[{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyanakkor a napi halálozások számának heti átlaga április második fele óta folyamatosan csökken.","shortLead":"Ugyanakkor a napi halálozások számának heti átlaga április második fele óta folyamatosan csökken.","id":"20200506_egyesult_kiralysag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f024577e-bfe7-4678-83b6-3f477b068a65","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_egyesult_kiralysag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 19:38","title":"Átlépte a 30 ezret a koronavírus brit áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha a kocsmák, éttermek, strandok betartják az állami turisztikai csúcsszerv (még) nem kötelező ajánlásait, nagyon más élmény lesz a 2020-as nyár, mint a korábbiak.","shortLead":"Ha a kocsmák, éttermek, strandok betartják az állami turisztikai csúcsszerv (még) nem kötelező ajánlásait, nagyon más...","id":"20200506_turizmus_mtu_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff58ff87-0891-408a-b53a-cd5003543565","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_turizmus_mtu_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 11:25","title":"Megjöttek az ajánlások a magyar turizmusra: arcpajzs a kocsmában, 20 négyzetméter minden strandolónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b29f23-168f-4d35-9e35-ca8d07b8a360","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kongresszus és a szenátus kongresszusi határozathoz kötötte volna, hogy az elnök katonai akciót indíthasson Irán ellen, de Donald Trump szerint ez túlzott korlátozás lett volna.","shortLead":"Az amerikai kongresszus és a szenátus kongresszusi határozathoz kötötte volna, hogy az elnök katonai akciót indíthasson...","id":"20200507_Trump_Iran_katonai_akciok_korlatozasa_veto_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26b29f23-168f-4d35-9e35-ca8d07b8a360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f0ce84-4bb9-40a6-a91f-5c72eda114b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Trump_Iran_katonai_akciok_korlatozasa_veto_usa","timestamp":"2020. május. 07. 06:23","title":"Trump megvétózta az Irán elleni katonai akciók korlátozásáról szóló határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63d6b32-0d4f-464f-8589-2066dbabbfff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christian Reber szerette volna visszavásárolni az általa készített Wunderlist feladatlista-szolgáltatást a Microsofttól. 