárlót, hogy húzzon maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországban csökkent az aktív koronavírusos fertőzöttek és az intenzív osztályon ápolt páciensek száma – közölte hétfőn az olasz polgári védelem.","shortLead":"Olaszországban csökkent az aktív koronavírusos fertőzöttek és az intenzív osztályon ápolt páciensek száma – közölte...","id":"20200504_Olaszorszagban_ismet_csokkent_a_korhazban_apoltak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cca2607-1bd1-4b69-b494-eba3d12bf5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Olaszorszagban_ismet_csokkent_a_korhazban_apoltak_szama","timestamp":"2020. május. 04. 19:36","title":"Olaszországban ismét csökkent a kórházban ápoltak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6fab4a-e7ce-40b0-a79d-976926fb16e6","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az érettségin hagyományosan matematikából érik el a diákok a legrosszabb átlagot, sokak számára ez a leginkább rettegett tantárgy. Ez nem csoda, hiszen ma is szinte sikk olyat mondani, hogy „mindig is hülye voltam matekból”. A tudósok már évtizedek óta vizsgálják a matematikai szorongás jelenségét.","shortLead":"Az érettségin hagyományosan matematikából érik el a diákok a legrosszabb átlagot, sokak számára ez a leginkább...","id":"20200505_Iden_is_harmas_korul_lesz_a_matekatlag_az_erettsegin_De_miert_ez_a_mumustargy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca6fab4a-e7ce-40b0-a79d-976926fb16e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc00a38-761b-44b3-a677-67a94f0ff4e1","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Iden_is_harmas_korul_lesz_a_matekatlag_az_erettsegin_De_miert_ez_a_mumustargy","timestamp":"2020. május. 05. 17:30","title":"Idén is hármas körül lesz a matekátlag az érettségin. De miért ez a mumustárgy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban igyekszik megbújni. Hogy aztán vigye az adatokat.","shortLead":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban...","id":"20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c569ab-635f-4f63-8427-eea2e4b89de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","timestamp":"2020. május. 05. 17:03","title":"Veszélyes új vírus terjed az Androidon, elég alattomosan támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újabb adalék a koronavírus terjedéséről tajvani kutatóktól.","shortLead":"Újabb adalék a koronavírus terjedéséről tajvani kutatóktól.","id":"20200505_A_tunetek_jelentkezese_utani_elso_heten_a_legnagyobb_a_fertozes_veszelye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb1d63e-9480-4a87-91b9-f791dc6fb6e0","keywords":null,"link":"/elet/20200505_A_tunetek_jelentkezese_utani_elso_heten_a_legnagyobb_a_fertozes_veszelye","timestamp":"2020. május. 05. 09:12","title":"A tünetek jelentkezése utáni első héten a legnagyobb a fertőzés veszélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Látszik, hogy a NER szívügye a sport: stadionépítésekben és világesemények rendezésében nagyot ment Magyarország az elmúlt tíz évben – ezt mutattuk be az Orbán-kormányok és a sport kapcsolatát elemző írásunk első részében. Ezúttal azt nézzük át, hogyan lett minderre pénz, és milyen eredményeket sikerült elérni.","shortLead":"Látszik, hogy a NER szívügye a sport: stadionépítésekben és világesemények rendezésében nagyot ment Magyarország...","id":"20200506_ner_10_sport_foci_olimpia_csapatsportok_gazdasag_fidesz_tao","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41e2e2d-d232-4c3c-8f03-05d863824805","keywords":null,"link":"/360/20200506_ner_10_sport_foci_olimpia_csapatsportok_gazdasag_fidesz_tao","timestamp":"2020. május. 06. 07:00","title":"A NER és a sport 10 éve: Pénz már van, csak az eredmények hiányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c158ca09-5958-4d6f-96e1-688101289d18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vírusfertőzés-veszély minimalizálása érdekében alaposan átalakítaná a repülőgépek üléssorait az Aviointeriors olasz tervezőcég.","shortLead":"A vírusfertőzés-veszély minimalizálása érdekében alaposan átalakítaná a repülőgépek üléssorait az Aviointeriors olasz...","id":"20200505_aviointeriors_kabin_repulogep_ules_koronavirus_virus_fertozesveszely_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c158ca09-5958-4d6f-96e1-688101289d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe749ace-4626-44c2-ba1f-67a288f849e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_aviointeriors_kabin_repulogep_ules_koronavirus_virus_fertozesveszely_fertozes","timestamp":"2020. május. 05. 08:03","title":"Átrendezné a repülőgépeket egy olasz cég, a járvány után is praktikus lehet az új ülésrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]