A váci fegyintézet nyomdájában gyártják. A fogvatartottak több millió maszkot is készítettek már. Meglepő helyről érkeznek a „karanténcédulák" 2020. május. 09. 09:16

Szubjektív lapajánló. Hamvay Péter: A tesztek ideje 2020. május. 07. 16:00

A Blikk több magyar sportolóval is beszélt, de egyiküknek sincs ilyen papírja. Továbbra is kérdéseket vet fel Dzsudzsák Balázs diplomata útlevele 2020. május. 08. 06:51

A dzsúdószövetség nem javasolja a beltéri edzéseket. Ha dzsúdózna, inkább szabadtéren tegye 2020. május. 09. 13:39

Az előkészítésre 418,43 millió forint közpénzt kapott a Postás Sport Egyesület, de a tornaakadémia tervezésére kiírt közbeszerzést egy 833 milliós ajánlat nyerte. Duplájára drágul Mészáros Lőrinc ügyvédjének tornaakadémiája 2020. május. 08. 10:35

Egy jókora SUV a Hyundai Palisade, amely az amerikaiknak kínál jó áron magas minőséget. ","shortLead":"Egy jókora SUV a Hyundai Palisade, amely az amerikaiknak kínál jó áron magas minőséget. Mifelénk teljesen ismeretlen a Hyundai VIP kategóriás autója 2020. május. 08. 15:32

A 610 lóerős új roadster komoly vezetési élménnyel kecsegtet. Csak hátul hajt a nyitható tetejű új Lamborghini sportkocsi 2020. május. 08. 10:28

A brit kormány szerint eleinte csak nagyon óvatosan lehet enyhíteni az új koronavírus okozta járvány megfékezését célzó korlátozásokat.

31 ezernél is több halott Nagy-Britanniában 2020. május. 08. 20:16