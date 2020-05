Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban igyekszik megbújni. Hogy aztán vigye az adatokat.","shortLead":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban...","id":"20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c569ab-635f-4f63-8427-eea2e4b89de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","timestamp":"2020. május. 05. 17:03","title":"Veszélyes új vírus terjed az Androidon, elég alattomosan támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e694d0fe-2e7e-4544-bb65-e3f50a2da59f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A konszern a beruházási költségek csökkentéséről döntött.","shortLead":"A konszern a beruházási költségek csökkentéséről döntött.","id":"20200506_A_BMW_elhalasztja_a_debreceni_uzemenek_az_epiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e694d0fe-2e7e-4544-bb65-e3f50a2da59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fe6944-9b32-4fcd-a08f-c124b55c5bdb","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_A_BMW_elhalasztja_a_debreceni_uzemenek_az_epiteset","timestamp":"2020. május. 06. 10:40","title":"A BMW elhalasztja a debreceni üzemének építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5475c668-9ea7-40a6-92b9-90121b2ad1fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 363 életet követelt a járvány.","shortLead":"Már 363 életet követelt a járvány.","id":"20200505_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5475c668-9ea7-40a6-92b9-90121b2ad1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a8a5b2-b45d-47da-b000-6dae6128522b","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 05. 06:56","title":"Meghalt 12 beteg, 3065-re nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos olasz adatok szerint idén márciusban országosan másfélszer annyian haltak meg, mint egy éve, de van, ahol 5-6-szoros a szorzó.","shortLead":"A hivatalos olasz adatok szerint idén márciusban országosan másfélszer annyian haltak meg, mint egy éve, de van, ahol...","id":"20200504_Marciusban_dramaian_nott_a_halalozasok_szama_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d0c452-2aa3-4a1c-b1c7-5115941efa01","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Marciusban_dramaian_nott_a_halalozasok_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 04. 15:31","title":"Márciusban drámaian nőtt a halálozások száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6184c73f-a910-4275-9463-9f3c66822a8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A dokumentumot, amely a nők elleni erőszak felszámolására jött létre, Magyarország 2014-ben ugyan aláírta, de azóta sem ratifikálta.","shortLead":"A dokumentumot, amely a nők elleni erőszak felszámolására jött létre, Magyarország 2014-ben ugyan aláírta, de azóta sem...","id":"20200504_kdnp_isztambuli_egyezmeny_politikai_nyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6184c73f-a910-4275-9463-9f3c66822a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8136c84-fc94-4721-8529-7f477983030a","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kdnp_isztambuli_egyezmeny_politikai_nyilatkozat","timestamp":"2020. május. 04. 15:04","title":"Politikai nyilatkozatban mondaná ki a KDNP, hogy Magyarország nem kér az Isztambuli Egyezményből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993af5b9-6d20-458b-a636-0a095d13b8c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német pálya időszakos zárása után újra rászabadulhattak az aszfaltra a hobbiautósok is.","shortLead":"A német pálya időszakos zárása után újra rászabadulhattak az aszfaltra a hobbiautósok is.","id":"20200505_Kinyitott_a_Nurburgring_is_tortent_is_egyket_erdekes_dolog__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=993af5b9-6d20-458b-a636-0a095d13b8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a28a076-df45-454c-9c71-ffe867618c91","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_Kinyitott_a_Nurburgring_is_tortent_is_egyket_erdekes_dolog__video","timestamp":"2020. május. 05. 12:27","title":"Kinyitott a Nürburgring, történt is egy-két érdekes dolog – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ügyfelek nagyjából fele jelezte eddig, hogy a moratórium ellenére tovább törlesztene. Kiderült az is, milyen termékekre nőtt meg leginkább a kereslet a korlátozások idején.","shortLead":"Az ügyfelek nagyjából fele jelezte eddig, hogy a moratórium ellenére tovább törlesztene. Kiderült az is, milyen...","id":"20200505_Erste_eredmeny_torlesztesi_moratorium_bankado_bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9fb51c-f949-4abe-ac9e-af5e7fa583ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200505_Erste_eredmeny_torlesztesi_moratorium_bankado_bank","timestamp":"2020. május. 05. 15:10","title":"Hatmilliárd forintot visz el az Erste eredményéből a törlesztési moratórium és a bankadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e153e954-59f2-420a-a1e0-251e97b13fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szagló receptorokká alakított sejtek találhatók abban a falra szerelhető, tengeri élőlényeknek tűnő műszerben, amellyel bombák után kutatna a repülőtereken az Airbus.","shortLead":"Szagló receptorokká alakított sejtek találhatók abban a falra szerelhető, tengeri élőlényeknek tűnő műszerben, amellyel...","id":"20200505_bomba_bombakereso_kutya_robbanoszerkezet_robbanoszer_airbus_erzekelo_repuloter_koniku","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e153e954-59f2-420a-a1e0-251e97b13fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dca8ec6-5a77-4ab8-8572-41d42ecae5f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_bomba_bombakereso_kutya_robbanoszerkezet_robbanoszer_airbus_erzekelo_repuloter_koniku","timestamp":"2020. május. 05. 09:03","title":"Bombákat kiszagolni képes \"medúzákkal\" szórná tele a reptereket az Airbus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]