A lengyel nő súlyos beteg lett a fertőzés miatt, ám a gyógyultaktól kapott vérplazma pár nap alatt kigyógyította. A kisbabája is jól van.","shortLead":"A lengyel nő súlyos beteg lett a fertőzés miatt, ám a gyógyultaktól kapott vérplazma pár nap alatt kigyógyította...","id":"20200506_verplazma_koronavirus_covid_19_kismama","timestamp":"2020. május. 06. 19:03","title":"Nagyot javult egy koronavírusos kismama állapota, miután vérplazmás kezelést kapott" A kormány ugyanezt gondolja, de van egy nagyon fontos eltérés a korábbi tájékoztatáshoz képest: Gulyás szerint a budapestiek is mehetnek vidékre. ","shortLead":"Az operatív törzs nem tartja indokoltnak, hogy Budapesten és Pest megyében feloldják a kijárási korlátozásokat...","id":"20200507_Gulyas_koronavirus_kormanyinfo","timestamp":"2020. május. 07. 11:03","title":"Gulyás: Mehetnek vidékre a budapestiek is" ","shortLead":"Több mint 6,5 kiló kábítószert, 50 millió forintot és rengeteg ékszert találtak a helyszíneken. ","id":"20200506_tek_rendorseg_akcio_drog","timestamp":"2020. május. 06. 09:51","title":"Egyszerre csapott le 200 rendőr és a TEK egy droggal üzletelő bandára" Így aztán el is kezdtek kísérletezni egy példánnyal.","shortLead":"Egy amerikai és belga kutatókból álló csoport szerint elképzelhető, hogy a lámákban lévő antitestek hatékonyan...","id":"20200507_lama_winter_koronavirus_antitest","timestamp":"2020. május. 07. 14:33","title":"Eldugtak a világ elől egy lámát, mert benne lehet egy kulcs a koronavírus leküzdéséhez"