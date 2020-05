Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b55fe86b-a320-4714-8b8f-c47b2d2c3cb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drón egy helyi cégé, amely éppen teszteket végzett vele, amikor a szerkezet úgy döntött: bontja a kommunikációt és megy, amerre lát.","shortLead":"A drón egy helyi cégé, amely éppen teszteket végzett vele, amikor a szerkezet úgy döntött: bontja a kommunikációt és...","id":"20200506_lettorszag_elszabadult_dron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe86b-a320-4714-8b8f-c47b2d2c3cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ccb93c-f9c5-4d79-9655-7c2a9c974ef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_lettorszag_elszabadult_dron","timestamp":"2020. május. 06. 16:03","title":"Fél Lettország egy elszabadult drónt keres szombat óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilenc év házasság után jelentették be a hírt.","shortLead":"Kilenc év házasság után jelentették be a hírt.","id":"20200508_Szakitott_Neil_Gaiman_es_Amanda_Palmer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7a3bcc-fb19-48b3-be41-aaa7cdb13a7d","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Szakitott_Neil_Gaiman_es_Amanda_Palmer","timestamp":"2020. május. 08. 09:48","title":"Szakított Neil Gaiman és Amanda Palmer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon lassan csökken New York államban a halálesetek száma. ","shortLead":"Nagyon lassan csökken New York államban a halálesetek száma. ","id":"20200507_egyesult_allamok_jarvany_covid_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956bdd3e-be7d-40fd-931b-4fd1a3175c56","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_egyesult_allamok_jarvany_covid_19","timestamp":"2020. május. 07. 21:47","title":"Már 73 ezren haltak meg az Egyesült Államokban a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d23578-fbfa-4244-a3e4-22dd15ced32c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új nap, új adatok: a csütörtöki tájékoztatás szerint már 3150 diagnosztizált fertőzöttről tudni az országban. Az elhunytak száma 383, a gyógyultaké 801. 968 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen. A Mol közben tetemes veszteséget hozott össze; Orbánék vakrepülésbe kezdtek, felelősnek pedig bespájzolták a fővárost. Ez a hvg.hu percről percre tudósítása a járványhelyzetről.","shortLead":"Új nap, új adatok: a csütörtöki tájékoztatás szerint már 3150 diagnosztizált fertőzöttről tudni az országban...","id":"20200507_koronavirus_fertozott_gyogyult_magyarorszag_percrol_percre_majus_7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d23578-fbfa-4244-a3e4-22dd15ced32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb13fee7-fdde-464f-bdc4-821873208b97","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_koronavirus_fertozott_gyogyult_magyarorszag_percrol_percre_majus_7","timestamp":"2020. május. 07. 07:35","title":"801-en gyógyultak már fel a koronavírusból Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Gyors lefolyású megbetegedésnek tekinti a magyar kormány a koronavírus-járvány miatt bekövetkező gazdasági visszaesést, és a válságkezelésre meglehetősen szűkmarkúan költ. A 2024-ig szóló gazdasági tervek között az államadósság csökkentése drasztikus intézkedéseket is hozhat.","shortLead":"Gyors lefolyású megbetegedésnek tekinti a magyar kormány a koronavírus-járvány miatt bekövetkező gazdasági visszaesést...","id":"202019__visszaeses__novekvo_hianyok__konvergenciaprogram__ki_tudja_hol_all_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b80ac-6d70-472c-b55d-3eda5f86986d","keywords":null,"link":"/360/202019__visszaeses__novekvo_hianyok__konvergenciaprogram__ki_tudja_hol_all_meg","timestamp":"2020. május. 07. 12:30","title":"Brutális költségvetési politikát vetít előre a pénzügyminisztérium konvergenciaprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91400ce-7b6e-459c-84a6-5cc1b245324f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Holnaptól lehet állatokat nézni. Kötelező haladási irány lesz a vízilóházban.","shortLead":"Holnaptól lehet állatokat nézni. Kötelező haladási irány lesz a vízilóházban.","id":"20200508_Kinyit_a_pecsi_allatkert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f91400ce-7b6e-459c-84a6-5cc1b245324f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fed009-a0e3-48e7-afbf-b8faf5b0dced","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Kinyit_a_pecsi_allatkert","timestamp":"2020. május. 08. 11:47","title":"Kinyit a pécsi állatkert, de kérik, ne fogdossunk össze mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valami probléma támadhatott az Instagram iPhone-okra elérhető változatában, mert a képszerkesztő nem teszi úgy a dolgát, ahogyan azt kellene.","shortLead":"Valami probléma támadhatott az Instagram iPhone-okra elérhető változatában, mert a képszerkesztő nem teszi...","id":"20200507_instagram_bejegyzes_foto_hiba_feltoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60561fe2-9c00-4487-8d5a-72222573072b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_instagram_bejegyzes_foto_hiba_feltoltes","timestamp":"2020. május. 07. 19:33","title":"Van egy kis hiba az Instagramban, végtelenül hosszú képeket is fel lehet tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjöttek az első infók a középszintű vizsga első és második feladatrészéről.","shortLead":"Megjöttek az első infók a középszintű vizsga első és második feladatrészéről.","id":"20200508_nemeterettsegi_feladatok_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8393b4b1-cc38-427d-99a9-4d8a94948d50","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_nemeterettsegi_feladatok_2020","timestamp":"2020. május. 08. 09:43","title":"Focistával készült interjú is van az idei németérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]