[{"available":true,"c_guid":"84ccbe8d-3b7a-4d9e-a775-4ea1a7ecbd54","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint kétszáz, Franciaországból érkező migránst tartóztattak fel a brit hatóságok az elmúlt napokban a La Manche-csatorna nagy-britanniai oldalán - jelentette a brit média szombaton.","shortLead":"Több mint kétszáz, Franciaországból érkező migránst tartóztattak fel a brit hatóságok az elmúlt napokban a La...","id":"20200509_Ismet_sokan_probaltak_NagyBritanniaba_jutni_a_La_Manchecsatornan_keresztul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84ccbe8d-3b7a-4d9e-a775-4ea1a7ecbd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f4828d-3e04-4536-bcdc-87da95d667cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Ismet_sokan_probaltak_NagyBritanniaba_jutni_a_La_Manchecsatornan_keresztul","timestamp":"2020. május. 09. 19:19","title":"Ismét sokan próbáltak Nagy-Britanniába jutni a La Manche-csatornán keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kétségbeesett apa a piros lámpánál várakozó rendőröket kérte meg, hogy segítsenek minél előbb kórházba juttatni egy hatéves, vérzőfejű gyereket.Nem kellett kétszer kérnie.","shortLead":"Egy kétségbeesett apa a piros lámpánál várakozó rendőröket kérte meg, hogy segítsenek minél előbb kórházba juttatni...","id":"20200509_A_rendorok_segitettek_egy_verzo_feju_kisgyerek_korhazba_szallitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98f6da1-cfcd-4a8f-add2-23db6b7c08ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_A_rendorok_segitettek_egy_verzo_feju_kisgyerek_korhazba_szallitasat","timestamp":"2020. május. 09. 17:29","title":" A pirosnál várakozó rendőröket kérte meg az apa, felvezetést kaptak a kórházba menet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az esti vita fajult el.","shortLead":"Az esti vita fajult el.","id":"20200510_Megolte_testveret_egy_26_eves_oroszlanyi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91848250-987f-4d2c-a25f-1640b3117415","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Megolte_testveret_egy_26_eves_oroszlanyi_ferfi","timestamp":"2020. május. 10. 07:47","title":"Megölte testvérét egy 26 éves oroszlányi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a67c6f6-f35b-4182-85b4-62e419101b93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zöldségek és a hús ára is tovább emelkedett, részben a járvány miatt.","shortLead":"A zöldségek és a hús ára is tovább emelkedett, részben a járvány miatt.","id":"20200510_Egy_honap_alatt_10_szazalekkal_dragult_a_gyumolcsok_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a67c6f6-f35b-4182-85b4-62e419101b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6b3ab9-e76b-4a66-9a05-9f14fbeae3c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200510_Egy_honap_alatt_10_szazalekkal_dragult_a_gyumolcsok_ara","timestamp":"2020. május. 10. 19:30","title":"Egy hónap alatt 10 százalékkal drágultak a gyümölcsök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4909c22-a6f1-4966-a87a-84f8294bb806","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 3-as és a 21-es úton is torlódásra érdemes készülni, azokra terelik az autókat az M3-as autópályán történt baleset miatt.","shortLead":"A 3-as és a 21-es úton is torlódásra érdemes készülni, azokra terelik az autókat az M3-as autópályán történt baleset...","id":"20200511_felborult_kamion_m3_autopalya_lezaras_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4909c22-a6f1-4966-a87a-84f8294bb806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850f8e96-4788-416e-a648-a30d61af2095","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_felborult_kamion_m3_autopalya_lezaras_kozlekedes","timestamp":"2020. május. 11. 11:22","title":"Felborult kamion miatt zárták le az M3-as autópálya egyik oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aca4414-d77d-45da-ba7e-716b6678b7ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök optimistább mindenki másnál, szerinte annyira gyorsan visszapattan a gazdaságunk, hogy még pluszban is zárjuk ezt az évet.","shortLead":"A jegybankelnök optimistább mindenki másnál, szerinte annyira gyorsan visszapattan a gazdaságunk, hogy még pluszban is...","id":"20200510_Matolcsy_Nem_lesz_recesszio_koronavirus_mnb_novekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aca4414-d77d-45da-ba7e-716b6678b7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519c6e06-63a4-4852-959a-104b35391a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200510_Matolcsy_Nem_lesz_recesszio_koronavirus_mnb_novekedes","timestamp":"2020. május. 10. 09:57","title":"Matolcsy: Nem lesz recesszió idén sem Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17425a19-3d21-4577-9135-f93498d25a16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki ne induljon túrázni egyelőre csoportosan - kéri a szövetség.","shortLead":"Senki ne induljon túrázni egyelőre csoportosan - kéri a szövetség.","id":"20200510_Magyar_Termeszetjaro_Szovetseg_tura_turazas_mtsz_termeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17425a19-3d21-4577-9135-f93498d25a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4874d0-7c6d-47f8-8869-8ba7bcc3a047","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Magyar_Termeszetjaro_Szovetseg_tura_turazas_mtsz_termeszet","timestamp":"2020. május. 10. 14:04","title":"Magyar Természetjáró Szövetség: Nem életszerű zárt körülmények között a szabadban túrázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532e206f-811d-406a-bf7a-7167f720518c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista Tóth Bertalan hiába vár a válaszra.","shortLead":"A szocialista Tóth Bertalan hiába vár a válaszra.","id":"20200510_Harom_hete_nem_mondjak_meg_hany_beteget_kuldtek_haza_a_korhazakbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=532e206f-811d-406a-bf7a-7167f720518c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ef6423-5345-47bc-aea6-02d6e3f3ed28","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Harom_hete_nem_mondjak_meg_hany_beteget_kuldtek_haza_a_korhazakbol","timestamp":"2020. május. 10. 21:56","title":"Három hete nem mondják meg, hány beteget küldtek haza a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]