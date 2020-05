Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1df8db8b-07d6-41b5-9329-4c1c883f80ab","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Meglepően jól teljesít a számítógépes játékprogramok egyik legfontosabb lelőhelyén az ION LANDS egyszerű, de látványos cyberpunk játéka, a Cloudpunk. Letöltöttük és kipróbáltuk.","shortLead":"Meglepően jól teljesít a számítógépes játékprogramok egyik legfontosabb lelőhelyén az ION LANDS egyszerű, de látványos...","id":"20200506_cloudpunk_pc_kritika_teszt_cyberpunk_stilusu_videojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1df8db8b-07d6-41b5-9329-4c1c883f80ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b39e02-5c34-4ea2-8135-0e8ab5bc051c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_cloudpunk_pc_kritika_teszt_cyberpunk_stilusu_videojatek","timestamp":"2020. május. 06. 19:33","title":"Magyar nyelvű cyberpunk játék hódít a Steamen, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén érkezhet a Microsoft Teamsbe egy fontos újítás: kétszáznál is többen kapcsolódhatnak be egy távbeszélgetésbe.","shortLead":"Május közepén érkezhet a Microsoft Teamsbe egy fontos újítás: kétszáznál is többen kapcsolódhatnak be...","id":"20200507_microsoft_teams_250_resztvevo_egy_chatben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011d65c4-ad23-4c5f-b0f9-50df5527e5e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_microsoft_teams_250_resztvevo_egy_chatben","timestamp":"2020. május. 07. 09:33","title":"Újítás jön a Microsoft Teamsbe: most már tényleg bevonhatja az egész céget a beszélgetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb8552d-4e52-4b17-be77-8837f8fdbbbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt idén csak online gyűlnek össze az Apple fejlesztői, és most már azt is tudni, mikor.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt idén csak online gyűlnek össze az Apple fejlesztői, és most már azt is tudni, mikor.","id":"20200505_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_idopont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb8552d-4e52-4b17-be77-8837f8fdbbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d36ac6-1c6e-4302-a04a-2307e143071e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_idopont","timestamp":"2020. május. 05. 20:15","title":"Bemondta az Apple, mikor tartják meg a netes WWDC fejlesztői konferenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MTK labdarúgó csapata, vezetősége és a szurkolótábor úgy döntött, hogy pályázat segítségével keresik meg a méltó, új indulót. A zsűri által legjobbnak ítélt pályamunka alkotója összesen egymillió forint díjazásban részesül.\r

\r

","shortLead":"Az MTK labdarúgó csapata, vezetősége és a szurkolótábor úgy döntött, hogy pályázat segítségével keresik meg a méltó, új...","id":"20200506_Palyazaton_keresik_az_MTK_focicsapata_uj_indulojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4ae008-eb52-4d5c-bd6c-fc3e2a716b8c","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Palyazaton_keresik_az_MTK_focicsapata_uj_indulojat","timestamp":"2020. május. 06. 08:53","title":"Pályázaton keresik az MTK focicsapatának új indulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91f622d-7060-41ef-9ab1-68b3a65ec64e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész 73 éves volt. ","shortLead":"A zenész 73 éves volt. ","id":"20200506_Meghalt_Florian_Schneider_a_Kraftwerk_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d91f622d-7060-41ef-9ab1-68b3a65ec64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d552dfb-b773-400b-834e-ad9ca15ec23a","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Meghalt_Florian_Schneider_a_Kraftwerk_alapitoja","timestamp":"2020. május. 06. 17:44","title":"Meghalt Florian Schneider, a Kraftwerk alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b7bc088-96c4-474e-93ab-82acf468434e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az IATA-nak nem tetszik az az ötlet, hogy hagyják üresen a középső széket az utasszállító gépeken.","shortLead":"Az IATA-nak nem tetszik az az ötlet, hogy hagyják üresen a középső széket az utasszállító gépeken.","id":"20200507_50_szazalekos_aremeles_huzna_ki_a_legitarsasagokat_a_bajbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b7bc088-96c4-474e-93ab-82acf468434e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a30936e-54b0-4f70-9ec7-3c0e59b6d595","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_50_szazalekos_aremeles_huzna_ki_a_legitarsasagokat_a_bajbol","timestamp":"2020. május. 07. 14:25","title":"50 százalékos áremelés húzná ki a légitársaságokat a bajból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kettős láncreakció indult be a lakáspiacon, szűkebb lehet az olló a vidéki és budapesti lakásárak között.","shortLead":"Kettős láncreakció indult be a lakáspiacon, szűkebb lehet az olló a vidéki és budapesti lakásárak között.","id":"20200507_lakas_eladas_ingatlan_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6a2f06-4df7-43b4-9b59-4f979f127e24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_lakas_eladas_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 07:38","title":"Nem szívesen engednek a lakást hirdetők az árból, pedig kénytelenek lesznek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikó András polgármester szerint példátlan elvonásról van szó.","shortLead":"Pikó András polgármester szerint példátlan elvonásról van szó.","id":"20200507_kormany_jarvany_jozsefvaros_piko_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1886cf7-a35d-4906-bccb-cef8f0812a88","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_kormany_jarvany_jozsefvaros_piko_andras","timestamp":"2020. május. 07. 13:17","title":"A kormány elvesz több mint egymilliárdot Józsefvárostól a járvány elleni harcra hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]