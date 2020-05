Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zsinórban harmadik napja 600-nál is többen halnak meg Brazíliában.","shortLead":"Zsinórban harmadik napja 600-nál is többen halnak meg Brazíliában.","id":"20200508_Rio_de_Janeiroban_osszeomloban_van_az_egeszsegugyi_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e32f00c-ae93-455f-a069-cd9474974a3d","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Rio_de_Janeiroban_osszeomloban_van_az_egeszsegugyi_rendszer","timestamp":"2020. május. 08. 19:07","title":"Rio de Janeiróban összeomlóban van az egészségügyi rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fegyveres rablás miatt is elítélték, de megszökött.","shortLead":"Fegyveres rablás miatt is elítélték, de megszökött.","id":"20200508_Nemetorszagban_fogtak_el_egy_szazmillios_budapesti_ekszerrablas_elkovetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d62940-91db-4cc3-92d5-ec25749a7f41","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Nemetorszagban_fogtak_el_egy_szazmillios_budapesti_ekszerrablas_elkovetojet","timestamp":"2020. május. 08. 14:32","title":"Németországban fogták el egy százmilliós budapesti ékszerrablás elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budán folytatódik a főváros kerékpárbarátabbá alakítása.","shortLead":"Budán folytatódik a főváros kerékpárbarátabbá alakítása.","id":"20200510_Kerekparsavok_lesznek_a_Villanyi_uton_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb4f83e-0d69-46d0-8fb2-502fbe47500d","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Kerekparsavok_lesznek_a_Villanyi_uton_is","timestamp":"2020. május. 10. 09:29","title":"Kerékpársávok lesznek a Villányi úton is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint több terhelő dokumentumot fognak bemutatni Barack Obamával és a Joe Bidennel kapcsolatban.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint több terhelő dokumentumot fognak bemutatni Barack Obamával és a Joe Bidennel kapcsolatban.","id":"20200508_Trump_szerint_gyorsan_talpra_all_az_amerikai_gazdasag_a_jarvany_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df977d5-4c2a-4a05-977b-354f5087c758","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Trump_szerint_gyorsan_talpra_all_az_amerikai_gazdasag_a_jarvany_utan","timestamp":"2020. május. 08. 19:35","title":"Trump szerint gyorsan talpra áll az amerikai gazdaság a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727cf5a9-6d78-4547-b38b-3a4f7f2c7539","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos frissítés érkezett az iOS-es Google Drive-hoz, nagyobb biztonságban lehetnek az adataink.","shortLead":"Hasznos frissítés érkezett az iOS-es Google Drive-hoz, nagyobb biztonságban lehetnek az adataink.","id":"20200508_google_drive_face_id_touch_id_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=727cf5a9-6d78-4547-b38b-3a4f7f2c7539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c85444e-d57e-40ab-91ee-6ecac5eb80e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_google_drive_face_id_touch_id_ios","timestamp":"2020. május. 08. 14:03","title":"iPhone-t használ és Google Drive-ot? Most bekapcsolhatja az arc- és ujjlenyomat-azonosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3859cd8f-b7b6-4f2b-ae36-2f2b656d8e51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyáron már forgalomba is kerül a Mercedes E-osztály frissített változata, amelyben az egyik legszembetűnőbb fejlesztés maga a kormánykerék.","shortLead":"A nyáron már forgalomba is kerül a Mercedes E-osztály frissített változata, amelyben az egyik legszembetűnőbb...","id":"20200508_A_legujabb_Mercedesben_mar_teljesen_kutyudzsungel_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3859cd8f-b7b6-4f2b-ae36-2f2b656d8e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e5d87b-f2fe-4a0e-9ec3-055db8696853","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_A_legujabb_Mercedesben_mar_teljesen_kutyudzsungel_a_kormany","timestamp":"2020. május. 08. 13:40","title":"A Mercedes kicsit megint feltalálta a kormánykereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbec8320-158b-4eaf-8967-50282025ec9a","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Még nem dőlt el, lesz-e csődhullám az idegenforgalomban. Az emberek szeretnének utazni, de az élményszerzés kontra biztonság dilemmából az utóbbi áll nyerésre.","shortLead":"Még nem dőlt el, lesz-e csődhullám az idegenforgalomban. Az emberek szeretnének utazni, de az élményszerzés kontra...","id":"202019__turistaszezon__maszkos_szobapincer__letepett_szalag__klorozott_termekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbec8320-158b-4eaf-8967-50282025ec9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edaec7e-ea02-45c7-b440-ec90ab27b1aa","keywords":null,"link":"/360/202019__turistaszezon__maszkos_szobapincer__letepett_szalag__klorozott_termekek","timestamp":"2020. május. 08. 14:30","title":"Drámai a helyzet a turizmusban, a feladvány lehetetlennek tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093aaf67-c3c5-4009-bfe2-788766406e45","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Hankiss Elemér társadalomkutatóként lett a rendszerváltás után a Magyar Televízió elnöke – miután többször is visszautasította a felkérést. Optimizmussal fogott a munkához. A HVG éppen a hírhedt médiaháború kitörése előtt pár héttel, 1990 októberében készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Hankiss Elemér társadalomkutatóként lett a rendszerváltás után a Magyar Televízió elnöke – miután többször is...","id":"20200508_Rendszervaltok30__Hankiss_Elemer_1990_HVGportre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=093aaf67-c3c5-4009-bfe2-788766406e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad78f78d-b2df-4032-95c4-095b45ea5adb","keywords":null,"link":"/360/20200508_Rendszervaltok30__Hankiss_Elemer_1990_HVGportre","timestamp":"2020. május. 08. 17:45","title":"Rendszerváltók30 – Hankiss Elemér: Ha nem lennék tévéelnök, ott szomorkodhatnék Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]