[{"available":true,"c_guid":"ca5aa2c8-5b64-461d-8e21-513eabdae3e7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Számos nyakörvtípus veszélyességét tesztelte a Notthinghami Trent Egyetem kutatócsoportja. Egy kutyanyakat utánzó modellen nyomásmérő készülékkel mérték meg, mekkora nyomást fejt ki a nyakörv és az automata póráz, ha meghúzzák a szárat.","shortLead":"Számos nyakörvtípus veszélyességét tesztelte a Notthinghami Trent Egyetem kutatócsoportja. Egy kutyanyakat utánzó...","id":"20200509_veszelyes_kutyanyakorvek_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5aa2c8-5b64-461d-8e21-513eabdae3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1617d57-4b4e-46aa-93f6-8da288a2c227","keywords":null,"link":"/tudomany/20200509_veszelyes_kutyanyakorvek_kutatas","timestamp":"2020. május. 09. 16:03","title":"Nyomásmérőt tettek egy kutyanyak-modellre, hogy megmérjék, melyik nyakörv veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e537f5-c9d0-489e-b10d-f02f46926986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton több budapesti ponton is rekord forgalmat mért a Kerékpárosklub.","shortLead":"Szombaton több budapesti ponton is rekord forgalmat mért a Kerékpárosklub.","id":"20200510_Kerekparos_forgalom_Budapesten_kijarasi_korlatozasok_koronavirus_Kerekparosklub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10e537f5-c9d0-489e-b10d-f02f46926986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e54081-a269-49d2-b934-152eaeee6e92","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Kerekparos_forgalom_Budapesten_kijarasi_korlatozasok_koronavirus_Kerekparosklub","timestamp":"2020. május. 10. 19:05","title":"\"Ennél csak a bringás felvonuláskor voltak többen\" - több rekord is megdőlt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányfő ellen biciklivel vonultak fel az emberek a szlovén fővárosban.

","shortLead":"A kormányfő ellen biciklivel vonultak fel az emberek a szlovén fővárosban.

","id":"20200509_A_szabadsagjogokat_feltik_a_jarvany_idejen_Szloveniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f29ee61-ea1b-4fd4-8053-387e6ea4a0bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_A_szabadsagjogokat_feltik_a_jarvany_idejen_Szloveniaban","timestamp":"2020. május. 09. 14:08","title":"A szabadságjogokat féltik a járvány idején Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezrek tüntettek Németországban a koronavírus miatt életbe léptetett korlátozások ellen szombaton.","shortLead":"Ezrek tüntettek Németországban a koronavírus miatt életbe léptetett korlátozások ellen szombaton.","id":"20200509_A_kijarasi_korlatozasok_ellen_tuntettek_tobb_nemet_varosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fad8aa-579f-4110-bc24-27c3e3fd5e5d","keywords":null,"link":"/elet/20200509_A_kijarasi_korlatozasok_ellen_tuntettek_tobb_nemet_varosban","timestamp":"2020. május. 09. 21:09","title":"A kijárási korlátozások ellen tüntettek több német városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb73203-1820-4794-9ad4-9af887f9d404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dombóvári nyomozók három férfit hallgattak ki csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A szurkálót a rendőrök őrizetbe is vették.","shortLead":"A dombóvári nyomozók három férfit hallgattak ki csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett...","id":"20200509_Kessel_es_gereblyevel_harcoltak_Dombovaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbb73203-1820-4794-9ad4-9af887f9d404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec1d099-55bf-477b-9fe4-256131bcf476","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Kessel_es_gereblyevel_harcoltak_Dombovaron","timestamp":"2020. május. 09. 17:20","title":"Késsel és gereblyével harcoltak Dombóváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma is nőtt. Szinte az összes új beteget Budapesten, Pest és Fejér megyében találták.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma is nőtt. Szinte az összes új beteget Budapesten, Pest és Fejér megyében találták.","id":"20200510_50_uj_fertozott_8_koronavirusos_beteg_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7498c81-e975-4a59-bcda-8384ffef8b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_50_uj_fertozott_8_koronavirusos_beteg_elhunyt","timestamp":"2020. május. 10. 07:13","title":"50 új fertőzött, 8 koronavírusos beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9f94a2-09a6-4a92-8496-47344b3d2d85","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Színes és gazdag portrénk a legendás alakról, aki egyszerre volt valóságos figura és mesehős, és akit – ezt talán kevesebben tudják – az 1940-es években a náci politikai propaganda is felhasznált a maga céljaira.","shortLead":"Színes és gazdag portrénk a legendás alakról, aki egyszerre volt valóságos figura és mesehős, és akit – ezt talán...","id":"20200509_A_hazug_baro_igazsaga__Munchhausen_300_1720_szuletes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b9f94a2-09a6-4a92-8496-47344b3d2d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff966af-53bd-47d2-9dd6-0f6aa800aaf2","keywords":null,"link":"/360/20200509_A_hazug_baro_igazsaga__Munchhausen_300_1720_szuletes","timestamp":"2020. május. 09. 13:00","title":"Bántotta, hogy lehazugozták, de ezt se hitték el neki – 300 éve született Münchhausen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d74861-ccab-45e0-bffa-a69f1fd6e9d9","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Számos kultúrában pusztító éhínség idején szinte természetesnek hatott, hogy a közösség életben maradásáért az időseket magukra hagyják, és ezzel is kevesebb lett az éhes száj. Az ókortól a jelenkorig számos hagyományról maradtak fenn emlékek, ahogy még Erdélyből is származik legenda az öregek halálba kényszerítéséről. ","shortLead":"Számos kultúrában pusztító éhínség idején szinte természetesnek hatott, hogy a közösség életben maradásáért az időseket...","id":"202019__oregek_felaldozasa__szenicidium__folos_peldanyok__megtalalt_meglettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09d74861-ccab-45e0-bffa-a69f1fd6e9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63189cce-72bf-4543-a301-6318d2ed60f7","keywords":null,"link":"/360/202019__oregek_felaldozasa__szenicidium__folos_peldanyok__megtalalt_meglettek","timestamp":"2020. május. 09. 11:00","title":"Régóta foglalkoztatja az emberiséget, hogy feláldozhatók-e az öregek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]