[{"available":true,"c_guid":"ad4ed951-67ad-40f0-a026-d16c0c970ff6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rengeteg összeesküvés-elmélet gyűlt össze az elmúlt időszakban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, a Duma Aktuál Kovács András Péter vezetésével pedig összegyűjtötte mindent, hogy kifigurázza azokat. Sőt KAP sajátgyártású konteokkal is előrukkolt. Vagy lehet, hogy rájött az igazságra?","shortLead":"Rengeteg összeesküvés-elmélet gyűlt össze az elmúlt időszakban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, a Duma Aktuál...","id":"20200507_Duma_Aktual_Osszeeskuveselmeletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad4ed951-67ad-40f0-a026-d16c0c970ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfdff0d-2b67-4945-9f1f-35d4f350a74e","keywords":null,"link":"/360/20200507_Duma_Aktual_Osszeeskuveselmeletek","timestamp":"2020. május. 07. 18:30","title":"Duma Aktuál: Lehet, hogy a koronavírusról is Gyurcsány tehet? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég nyilatkozatot tenni, és hatályban marad a lejáró bérleti szerződés.","shortLead":"Elég nyilatkozatot tenni, és hatályban marad a lejáró bérleti szerződés.","id":"20200507_lakas_ingatlan_alberlet_kormanyrendelet_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff289e66-2f10-47ba-9e1e-4046fbaa9d5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_lakas_ingatlan_alberlet_kormanyrendelet_szerzodes","timestamp":"2020. május. 07. 08:44","title":"Az állami és önkormányzati lakások bérlőit segítik egy új kormányrendelettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76770d49-0697-48f0-bc12-a31c894479fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A méhészek ezzel köszönték meg az egészségügyi dolgozók munkáját.","shortLead":"A méhészek ezzel köszönték meg az egészségügyi dolgozók munkáját.","id":"20200506_mez_egeszsegugyi_dolgozok_gyorfi_pal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76770d49-0697-48f0-bc12-a31c894479fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d46349-4ae0-4b2f-aac2-e145e4e4b14b","keywords":null,"link":"/elet/20200506_mez_egeszsegugyi_dolgozok_gyorfi_pal","timestamp":"2020. május. 06. 17:40","title":"Két tonna mézet adtak a magyar mentőknek és ápolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megírta az emberi erőforrások minisztere, milyen rendben indulhat újra az ellátás a rendelőkben.","shortLead":"Megírta az emberi erőforrások minisztere, milyen rendben indulhat újra az ellátás a rendelőkben.","id":"20200507_Kasler_orvosi_beavatkozasok_koronavirus_teszt_rendelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf8a66b-0b10-4707-9d4e-33b8d3fd46ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_Kasler_orvosi_beavatkozasok_koronavirus_teszt_rendelo","timestamp":"2020. május. 07. 12:54","title":"Kásler: A magas kockázatú orvosi beavatkozások előtt kötelező a koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8bb110-8674-4aeb-976a-416df9f3e086","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti-Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200506_Karantenversek_III__Peer_Krisztian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8bb110-8674-4aeb-976a-416df9f3e086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e84cd28-9e99-4e84-b0bc-6891611622e2","keywords":null,"link":"/360/20200506_Karantenversek_III__Peer_Krisztian","timestamp":"2020. május. 07. 16:45","title":"Karanténversek III. – Peer Krisztián: Aki a lehetőséget is látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e199fd-5677-46d7-bd3f-1decee9a8ab7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás miatt túlszaporodó planktonok számtalan problémát okoznak, és bár meglepőnek tűnhet, de a himalájai jég és hó olvadása is közrejátszik ebben.","shortLead":"A klímaváltozás miatt túlszaporodó planktonok számtalan problémát okoznak, és bár meglepőnek tűnhet, de a himalájai jég...","id":"20200506_Az_olvado_hosapkak_miatt_egy_karos_alga_szaporodik_tul_az_Arabtengerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95e199fd-5677-46d7-bd3f-1decee9a8ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7352bfb-ddc6-4f22-8879-2f6f336e50d9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200506_Az_olvado_hosapkak_miatt_egy_karos_alga_szaporodik_tul_az_Arabtengerben","timestamp":"2020. május. 06. 13:51","title":"Az olvadó hósapkák miatt szaporodik túl egy káros plankton az Arab-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennél is nagyobb veszteség várható a KPMG szerint, ha a bajnokságok nem folytatódhatnak.","shortLead":"Ennél is nagyobb veszteség várható a KPMG szerint, ha a bajnokságok nem folytatódhatnak.","id":"20200507_labdarugok_europa_kpmg_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cb8e88-2875-4ae9-b7b4-9082679a7ae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_labdarugok_europa_kpmg_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 14:54","title":"Óriási összeget radírozott le a koronavírus az európai focisták értékéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18817f62-c2a2-4dd3-8cbf-c88fbcb6dbce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megtalálták náluk a rablásnál használt fegyvereket és ruhákat is. 14 millió dollárt vittek el egy pénzszállítóból.","shortLead":"Megtalálták náluk a rablásnál használt fegyvereket és ruhákat is. 14 millió dollárt vittek el egy pénzszállítóból.","id":"20200506_Elkaptak_Chileben_hat_embert_az_evszazad_rablasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18817f62-c2a2-4dd3-8cbf-c88fbcb6dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bddd5b1-6b06-4796-89d4-58cca4a6071a","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_Elkaptak_Chileben_hat_embert_az_evszazad_rablasa_miatt","timestamp":"2020. május. 06. 06:10","title":"Elkaptak Chilében hat embert az \"évszázad rablása\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]