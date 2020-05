Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30f1987d-49e6-41d6-8706-be2a00292ef5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A „21st Laboratory” című program kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá nevezték ki Kopek Gábor fotóst, médiaművészt, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem volt rektorát. Azt még nem tudni, hogy pontos mi is ez a program. ","shortLead":"A „21st Laboratory” című program kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá nevezték ki Kopek Gábor fotóst...","id":"20200509_Miniszteri_biztos_lett_a_MOME_volt_rektora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30f1987d-49e6-41d6-8706-be2a00292ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c1a7c0-5c14-40e8-85a9-2134c1b68151","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Miniszteri_biztos_lett_a_MOME_volt_rektora","timestamp":"2020. május. 09. 09:48","title":"Miniszteri biztos lett a MOME volt rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7c4210-2308-4c5e-a2e0-814b207885f0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leminősítette Szlovákiát a Fitch Ratings, elsősorban azzal a várakozásával indokolva a lépést, hogy az új koronavírus okozta járvány az idén súlyos recessziót okoz a szlovák gazdaságban és a szlovák államháztartási helyzet is meredeken romlik.","shortLead":"Leminősítette Szlovákiát a Fitch Ratings, elsősorban azzal a várakozásával indokolva a lépést, hogy az új koronavírus...","id":"20200509_Leminositette_Szlovakiat_a_Fitch_Ratings","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7c4210-2308-4c5e-a2e0-814b207885f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e5cd26-2b77-44cf-b1a0-7906382c6478","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200509_Leminositette_Szlovakiat_a_Fitch_Ratings","timestamp":"2020. május. 09. 09:05","title":"Leminősítette Szlovákiát a Fitch Ratings","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországban egy nap alatt 10 817-tel 198 676-ra nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma a szombaton közölt hivatalos adatok szerint, az új esetek 40,7 százaléka tünetmentes.","shortLead":"Oroszországban egy nap alatt 10 817-tel 198 676-ra nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma a szombaton közölt...","id":"20200509_Megint_10_ezer_felett_a_napi_fertozesbovules_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72042a4f-e53d-49ff-bcd8-7df73f6c7a5f","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Megint_10_ezer_felett_a_napi_fertozesbovules_Oroszorszagban","timestamp":"2020. május. 09. 12:29","title":"Megint 10 ezer felett a napi fertőzésbővülés Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10618bfd-2e9c-4ed2-98b4-60663bcb70d1","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Optimista a vérplazma-terápia hatásosságával kapcsolatban a koronavírus betegek esetében Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója. A kórházban elsőként itt alkalmazták Magyarországon ezt a kezelést. A főigazgató szerint a lélegeztetőgépre szoruló betegeknél jelentősen le lehet így rövidíteni a lélegeztetés idejét, de önmagában nem mindenkinél elegendő. Ahhoz, hogy a terápiát többeken alkalmazzák, több donor kellene, de kevesen alkalmasak. Interjú.\r

","shortLead":"Optimista a vérplazma-terápia hatásosságával kapcsolatban a koronavírus betegek esetében Vályi-Nagy István, a Dél-pesti...","id":"20200509_valyinagy_istvan_interju_delpesticentrumkorhaz_foigazgato_verplazmaterapia_innovativ_terapia_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10618bfd-2e9c-4ed2-98b4-60663bcb70d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d293b5-04aa-4e20-9540-018a0ef2f997","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_valyinagy_istvan_interju_delpesticentrumkorhaz_foigazgato_verplazmaterapia_innovativ_terapia_koronavirus","timestamp":"2020. május. 09. 10:30","title":"Öt nap után lekerült a lélegeztetőgépről az első plazmaterápiával kezelt beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e19dc35-66cf-4936-b2fe-316b6452944f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány 3 százalékos GDP-csökkenést vár 2020-ra, majd jövőre gyors kilábalást, az Európai Bizottság sokkal pesszimistább. A német autóipar összezuhant, a debreceni BMW-gyár építését is elhalasztották. Vidéken lassan újraindul az élet, de a cégek még nagy bajban vannak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kormány 3 százalékos GDP-csökkenést vár 2020-ra, majd jövőre gyors kilábalást, az Európai Bizottság sokkal...","id":"20200510_Es_akkor_koltsegvetes_konvergenciaprogram_orszagjelentes_jarvany_bmw_autogyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e19dc35-66cf-4936-b2fe-316b6452944f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b06928f-f254-47b2-a230-e3fc9e6a2bd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200510_Es_akkor_koltsegvetes_konvergenciaprogram_orszagjelentes_jarvany_bmw_autogyar","timestamp":"2020. május. 10. 07:00","title":"És akkor a kormány elkezdte számolgatni, milyen év lehet 2021","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05","c_author":"HVG","category":"360","description":"Beszálltak a szegmens egyik jelentős cégébe, hogy ügyfélkörüknek minél szélesebb termékválasztékot kínálhassanak.\r

","shortLead":"Beszálltak a szegmens egyik jelentős cégébe, hogy ügyfélkörüknek minél szélesebb termékválasztékot kínálhassanak.\r

","id":"202019_hunbankbiztositas_meszaroses_vida","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966e898a-d2a9-4a9b-918f-65a34ce88a3a","keywords":null,"link":"/360/202019_hunbankbiztositas_meszaroses_vida","timestamp":"2020. május. 10. 16:45","title":"Nagyban terít a biztosítási piacon társult Mészáros Lőrinc és Vida József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4031865f-0d87-4418-9726-f3a2314d89b7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A sűrűn lakott New Yorkban pusztít a koronavírus, Delhiben alig. Az elöregedett Észak-Olaszországban sokan haltak meg, Japánban nem. A forró afrikai országokban kevés a beteg, Brazíliában sok.","shortLead":"A sűrűn lakott New Yorkban pusztít a koronavírus, Delhiben alig. Az elöregedett Észak-Olaszországban sokan haltak meg...","id":"20200510_valogat_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4031865f-0d87-4418-9726-f3a2314d89b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f3e7f9-559a-42cb-a843-96f91e9431db","keywords":null,"link":"/360/20200510_valogat_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 14:00","title":"Milyen alapon válogat a koronavírus? Még a tudósok sem tudják, de már kutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlanul érte őket a kormány áprilisi döntése.","shortLead":"Váratlanul érte őket a kormány áprilisi döntése.","id":"20200510_Alkotmanybirosaghoz_fordul_a_godi_polgarmester_a_kormany_huzasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fe05b6-c93f-49b0-b961-5d3da3995592","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Alkotmanybirosaghoz_fordul_a_godi_polgarmester_a_kormany_huzasa_miatt","timestamp":"2020. május. 10. 16:20","title":"Alkotmánybírósághoz fordul a gödi polgármester a kormány húzása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]